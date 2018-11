Førjulsstemning på britisk vis

Saken oppdateres.

De to venninnene smiler fra øre til øre der de skøyter ustøtt bortover isen. Adey Muchie (30) og Monica El’sinidy (30) fra Nord-London har sett frem til denne lørdagsformiddagen som er satt av til å feire Muchies 30-årsdag.

– Dette er en bursdagsopplevelse jeg kommer til å huske lenge, sier Muchie begeistret.

Humøret er på topp etter at venninnene har skøytet rundt juletreet i historiske omgivelser utenfor National History Museum.

– Vi valgte å skøyte nettopp her fordi det er et vakkert område. Nå blir det kafébesøk hvor vi skal spise mince pie og drikke mulled wine, sier de.

Senere tar de kanskje en tur på kino og ser en julefilm.

– Vi elsker førjulstiden. Det er den perfekte tiden å ha det koselig og være lystig, sier El’sinidy.

Venninnene feirer alltid julen sammen med sine respektive foreldre og søsken.

– Men vi har også vår egen juletradisjon. På kveldstid den 25. desember møtes vi hjemme hos meg for å drikke punch og spise min hjemmelagde julekake, mens vi ser på filmen «Love Actually», forteller Muchie.

Hennes julekake skal dekkes med både marsipantrekk og glasur. Den tørkede frukten som kaken skal lages av, har allerede ligget dynket i rom i flere uker.

Studenten Kathlin Dupps (21) har fått besøk av barndomsvenninnene Pia Wieser (22) og Lena Pagel (22) fra Köln. De tre har tatt turen til National History Museum for å komme i julestemning.

– Vi har mange julemarkeder i Tyskland, men her i London er jo hver eneste lille bakgate dekorert med julepynt, utbryter de begeistret.

Jentene har ennå ikke bestemt seg om de skal leie skøyter, prisen på 13 pund er litt drøy.

– Uansett er det fint å få oppleve dette museet og få ta del i skøytingen fra tilskuerplass. Vi hadde en nydelig spasertur hit fra Notting Hill gjennom Hyde Park.

Vindusdekorasjoner og ikoniske varehus

Utenfor Harrods flokker folk seg sammen for å se de julepyntede utstillingsvinduene. Jerome Herbaut (28) og Sandra Padilla Cano (27) ankom med tog fra Brussel for noen timer siden. Det er parets første tur til London og de lar seg imponere av det kjente varehusets juleutstilling.

– Vi er blitt fortalt at det er verdt å besøke London rundt jul for å få med seg juledekorasjonene. Og vi er ikke blitt skuffet over det vi har sett så langt.

Reisen dit og overnatting Transport: Kjøp et Oyster-kort for å reise lett og rimelig fra sted til sted. De fleste turister holder seg til undergrunnen, men buss er både hyggeligere og rimeligere. Overnatting: Gourmet-puber tilbyr ofte overnatting og har ofte bedre standard enn småhoteller. Airbnb.com har stort tilbud av leiligheter/hybler i sentrale bydeler. Fly: Norwegian flyr direkte til Gatwick fra Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim fra kr 688 t/r. Ryanair flyr til Stansted airport fra Oslo. Priser fra kr 300 t/r. SAS flyr direkte til Heathrow fra Oslo og Stavanger. Fra kr 1600 t/r.

– Ingen jul uten sjokolade

I den viktorianske arkaden i New Bond Street ligger butikken Charbonnel et Walker. En innbydende duft av søt og lekker sjokolade tar imot oss idet vi åpner døren og trår inn i forretningen som forsyner det britiske kongehuset med konfekt.

– Det blir ikke jul uten sjokolade herfra, sier stamkunden Katie Bellany (37).

Sjokoladen hun handler, skal hun ta med seg hjem til Canada der hun skal feire jul med sine foreldre.

– Det finnes ikke noe bedre enn å sitte ved peisen og spise konfekt etter en rusletur gjennom snødekket skog, sier hun lengselsfullt.

– Jeg er blitt fortalt at dronning Elizabeth skal ha en boks med vår sjokolade i hvert av rommene på slottet, forteller butikksjef Kelly Lodge (31).

Hun deler ut smaksprøver på dronningens favorittsjokolader. De kalles English Rose og English Violet. Lodge forteller imponerte kunder om franske mademoiselle Charbonnel som ble invitert til London av kong Edvard 7 for åpne butikk i denne fasjonable London-arkaden.

– Julen er desidert den travleste tiden for oss, men det spises også mye sjokolade rundt Valentinsdagen og påsketider, avslutter hun.

Slik får du ekstra julestemning Skøytebanen ved National History Museum i South Kensington holder åpent fra 25. oktober til 6. januar. Stengt 25. desember. www.nhm.ac.uk/visit/exhibitions/ice-rink.html. Det er også mulig å gå på skøyter ved Somerset House www.somersethouse.org.uk og i Winter Wonderland. Winter Wonderland: Tyskinspirert julemarked med barer, salgsboder og restauranter, levende underholdning og bålbrenning samt eget juleinspirert tivoli. Åpent fra 22. november til 6. januar. Stengt 25. desember. www.hydeparkwinterwonderland.com Julen på Harrods starter fra midten av november www.harrods.com. Andre varehus som er verdt et besøk for sine juledekorasjoner er Selfridges (www.selfridges.com) og Fortnum & Mason www.fortnumandmason.com. Opplev juledekorasjonene ved å ta en kveldstur gjennom Oxford Street via Regent Street og Carnaby Street til Covent Garden.

Skumring i Hyde Park

Pip Hackett (39) og Gabrielle Levene (40) går arm i arm gjennom Winter Wonderland i Hyde Park. De storkoser seg med varm kryddervin mens de lytter til julemusikk og kikker i bodene som selger julepynt og adventstjerner.

– Dette er en fin opplevelse for oss som bor i byen. Her kan vi få fart på julestemningen mens vi varmer oss rundt bålet og lytter til levende julemusikk, sier Hackett begeistret.

Senere på kvelden skal de på juleball med dansegruppen de er medlemmer av.

– Der blir det garantert mye stepping og knebøy, ler Levene og forteller om julekonserten der hun sang jazzinspirerte julesanger for noen dager siden.

– Vi elsker denne årstiden. Da er det enda flere påskudd enn vanlig til å pynte seg og møte venner for å synge, danse og spise i festlig lag. Noe som er en viktig del av livet til mange av oss londonere.

Når mørket har senket seg over hovedstaden, vandrer både turister og lokalbefolkningen gatelangs for å oppleve lyshavet.

I Oxford Street står Tram Ngujen (41) sammen med døtrene Emma (11) og Anna (8) og ser på det skimrende lyset fra både dekorasjoner og trafikk i den travle handlegaten.

Familien har reist helt fra New Zealand for å oppleve London i juledrakt.

– Denne storbyen imponerer. Døtrene mine er målløse, ingen av oss har noen gang sett noe lignende, fastslår Ngujen.