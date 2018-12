Florida Keys spås å ligge under vann før neste århundreskifte: – Vi må bare nyte så lenge det varer.

En time øst for Riga venter et uoppdaget eventyrland av skoger, slott og småbyer.

FLORIDA KEYS: Du merker det allerede idet du kjører over den første broen fra fastlandet: Havet hvisker til deg.

På to eller fire hjul – med turkis sjø så langt øyet rekker og blå himmel som en uendelighet over hodet – er du fri som brisen som rusker deg i håret. Her, der hav og himmel møtes, hvisker Mexicogulfens lune strømmer «don’t worry».

Et liv på, over og under vann

USAs sørligste arkipel består av rundt 1700 øyer som strekker seg sørvestover. Fra Key West er det kortere til Havanna enn til Miami, og her har mang en kjendis funnet sitt øyparadis, langt vekk fra fastlandet.

Hit trekker sjølivsfantaster for både over- og undervannslek. Blant dem som fisker eller dykker, er det særlig «the Middle Keys», for eksempel Marathon og Islamorada, som nevnes med bølgeskvulp i stemmen.

Reisefakta Florida Keys Består av ca. 1700 små og større øyer. Valuta: US Dollar Befolkning: Rundt 70.000 Orkansesong: Offisielt varer hurricane season fra 1. juni til 30. november, men historisk er det perioden fra midten av august til begynnelsen av oktober som er mest utsatt. Komme seg dit: De fleste flyselskaper har turer til Miami, og både SAS og Norwegian flyr direkte. I Miami kan du leie bil og kjøre the Overseas Highway til Key West. Vil du fly helt til Key West, må du bytte underveis. Komme seg rundt: Lei en åpen jeep! Road trippen blir enda mer autentisk med fete dekk og vind i håret. Her kan du bo: Cheeca Lodge & Spa på Islamorada er et relativt stort feriesenter rett ved stranden. Ikke bare har de mange aktiviteter for både voksne og barn på selve anlegget, du kan også booke snorkel- og fisketurer direkte derfra. Vil du bo der Oprah Winfrey festet, kan du booke overnatting på Sunset Key Cottages. Stedet har en egen 7-minutters ferge som kontinuerlig går til og fra Key West. Ta gjerne en titt på Airbnb, der kan du ta «the Conch Republic lifestyle» helt ut og leie pålehus eller husbåt – eller hvorfor ikke bo i en katamaran noen dager?

Ved de 42 broene som tar deg langs U.S. Overseas Highway fra Key Largo til Key West, dukker delfiner opp i overflaten. I grøftekanten vandrer irrgrønne iguaner. Med snorkel og maske er nærkontakt med tropiske arter garantert: Her er sjøskilpadder og eremittkreps, fargerike fisker, blomstrende koraller, og er du heldig, treffer du på en liten hai.

Lokalbefolkningen lever i stor grad på og av sjøen. Fastboende Giselle har et hus som står på stylter i vannet.

– Favoritthobbyen min er å ligge på magen på verandaen og titte ned på de tropiske fiskene. Jeg bor tross alt på et korallrev, smiler hun.

Allerede for 12.000 år siden bygde urbefolkningen husene sine på påler. Det skulle beskytte dem mot hurtig stigende vannmasser. Her lurer tropiske stormer til enhver tid rundt neste høsthjørne.

Pirater og kjendiser i filmparadis

Av alle kjendiser som har lagt sin elsk på the Keys, er kanskje Hemingway den man først tenker på. Huset han bygget, på Key Wests den gang høyeste punkt, er i dag museum.

Mang en film er spilt inn på strender mellom mangrovene i øygruppen – fra «Key Largo» med Humphrey Bogart, til Netflix-serien «Bloodline», som for det meste ble spilt inn på Islamorada.

Chartrer du en båt, kan lokalkjente skippere peke ut locations og kanskje slippe deg av på en av strandrestaurantene du har sett på skjermen.

Moteikonene Ralph Lauren og Calvin Klein har hatt tilhold her, og Oprah Winfrey leide visstnok eksklusive Sunset Key cottages for å feire en bursdag for noen år siden. Mange private øyer kan bare nås med båt, eller via innkjøringer med høye gjerder der du kan nyte tid i solen bak en strengt bevoktet port.

Lenge før Florida ble innlemmet i de forente stater, hadde Key West en anti-piratstyrke, og fortsatt er mange myter og severdigheter bygget opp rundt legendariske pirater som beveget seg i farvannene mellom Bahamas og los Martires, som var navnet på Florida Keys den gang.

Dagens dykkere er kanskje takknemlige for de grunne farvannene, som gjorde at mange av skipene forliste og la igjen spennende skatter på sandbankene.

«It’s good to have an end to journey toward, but it is the journey that matters, in the end» Ernest Hemingway.

Seas the day

Kjøreturen fra fastlandet er litt over 18 mil lang, og der er mange trivelige avstikkere man kan ta på vei mot den obligatoriske solnedgangen på Mallory Square helt ytterst i havgapet. Stranden Sombrero Beach på Marathon er velkjent.

Men du kan også finne crab shacks eller resorts med private strender, der du i tillegg til sol, sand og saltvann, kan nyte sprellfersk sjømat ved et bord i vannkanten. La deg ikke lure av skranglete utseende eller tacky innredning – maten er som oftest førsteklasses selv om stedet virker unnselig.

Dette må du spise Først – ikke la deg lure av restauranters utseende! Mange små shacks, diners eller tiki-huts ser shabby ut, men har nydelig mat. Prøv disse rettene: Key lime pie Stone crab claws Conch chowder All den ferske fisken du klarer! PS: Key kommer av det spanske ordet «cayo» som betyr liten øy.

Over hele øyriket hviler en atmosfære av midlertidighet: Florida Keys spås å ligge under vann før neste århundreskifte, orkanene truer hvert eneste år. Ikke alle gidder å investere så mye i bygning eller interiør, for plutselig en dag er alt borte.

– Vi må bare nyte så lenge det varer, sier Giselle.

– Folk her lever veldig i nuet. Vi «conch people» vet jo aldri når dette drømmelivet tar slutt.

Konkylierepublikken

Termen «conchs» om personer bosatt i Florida Keys er gammel – det er navnet hvite innflyttere fra Bahamas tok med seg på 1700-tallet. Conch Republic oppsto i 1982 og er blitt en turist-gimmick. Amerikanske myndigheter mente at det foregikk smugling langs den sørligste delen av Route 1, the Overseas Highway fra Key West inn mot Miami, og satte opp veisperringer for å sjekke alle biler.

Turistindustrien ble hardt rammet. De fastboende på øygruppen bestemte seg like gjerne for å erklære uavhengighet. Flagg ble designet og statsminister valgt – alt med stor grad av spøk og lek, akkurat slik «the conchs» har for vane.

Den uformelle, bekymringsløse holdningen kan du smake på ved å parkere bilen og sykle gjennom nabolagene i Key West. Her møtes karibisk livsglede og bohemsk nonchalanse i hager med mangotrær utenfor hus med solide, fargeglade vindusskodder.

Merkevarebutikker, små spesialforretninger, barer og kunstgallerier side om side gir byen en eksentrisk miks. Flip-flop deg gjennom hovedgaten Duvall Street, en never-ending pub-til-pub-runde der margaritaer og mojitoer selvsagt lages på key lime, en søtere og kraftigere sitrusvariant.

Og når ettermiddagen trekker gullkjolen på, og ferskenfarget bris hvisker over sjøen, bør du gjøre deg klar for kveldens show. For solnedgangene applauderes her ved verdens ende.