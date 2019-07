Fylke for fylke: Kom deg til landets råeste utsikter

Saken oppdateres.

Høye fjell og dype fjorder. Isbreer og dalstrøk. Norges varierte landskap byr på magiske utsiktspunkter over hele landet.

NAFs veibokredaktør, Per Roger Lauritzen, har skrevet flere titalls bøker om natur, historie og turopplevelser i Norge. En av dem er Norges beste utsikter – utsikter som gir innsikt som er utgitt av NAF.

– Det å oppsøke utsikter gir både mosjon og kunnskap, i tillegg til glede over det du ser, sier han.

Vi ba Lauritzen velge ut det han mener er den fineste utsikten fra hvert fylke.

Nederst i saken kan du stemme på hvilken du synes er den vakreste av dem.

Østfold: Høiåsen i Halden

Den videste utsikten i Halden finner du fra utsiktstårnet på Høiåsen. Fra toppen av det 18 meter høye tårnet kan du på fine dager se både Tryvannstårnet og Færder fyr i Oslo. Du får dessuten et fantastisk utsyn mot Halden og Haldenvassdraget.

– Dette er rett og slett en av de fineste utsiktene i landet, mener Lauritzen.

Akershus: Hovdehytta i Asker

Askers videste utsikt nyter du på Hovdehytta på Furuåsen. Hytta ligger en halvtimes bratt spasertur unna gården Bergsmarka. Her ser du hele Oslo-gryta og Oslofjorden foran deg, samt det vakre landskapet i Asker og Bærum.

Oslo: Grefsenkollen

På den 379 meter høye åsen like nord for bykjernen, finner du ett av de beste utsiktspunktene over Oslo. På Grefsenkollen får du fantastisk utsikt med hovedstaden brettet ut foran deg.

– Her ser du langt utover i Oslofjorden, store deler av sentrum og Oslo vest samt Asker og Bærum. I tillegg er toppen omringet av et flott turområde, sier Lauritzen.

Hedmark: Tronfjell i Alvdal

Tronfjell har med sine 1665 meter landets nest høyeste vei. Du kan med andre ord komme deg helt opp med bil. Veien opp er drøyt en mil lang og stedvis bratt og svingete, men på toppen venter belønning i form av en utrolig utsikt over Rendalssølen, Femundsmarka, Østerdalen, Dovre og Rondane.

Oppland: Juvasshytta i Lom

Langs landets høyeste bilvei ligger turisthytta Juvasshytta. Området byr på storslagne omgivelser, og her kan du ta inn utsikten mot Galdhøpiggen, Glittertind og en rekke andre fjell. Lom er nemlig den kommunen i landet med flest topper over 2000 meter. Turen til Galdhøpiggen starter fra Juvasshytta.

Buskerud: Lierutsikten i Lier

Frem til E18 sto ferdig gjennom Lier i 1973, var Lierbakkene veien mot Oslo. Mange stoppet for å beundre utsikten over Lierdalen fra det som ble kalt Lierutsikten.

I dag kan du fremdeles se rester fra den gamle veien og en utsikt som er minst like flott som i gamle dager.

– Du vil se den fagre Lierdalen under deg og få veihistorie med på kjøpet, sier Lauritzen.

Vestfold: Mokollen i Sandefjord

Mokollen er en bratt ås på 107 meter som ligger like nord for Sandefjord sentrum. På toppen har du full oversikt over fjorden, byen, havnen og resten av kommunen.

– Mokollen et fredfullt sted hvor du kan sitte og studere byen innerst i Sandefjordsfjorden. Steinene med retningspiler gjør det lettere å se hva punktene du kan se heter, men det anbefales likevel å ta med et kart, sier Lauritzen.

Telemark: Gaustatoppen i Tinn og Hjartdal

1883 meter over havet ligger ett av landets beste utsiktspunkter. Det kreves at du går i ca. tre timer oppover, men belønningen er verdt innsatsen: I klarvær kan du nemlig se én sjettedel av Norge.

Gaustatoppen er av mange omtalt som Norges vakreste fjell og bestiges årlig av mer enn 30.000 mennesker, forteller Lauritzen.

Nordmenn og reising Totalt gjennomførte nordmenn 23 millioner reiser i 2017. Antallet utenlandsreiser var 8,2 millioner, mens antallet innenlandsreiser var 15 millioner. Nordmenn hadde 115 millioner overnattinger i 2017. Nordmenn brukte 180 milliarder kroner på reisene i 2017. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Aust-Agder: Torungen fyr i Arendal

Store Torungen og Lille Torungen fyr sto ferdig i 1844. I 1914 ble Lille Torungen lagt ned og erstattet av en automatisk fyrlykt, mens Store Torungen ble drevet som bemannet fyrstasjon frem til 2004. I dag har den automatisert belysning.

