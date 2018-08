Flyturene tar like lang tid. Likevel koster turen i Norge over 200 kroner mer enn den til utlandet. Hvorfor?

Lik flytid mellom Oslo og Alta som mellom Oslo og Gdansk i Polen, men ikke lik billettpris – hvorfor er det sånn? En leser undrer seg over at flybillettene er dyrere innlands enn utenlands. Han sjekket priser mellom Oslo og Alta i september og fant da at det kostet drøye 800 kroner, mens det til Warszawa i Polen kostet litt over 600 kroner.

Vi gjorde et prissøk på Norwegian og SAS’ nettsider. Det viser at det er generelt litt høyere priser på noen ruter innlands enn utenlands.

Prissøket er gjort på de tilfeldig valgte datoene 7. til 9. september, og vi fant prisene i den laveste billettkategorien på tur/retur direkteruter. Vi tok utgangspunkt i flytidene - dette er cirkatider med pluss-minus femten minutter:

Flytid 50 min til 1 time Norwegian SAS Oslo - Stavanger 729 + 729 = 1458 kr 899 + 899 = 1789 kr Oslo - Bergen 729 + 729 = 1458 kr 899 + 899 = 1789 kr Oslo - Trondheim 729 + 729 = 1458 kr 899 + 899 = 1789 kr Oslo - Ålesund 729 + 729 = 1458 kr 899 + 899 = 1789 kr Oslo - Molde 729 + 729 = 1458 kr 899 + 899 = 1789 kr Oslo - Stockholm 499 + 592 = 1091 kr 699 + 702 = 1401 kr Oslo - København 649 + 875 = 1494 kr 799 + 816 = 1615 kr

Flytid 1 time til 2 timer Norwegian SAS Oslo - Alta 829 + 929 = 1758 kr 1499 + 1499 = 2998 kr Oslo - Tromsø 829 + 829 = 1658 kr 999 + 999 = 1998 kr Oslo - Gdansk 809 + 727 = 1536 kr 1054 + 2951 = 4005 kr Oslo - London 479 + 452 = 931 kr 1150 + 1591 = 2741 kr Oslo - Berlin 709 + 747 = 1456 kr 499 + 899 = 1398 kr

Mellom byene i Sør-Norge opererer flyselskapene med priser jevnt mellom rundt 730 og 930 kroner, mens det på reiser mellom Nord- og Sør-Norge koster noe mer – mellom 830 og 1500 kroner hver vei.

Hos begge flyselskapene er det litt billigere eller cirka samme pris å fly til København og Stockholm som til andre store norske byer. Hos Norwegian er det billigere å fly til London, Gdansk og Berlin satt opp mot Alta og Tromsø - som har omtrent lik flytider. Hos SAS er det derimot omvendt og flybillettene innlands er rimeligst.

I vår prissjekk skiller særlig London seg ut – der har Norwegian har langt lavere priser til London enn SAS. Med førstnevnte kan en få en tur/retur-billett til under 1000 kroner, mens det hos SAS endte på rundt 2700 kroner.

Er det dyrere å fly innlands enn utenlands?

De siste årenes avgiftsøkninger innen luftfart har ført til at flybillettene kan være dyrere innlands enn utenlands, ifølge NHO Luftfart.

– Dagens regjering har iverksatt en rekke avgiftsøkninger de siste årene som gjør det dyrere med innenriks fly. Innenlands luftfart har moms, noe man ikke har på utlandet, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Satsen er økt to ganger de siste årene fra åtte til ti og tolv prosent, det vil si økt med ca. 500 millioner kroner, legger han til.

Han påpeker også at CO₂-avgiften er økt flere ganger, med rundt 300 millioner kroner siden 2014. Også den avgiften gjelder kun for innenriksflyvninger.

– Så har vi flypassasjeravgiften som kom i 2016. Denne betales begge veier innenriks, og er like høy på korte som lange strekninger. Av en samlet ny skattebelastning på ca. 2 milliarder kroner, blir belastningen på innenriks mellom 1,1 og 1,2 milliarder kroner. Regjeringen har altså skapt et skatte- og avgiftsregime som belaster norsk innenriks betydelig mer enn utlandet, sier Lothe.

Han mener det resulterer i at flybillettprisene blir dyrere og at tilbudet blir dårligere i Norge.

– Dette gjelder spesielt ruter til Distrikts-Norge med svak trafikk og dårlig lønnsomhet.

– Husk at det kostet flere tusen kroner tidligere

Norwegian sier flyprisene reflekteres av tilbud og etterspørsel på en gitt rute på et gitt tidspunkt. For eksempel stiger ofte prisene i forbindelse med sommerferie og vinterferie, og nå mot kommende høstferie.

– Dette er jo et helt tilfeldig priseksempel og drøye 800 kroner for å fly fra Alta til Oslo er billig. Jeg vil gjerne minne om flyprisene i Norge før Norwegian etablerte seg i 2002: Da kostet det flere tusen kroner å komme seg fra Nord-Norge til Oslo. Billettprisene hos alle flyselskaper styres av tilbud og etterspørsel, som betyr at prisene øker i takt med hvor populær en rute er på et gitt tidspunkt, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

SAS mener konkurransen med Norwegian er til det gode.

– Konkurransen med Norwegian har gjort SAS godt, og SAS har over tid hatt en kvalitet som Norwegian har vært nødt til å strekke seg etter. Denne konkurransen har vært og er til glede for et stort reisende publikum, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Han understreker at å sammenligne billetter i de dyreste prisklassene mot de billigste billettene ikke henger helt på greip, da billettene har vidt ulike vilkår.

Både SAS’ og Norwegians generelle tips for å finne rimelige flybilletter er å følge med på tilbud, bestille flyturen så tidlig som mulig og velge et reisetidspunkt utenom skoleferier og langhelger med inneklemte fridager. Begge flyselskapene har også lavpriskalender – om en er fleksibel på reisetidspunkt, det kan gi gode priser.