Opplever spansk charternedgang - høye priser og masseturisme får skylden

Saken oppdateres.

Spania og Hellas er sommerens store ferievinnere. Spania øker med fire prosent totalt sett for sommeren, viser ferske tall fra Ticket Collection.

Men spansk charter daler noe. Antall charterbestillinger til populære Mallorca har gått ned med syv prosent, men øya ligger likevel på en god annen plass etter Kreta, ifølge Ticket.

Årsaker?

Høye priser

Økt press fra turistoperatører

Misnøye med masseturisme

Misnøye blant lokalbefolkningen

Misnøyen rundt masseturismen på Mallorca og i Barcelona startet for alvor for et par år siden. På Mallorca ble det innført byggestopp for hoteller i ett år og på sensommeren i fjor ble det gjennomført flere demonstrasjoner av lokalbefolkningen – de har sett seg lei på at turistene kjøper opp leiligheter og får opp boligprisene.

Mallorca har også merket et enormt turistpress etter at Tyrkia gikk tilbake. Alle skulle plutselig til øya – fra hele Europa. Det har gjort at det er få senger igjen, og dermed har prisene gått opp.

– Mallorca går noe tilbake, med ni prosent. Det gjelder for både charter og rutefly. Øya har opplevd et enormt bookingtrykk, noe som har gitt utslag i økte snittpriser på charter. Og vi antar at lokale protester om masseturismen kan ha påvirket turistenes vilje til å besøke øya. Turistene har opplevd at folk er sure, sier markeds- og administrasjonssjef Ellen Wolff Andresen i reisebyrået Ticket.

- Tror det har liten påvirkning på turistene

Turistdirektør Miguel Nombela på Spanias Turistkontor i Norge tror ikke turistprotestene har påvirket turismen til øygruppen nevneverdig.

– Faktisk så vi en økning på rundt 40 prosent av norske turister som reiste til Balearene i 2017, sammenlignet med året før. Dessuten vil den lite sannsynlige nedgangen i charterturismen bli kompensert av turismen som ikke er charter. I denne forbindelse må vi fremheve at for sommeren 2018 så ligger det an til en økning på nærmere 11 prosent på direktefly fra Norge til Palma sammenlignet med sommeren 2017, sier Nombela.

I fjor reiste over 1,5 millioner nordmenn til Spania, ifølge Spanias Turistkontor. Kanariøyene er det viktigste reisemålet, etterfulgt av Catalonia, Andalucia og øygruppen Balearene.

Men flere vil på charter

Hellas er årets ubestridte chartervinner og øker med 12 prosent. Kreta er det mest populære reisemålet der.

For noen år siden gikk charter veldig tilbake, men er nå på vei opp igjen. Charterbestillingene totalt har økt med syv prosent denne sommersesongen, og 19 prosent velger charterreiser.

– De siste årene har vist at det er høy etterspørsel. Det har ført til at flere charterarrangører har økt tilbudet med nye reisemål og høyere kapasitet til eksisterende reisemål, sier Andresen i Ticket.

Om Ticket Collection Riksrepresentativ Sifo-undersøkelse foretatt i februar. 1001 respondenter mellom 18 og 79 år deltok. Undersøkelsen er foretatt på vegne av Ticket Feriereiser, Nordens største reisebyråkjede. Reisebyrået tilbyr privatreiser fra samtlige ledende charter- og reisearrangører, cruiserederier, flyselskaper og hoteller.

Årets «sommerrakett» er Antalya i Tyrkia, ifølge Ticket. Landet fyker opp fra 13. til 9. plass på charterlisten i antall bestillinger.

– Vi ser en stor økning – men det er fra små tall. Tyrkia har slitt med turistene de siste årene, og over 40 prosent oppgir at de ikke lar seg friste av å reise dit. Så det tar litt tid før bestillingene justerer seg tilbake, sier Andresen.

Dessuten øker også Kroatia – flere norske reiseselskap tilbyr direkteruter og charterreiser hit.

Topp ti land, sommeren 2018

Tallene i parentes viser fjorårets plassering.

Spania (1) Hellas (2) Kroatia (4) Italia (6) Thailand (3) Frankrike (7) USA (5) Tyrkia (11) Storbritannia (8) Nederland (9)

Kilde: Ticket Collection

– Charterferien har utviklet seg

Reiseekspert og redaktør i reisemagasinet Vagabond, Helge Baardseth, tror charterreisens utvikling de siste årene gjør at den holder seg ved like.

– Selv om Tyrkias oppgang nok slår høyt ut siden de fleste reiser dit på charter, har charterreisens utvikling med mer fleksibilitet i blant annet reisetider og reiser med rutefly gjort at den holder seg ved like. Skal man finne noe på egen hånd så vet en kanskje ikke helt hva en får. Men med charter har noen gått om en løype og jeg tror rett og slett at den som reiser finner ut at det er et godt tilbud, sier Baardseth.

Særlig charterselskapenes reiser med rutefly – hvor en slipper å være på flyplassen klokken halv tre om natten gjør at flere velger det nå enn for noen år siden.

Og legger til:

– Bedre flyavganger er en ting, men charterselskapene sitter også på noe betydelig – hotellkontrakter, sier han.

Topp ti charterreisemål, sommeren 2018

Kreta (1) Mallorca (2) Rhodos (3) Split (4) Kypros (5) Gran Canaria (6) Antalya (13) Preveza/Lefkas (8) Bourgas (7) Golden Sands (9)

Og sommerens store chartervinner, Hellas, er et av ferielandene han alltid har hatt stor forkjærlighet for. Han mener at en får følelsen av å være på en individuell ferie, selv om du er på chartertur.

– Hellas er «bankers». Godt klima, rent vann, grekerne er hyggelig, maten sånn passe og det er en god stemning. Dessuten er det så mye du kan gjøre, ta rutebåt til neste øy eller Kykladene rundt, stikke innom Albania og så videre, sier Baardseth.