Fra Store Torungen har du utsikt mot leia, Lille Torungen og Arendal, samtidig som du har Skagerak i ryggen.

– Jeg er svak for fyrstasjoner. Uansett årstid er tårnet på Torungen ett av de flotteste utsiktspunktene i Arendal, mener Lauritzen.

Vest-Agder: Lindesnes fyr i Lindesnes

En av landets mest kjente utsikter er fra spissen av Lindesnes, Norges sørligste fastlandspunkt. Lindesnes fyr er landets eldste og ble satt opp i 1656. Det er det eneste fyret som fremdeles har fast bemanning.

– Lindenes fyr har fantastisk utsikt, fastslår Lauritzen.

Rogaland: Jøssingfjord i Sokndal

Langs kystveien fra Flekkefjord til Jæren ligger noen flotte utsiktspunkter. De fineste er kanskje ved Jøssingfjord. Blant annet finnes det spor etter bosetning helt tilbake til 1500-tallet i Helleren.

Det stupbratte fjellet ender i et stort bergoverheng, ca. 60 meter langt og inntil ti meter dypt. Det har dannet et naturlig tak og gitt ly for dem som har bodd her til alle tider, forklarer Lauritzen.

Den gamle veien er avsperret for bilkjøring, men du kan gå en tur for å beundre den storslåtte panoramautsikten over fjorden og fjellene.

Hordaland: Vardetangen i Austrheim

Trodde du Vestkapp er Norges vestligste fastlandspunkt, må du tro om igjen. Det er nemlig Vardetangen.

Ytterpunktet er markert med en solid steinvarde og byr på utmerket utsikt, særlig utover den lange Fensfjorden som leder forbi raffineriet på Mongstad, forteller Lauritzen.

Sogn og Fjordane: Sognefjellet i Luster

På toppen av Fannaråken på Sognefjellet ligger Fannaråkhytta som byr på landets høyest beliggende overnattingsplass, 2068 meter over havet. Den utrolige utsikten fra hytta er verdt turen alene, mener han.

– Få topper i Norge kan konkurrere med Fannaråken når det gjelder variert utsikt. Her har du tinder, breer og fjorder rett foran deg, sier Lauritzen.

Møre og Romsdal: Grip i Kristiansund

Det lille øysamfunnet Grip ligger ca. halvannen mil ut i havet fra Kristiansund. En drøy kilometer nord for Grip står et fyr på Bratthårskollen. Med sine 44 meter er det Norges nest høyeste.

– Utsikten mot de fargerike husene helt nede ved havet, er formidabel, sier Lauritzen.

Trøndelag: Sylan i Tydal

Sylan er fjellene i grensestrøkene av Sør-Trøndelag over mot Jämtland i Sverige. En av de vakreste innfallsportene til Sylan går på fjellvei fra FV705 i Ås i Tydal. Her ligger turisthytta Storerikvollen snaue tre kilometers gange fra parkeringsplassen.

– I lia ovenfor hytta har de besøkende praktfull utsikt mot Sylmassivet og Esandsjøen.

Sør i Sylan er det også vakker utsikt mot fjellviddene og stortoppene i Sylan. Den kan du oppleve om du kjører inn fjellveien fra Stugudal mot Nedalen.

Nordland: Stetind i Tysfjord

– Nordland er er et fylke med spektakulære utsikter i bøtter og spann, men det å gå på toppen av Norges nasjonalfjell, Stetind, er noe helt spesielt. Her er det utrolig flott utsikt, lover Lauritzen.

Dersom du foretrekker å beundre fjellet fra avstand, er dekket på en av fergene som krysser mellom Bognes og Skarberget et godt alternativ.

– Utsikten fra Stetind er fantastisk, men utsikten mot Stetind er storslagen, den også, sier Lauritzen.

Troms: Ringvassøya i Tromsø og Karlsøy

Ringvassøya er med sine 661 kvadratkilometer Norges sjette største øy. Fra FV302 langs nordsiden av Skogsfjordvannet, som for øvrig er Norges største innsjø på en øy, har du flere plasser som byr på utsikt over vannet.

– Utsikten er nydelig, mener Lauritzen.

Finnmark: Knivskjellodden i Nordkapp

Et par-tre timers vandring vestover fra Nordkapp, finner du Knivskjellodden.

– Mange vil hevde at Nordkapp er Norges fineste utsiktspunkt, men Knivskjellodden er enda finere. Blant annet fordi man der har panoramautsikt mot Nordkapplatået. Dessuten er det Norges nordligste punkt, sier Lauritzen.