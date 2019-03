Fem reisetips til grandiose Granada

Saken oppdateres.

– Mange kommer hit år etter år uten å oppleve naturen på dørterskelen vår, sier 29 år gamle Manuel Costela Garcia.

– Men for meg er det her ute at man finner de største attraksjonene Granada har å by på.

Vi befinner oss et sted ved foten av Sierra Nevada, Spanias eldste nasjonalpark og hjem til fastlandets høyeste fjelltopp. Vi har vandret alene siden soloppgang, bare klukkingen fra Monachil-elven og noen morgengretne geiter til selskap.

29-åringen kjenner hver stein og rot langs stien, men det er bare noen måneder siden han for første gang tok med turister for å spe på inntektene.

– Etterspørselen har vært mye større enn jeg kunne forestille meg, sier han.

– Du er slettes ikke den første nordmannen jeg har hatt med på tur.

Granada Hovedstaden i provinsen med samme navn Ligger i landsdelen Andalucía Befolkning: 234.758 (2016) Valuta: Euro Visum: Nei

En folkekjær oppskrift

Landskapet er frodig og mykt under føttene, mens snøkledde topper hele tiden lokker kameraet opp av ryggsekken. «Lavsesong», ifølge guideboken min, selv om ordet etter hvert er blitt et meningsløst begrep for store deler av Andalucía.

– Granada har alltid vært populært, sier Manuel.

– Forskjellen nå er at hele verden har fått lyst til å reise hit.

Ikke rart, tenker jeg. Oppskrifter som Granada har en tendens til falle i smak blant turister. Gourmeter, historikere, musikkfans og naturelskere har alle påskudd for å reise hit. Til tross for populariteten beskriver Manuel hjembyen som et sted med både sjelen og skjønnheten intakt.

– Jeg elsker Granada, sier han.

– Det er alltid noe som foregår her, dag som natt, og du kan stort sett bevege deg til fots overalt. Og blir du lei av pågangen er stor natur bare en kjapp kjøretur unna.

– Verdens vakreste solnedgang

Ladet opp på fjelluft og tapas er jeg klar for å gyve løs på Alhambra, det mauriske palasset som har satt Granada på kartet i mer enn 700 år. I likhet med toppattraksjoner som Sagrada Família i Barcelona er det lett å bli skeptisk av tallene. Hvordan kan et sted som mottar mer enn 2,5 millioner besøkende i året tilby annet enn tålmodighetsprøver?

– Ikke la det stoppe deg, sa Manuel betryggende før vi gikk hver vår vei.

– Jeg har sett Alhambra flere ganger enn jeg kan telle, og oppdager stadig nye ting hver gang jeg besøker palasset.

Han har et poeng. Til forskjell fra den ovennevnte kirken er Alhambra et anlegg som sprer seg over svimlende 142.000 kvadratmeter. Du trenger derimot ikke bevege deg langt videre enn billettkontoret for å finne skjønne detaljer og postkortverdige utsiktspunkter.

Da jeg endelig når toppen av klokketårnet Torre de la Vela, har en eksplosjon av farger brutt ut over den blendahvite gamlebyen.

På flyet leste jeg om Bill Clinton, som besøkte Granada for første gang som student. 29 år senere, i 1997, sto den daværende presidenten og familien på en høyde over bydelen Albaicín for å gjenoppleve det han beskrev som «verdens vakreste solnedgang».

– Det var det samme tidspunktet på kvelden, det samme lyset, de samme fargene. Alt er det samme, mimret han foran journalistene.

– Akkurat som jeg husker det. Bortsett fra meg. Jeg er blitt eldre.

Fem minneverdige gjøremål i Granada

1. Måp ved synet av mektige Alhambra

Det 700 år gamle mauriske palasset som troner over Granada er kanskje en av Spanias mest besøkte attraksjoner (ved siden av Sagrada Família i Barcelona), men den er populær av en god grunn.

Husk at temperaturene i Andalucía kan være ekstremt høye om sommeren, som gjør en rundtur tidlig om morgenen eller rett etter solnedgang til et foretrukket alternativ for mange.

Om du vil sikre deg plass, er det avgjørende å reservere i god tid før ankomst. Les mer om de ulike delene av festningen du kan besøke (med eller uten guide) og bestill billetter på: www.tickets.alhambra-patronato.es/en/.

2. Unnslipp menneskemengdene i Sierra Nevada

Andalucía er kanskje en av Spanias mest besøkte landsdeler, men store deler av Sierra Nevada nasjonalpark forblir befriende folketomme.

Fjellkjeden er bare en kort kjøretur fra Granada, og tilbyr et enormt spekter av flora, fauna og turstier. Du kan også stå på ski her om vinteren. Fjellkjeden har hele 20 topper over 3000 meter, inkludert fastland-Spanias høyeste.

Overkommelige dagsturer inkluderer den gamle gjeterstien fra landsbyen Beas til Granada, hvor du nyter panoramautsikt underveis, samt de nervepirrende hengebroene i Monachil-dalen.

3. Fortap deg i nabolaget Albaicín

Albaicín er en historisk bydel bygd tett i tett over en skråning på motsatt side av Alhambra-palasset, kjent for sitt labyrintlignende nettverk av smågater, tehus, torg og rosehager.

I likhet med ovennevnte palass er Albaicín også på UNESCOs verdensarvliste, og det er lett å se hvorfor. Etter mørkets frembrudd, sett kursen mot Sacromonte, en av bydelens seks nabolag, og la lyden av gitarer lede deg til verdensberømte flamenco-klubber som Peña la Platería (landets eldste).

4. Spis deg lykkelig på «gratis» tapas

Granada er et av få steder i Spania som fortsatt serverer gratis tapas til drinken, som gjør bedagelig bar-hopping til en av byens mest folkekjære trekkplastre. Men før du blir for rastløs, ha i mente at du typisk får rausere servering jo flere euro du legger igjen på samme disk.

Noen nevneverdige spisesteder spredt rundt om i byen inkluderer Taberna El Aviso, Chantarela, La Satarilla, Bodegas Espadafor og Bar La Fragua.

5. Se en annen side av solnedgangen

Reiser du til Granada for første gang, er oddsen stor for at du planlegger et besøk til Mirador de San Nicolás for å se solen gå ned over Alhambra-palasset.

Problemet – som du fort finner ut – er at utsiktspunktet på toppen av Albaicín etter hvert er blitt byens verst bevarte «hemmelighet».

Gå heller 500 meter nordvest til Mirador de San Cristóbal, som byr på fantastisk utsikt over hele byen (ovennevnte festning inkludert) og bare en brøkdel av pågangen.

Reisen hit: Det går ingen direktefly fra Norge til Granada, men byen nås enkelt med buss (www.alsa.com) fra Malaga. Flyselskaper som tilbyr reisen direkte fra Norge til Malaga inkluderer Norwegian (www.norwegian.no), SAS (www.sas.no) og Ryanair (www.ryanair.no). Området er også populært for charterreiser, blant annet gjennom Ving (www.ving.no) og Apollo (www.apollo.no)