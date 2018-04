Fem togturer du bare må gjennomføre i løpet av livet

Saken oppdateres.

– Tog er reise, fly er transport, sier togentusiast Helge Baardseth.

Han er redaktør i reisemagasinet Vagabond og har reist med tog over store deler av verden – fra luksusturer til tregere lokaltog.

Sigrid Elsrud er også togentusiast og deler sine tanker om sitt foretrukne transportmiddel i Togbloggen.no.

De to togreisende er skjønt enige:

– En togreise langs bakken gjør nesten alltid mer inntrykk enn en flytur, og ofte kan selve reisen være en like stor opplevelse som det å komme frem.

Elsrud tror mange i vår tid kan ha glede av å roe ned og oppleve en ny måte å bli kjent med land og landskap vi ellers bare flyr over.

– Vi kommer tettere på folk og folkeliv når vi reiser rundt med tog og ikke bare tar Norwegian tur-retur til steder Kjos og co. har satt på kartet for oss, mener Elsrud.

Disse togturene bør du unne deg i løpet av livet:

Bergensbanen

Oslo og Bergen er to fine byer med en fantastisk togreise mellom seg. For oss som bor her i landet er det lett å overse denne attraksjonen, men som Lonely Planets Tom Hall skriver: «Anywhere else, the Bergensbanen would be heralded as a wonder of the world.»

Turen tar rundt seks og en halv time, les mer på: nsb.no

«Sail & rail» på De britiske øyer

Nordmenn flyr til London, og hjem igjen – men gjør noe annet neste gang: Ta tog videre til Dublin eller Belfast.

Billetter til kombinert tog- og fergetur mellom De britiske øyer er rimelig, og reisen går via Wales eller Skottland. Det er fine landskap langs begge rutene, og overfarten over Irskesjøen er ren bonus.

Les mer: www.irishferries.com

Norden på langs

Innlandsbanan i Sverige går helt fra Östersund til Kristinehamn, men tar du banen fra Jokkmokk eller Gällivare tar toget deg gjennom den svenske villmarken.

Hvis du har lyst på en lengre langsomferie og vil se Norden på langs, ta det lille, rare toget til Gällivare. Derfra er det en kort togtur til Kiruna og så Ofotbanen over til Narvik. Til slutt kan du toge sørover og hjem med ulike norske linjer, f.eks.: Togbuss til Fauske/Bodø, Nordlandsbanen til Trondheim eller Dovrebanen til Oslo.

Les mer: inlandsbanan.se

Tog gjennom Alpene

«Alle» bør ha reist med tog gjennom Alpene i løpet av livet. Europas mest storslagne natur kommer til deg mens du sitter i noen av de beste togene på kontinentet.

En av de mest kjente er Bernina Express er den høyeste jernbanen i Alpene og går mellom Chur og Lugano via blant annet St. Moritz.

Tips: Styr unna rutene som er lagt i tunnel, det er ikke om å gjøre å komme fortest mulig frem.

Les mer: www.rhb.ch/en/panoramic-trains/bernina-express

Tog mellom Sørøst-Asias storbyer

Toget fra Kuala Lumpur i Malaysia til Bangkok i Thailand er en opplevelse. Det er ingen direkte togforbindelse mellom de to storbyene, men en kan stoppe i for eksempel Penang og se seg rundt før en toger videre.

Gatematen i Penang skal være blant Sørøst-Asias absolutt beste.

– Å veksle mellom raske tog mellom store byer og lokaltog til små, bortgjemte steder som er utilgjengelige med fly, er noe av det beste med å reise på skinner, mener Baardseth.

Les mer: www.seat61.com/Malaysia.htm

To «ubrukte» togland i Europa

Sigrid Elsrud har reist i store deler av Europa på skinner. Hun trekker frem to land hvor nordmenn reiser stadig, men som er ubrukt hva jernbane angår. Spania og Italia er populære reisemål med godt utviklet banenett.

– Spania flyr nordmenn til i flokk, og mange nøyer seg med en smal stripe strand mens de er der. Landet innenfor turistkysten er rik på kultur, historie og landskap, og det har dessuten det som kanskje er Europas aller mest komfortable hurtigtog, mener Elsrud.

I år er det også kommet nye interrailbilletter for Spania og Italia. De nye billettypene er ifølge Elsrud enklere å bruke på grunn av plassreservasjoner på hurtigtogene.

– Det fjerner en irriterende og uforutsigbar ekstrakostnad for interrailere og kan gjøre det morsommere og enklere å reise rundt i disse to landene.

Tog langs middelhavskysten

Toglinjen langs den franske rivieraen og inn i Spania er en populær og bekvem reisemåte.

– Veldig mange av oss har vært på weekendturer til Nice og Barcelona. Men tenk på den fine kysten mellom disse to storbyfavorittene. I fjor toget jeg med et hverdagslig regionaltog fra Nice til Marseille en tidlig formiddag og fortsatte med lokaltoget The Blue Coast Train rundt i klippelandskapet ved Marseille på ettermiddagen, sier Elsrud.

Hun skryter særlig av utsikten mot kysten og landskapet – alt sammen til en rimelige penge.

– Dessuten går det hurtigtog fra Marseille videre til mange andre byer i Frankrike eller Spania. Det er så mange muligheter, sier hun.

Interrail Økning på 7,5 prosent i antall solgte billetter i 2017. Også i 2016 var det en økning. Ungdomssegmentet utgjør 51 prosent av dem som velger interrailbilletter. Det finnes syv ulike varianter av Interrail Global-pass, hvor en kan velge ulike gyldighetstider for å reise i valgfrie land i Europa. Det finnes også Interrail-billetter gyldig for enkelt-land, slik at man kan velge sitt favorittland, fly frem og tilbake og toge rundt tre til åtte dager i løpet av en måned. For mer informasjon om de ulike tilbudene og prisene, gå inn på nsb.no eller på interrail.eu Kilde: NSB

Over 6000 nordmenn på interrail

Europa har alltid vært et populært land for togturer – og interrail har vært en enkel måte å oppleve mange steder på kort tid. Ferske tall fra NSB viser at salg av interrailbilletter til norske kunder økte med 7,5 prosent i 2017. Over 6500 nordmenn valgte den reisemåten i fjor.

– Interrail har fått en økt popularitet de siste årene. Ungdomssegmentet er størst og utgjør 51 prosent av solgte billetter, men vi ser en økning i salget både til barnefamilier og til seniorer, sier interrailansvarlig Wenche Berger i NSB.

Aldersgrensen på ungdomsbilletter ble satt til 28 år i fjor, noe som ga en økning i det salget.

– Dessuten førte innføringen av familietilbudet med to barn gratis pr. voksen til at mange flere velger familieferie på skinner, forteller Berger.

Og trodde du det bare var svette backpackere på toget? Flere tog har 1. klassevogner, noe nordmenn har fått øynene opp for.

– Vi ser en tendens til at stadig flere velger å reise på 1. klasse Interrail, etter at prisene på dette tilbudet ble satt ned i fjor. 17 prosent av de norske kundene velger nå å reise med en høyere komfort, sier Berger.