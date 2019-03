Det hagler med banneord mye mer enn bare for få år siden

40 drept i terrorangrep mot moské på New Zealand – tre pågrepet

Skarpskytter klar for å skyte gassflasker etter brann i Oslo

Dette vet vi om skytingen på New Zealand

Møteulykke mellom to personbiler

Sveriges langrennssjef: – Har aldri sett et større talent

- Hun var et viktig forbilde som kvinnelig kunstner

Fornøyelsesparkene i nabolandene oppgraderer for flere millioner. Her er de nye attraksjonene

Den skjulte skidalen: Her kan du stå på ski nesten året rundt

Dimitrij Bekker sto i passkø klokken 05. Her er tipsene for å få passet raskest mulig.

Undersøkelse bekrefter: Ferie i Norge er best

Opptatt av vin på reisen? Her er det spor av vindyrking 8000 år tilbake i tid.

Her er årets nyheter fra landets største fornøyelsesparker: Fra 0 til 125 km/t på to sekunder

Fornøyelsesparkene i nabolandene oppgraderer for flere millioner. Her er de nye attraksjonene.

- Hun var et viktig forbilde som kvinnelig kunstner

Faren over etter brann i Oslo

Fornøyelsesparkene i nabolandene oppgraderer for flere millioner. Her er de nye attraksjonene

Rødt, SV og MDG fosser fram i Oslo – sikrer flertall for Raymond Johansen som byrådsleder

Saken oppdateres.

Safaricamp, Norges høyeste drop-tårn og Norges eneste vannsklie av sitt slag er blant nyhetene i Norges største fornøyelsesparker i år.

Men hva har noen av de største fornøyelsesparkene i nabolandene å by på av nyheter i år? Vi har sjekket.

Tivoli

Tivoli i København investerer rundt 100 millioner kroner i årets nyheter, opplyser kommunikasjonskonsulent Ellen Dahl.

Parkens radiobiler får ny design. Antennene fjernes, hastigheten øker og de får mer plass. De vil være klare til juni 2019.

Odinexpressen erstattes med den nye berg-og-dal-banen «Melkeveien». Den er tematisert rundt planeter, stjerner og galakser. Den får en ny startstasjon og åpner ikke før i november, til Jul i Tivoli.

Fatamorgana, som tilbyr gjestene tre ulike attraksjoner i én, skal oppgraderes tre år etter at den først kom til parken. Den får høyere hastighet og en vertikal vippefunksjon på den øverste attraksjonen. Her blir gjestene snudd rundt på 45 meters høyde. Fatamorgana er klar i mai 2019.

I år får dessuten den lille drage, en interaktiv karusell, en betydelig boost og ny design med Rasmus Klump [red.anm. en dansk tegneseriefigur for barn] som tema. Den forventes å være klar i mai.

Prisnivået i parken vil være tilsvarende fjoråret, opplyser Dahl.

Tivolis sommersesong begynner 4. april.

Liseberg

I år har Liseberg i Göteborg flere nyheter å by på, men ingen ny attraksjon i parken. De investerer blant annet i allerede eksisterende attraksjoner.

Balder, berg-og-dal-banen av tre, får en ny inngang og ny dekor ved stasjonen inspirert av den norrøne mytologien. I tillegg vil Lisebergbanen få en «makeover» med nye tog, nytt stasjonshus og ny fasade, forteller Ebba Källeskog, PR-ansvarlig i parken.

Lisebergs største nyhet er lanseringen av et stort, nytt underholdningsområde: havneområdet.

Parken har investert 32 millioner kroner i scene, restaurant, to nye barer utendørs og offentlige anlegg i havneområdet. Antall seter i området tredobles.

Selv om havneområdet er utendørs, behøver ikke gjestene bekymre seg for dårlig vær.

– Det er værbeskyttet. En del av underholdningsområdet har blant annet fått nye, store markiser, forteller Källeskog.

Inngangsprisen i parken økes med ti svenske kroner sammenlignet med fjoråret. Dette gjelder også Alt-i-ett-billettene, opplyser Källeskog.

Sommersesongen ved Liseberg starter lørdag 27. april.

Så mye koster en dagsbillett ved Tivoli og Liseberg Tivoli: Inngangsbillett til Tivoli (8 år og oppover): 130 DKK

130 DKK Inngangsbillett 3–7 år: 60 DKK

60 DKK Barn under tre år kommer gratis inn.

Skal man benytte seg av attraksjonene, må man i tillegg kjøpe et turpass.

Turpass (gjelder både til barn og voksne. Det gjelder til alle åpne attraksjoner i tivolis åpne sesonger i 2019): 230 DKK.

(gjelder både til barn og voksne. Det gjelder til alle åpne attraksjoner i tivolis åpne sesonger i 2019): 230 DKK. Turpass pluss (gjelder for alle attraksjoner inkl. Demonen med VR, Tivolis akvarium og ubegrenset turfotos på mobilen: 295 DKK.

(gjelder for alle attraksjoner inkl. Demonen med VR, Tivolis akvarium og ubegrenset turfotos på mobilen: 295 DKK. Se øvrige priser her. Liseberg: Inngang i parken (gjelder fra og med ordinær åpningstid): 110 SEK.

(gjelder fra og med ordinær åpningstid): 110 SEK. Skal man benytte seg av attraksjonene må man kjøpe et «åkpass».

Lilla Åkpasset (gjelder for alle småbarnsattraksjoner): 250 SEK.

Stora Åkpasset (Gjelder alle attraksjoner): 385 SEK.

Alt-i-ett (fri inngang og alle attraksjoner): 485 SEK.

Gjester under 110 centimeter kommer gratis inn.

Se øvrige priser her.

Nyheter ved andre fornøyelsesparker i Sverige og Danmark

Legoland Billund:

Battle of The Brick er en stor forestilling med ekte hester og modige riddere.

Legoland lanserer også et nytt overnattingshotell i nærheten av parken: Legoland Castle Hotel. Det rojale slottet hvor kongen og dronningen av Legoland bor, har 142 rom. Som gjest kan man utforske lego-slottet og for eksempel bo med en prinsesses komfort, i ridderens stue eller i magikerens magiske observatorium.

Fårup Sommerland:

Når temaparken åpner for en ny sesong 18. april er det med to nyheter, skriver parken på sine nettsider: I Motorbøllen kan barn opptil 90 centimeter ha en morsom tur med mor eller far.

Samtidig erstatter Fårup sin populære Wave Swinger for en helt ny modell, slik at enda flere gjester kan nyte det. Den nye karusellen, Nøddesvinget, kan kjøre både fremover og bakover.

Skara Sommarland:

Skandinavias største vannpark lanserer en helt ny vannattraksjon med navnet Waka Waka. Det er den første av sitt slag i Europa, ifølge parkens nettsider. I vannsklien sitter man to og to i en ring og sklir gjennom et 210 meter langt rør.

Djurs Sommerland:

Tigeren er årets store nyhet ved Djurs Sommerland. Det er den raskeste og høyeste attraksjonen i deres historie, skriver parken på sine nettsider. Attraksjonen, en «gyro swing», har en topphastighet på 100 km/t og en svinghøyde på 45 meter.