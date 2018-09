Grasiøse Graz er Wiens vakre lillesøster

Saken oppdateres.

Selv i 2018 finnes det fremdeles hemmeligheter på europakartet. Hvordan de unngår masseturismens søkelys lar seg ikke alltid enkelt forklare, men det handler ikke nødvendigvis om mangel på sjarm, attraksjoner eller beliggenhet. Graz – Østerrikes nest største by – er en av disse hemmelighetene.

For mange av oss er det Wiens kostymeballfaktor, Salzburgs barokkarkitektur, naturskjønne omgivelser og overdådige bakverk som utgjør den østerrikske feriefantasien.

Hvordan har det seg dermed at landets nest største by – som tilbyr alle disse tingene, og mer – har til gode å etablere seg som et «must» på Sentral-Europas turistkart?

The Guardian kalte byen for Wiens «kulere» lillesøster, og det er lett å se hvorfor. En tallrik studentbefolkning sørger for at det alltid er noe som foregår her, og når reisen fra Norge kan gjennomføres et sted mellom frokost og lunsj finnes det ingen grunn til å overse Graz til fordel for hovedstaden.

Vi gir deg fem grunner til å velge Graz som din neste byferie:

1. Opplev en av kontinentets mest velbevarte gamlebyer

Du trenger hverken Google eller guidebok for å skjønne at Graz står oppført på UNESCOs verdensarvliste. Byens historiske og kulturelle betydning blir åpenbar så snart man krysser den raskt-flytende elven Mur og setter foten i gamlebyen.

Sett ovenfra minner den mye om gamlebyer flest: et tettpakket spindelvev av gågater, terrakottafargede taksteiner og sjarmerende, kafé-fylte torg. På gateplan, derimot, finner du et levende bymiljø, ivaretatt ned til minste detalj, hvor turismen spiller tydelig annenfiolin til dagliglivet.

Det er her du finner brorparten av byens mest berømte attraksjoner, som UNESCO-vernede Schlossberg og Graz katedral.

Men det største trekkplasteret Graz byr på er den behagelige og romantiske atmosfæren. Kollektiv transport er lett tilgjengelig, men for folk flest holder det fint å orientere seg i den stort sett paddeflate gamlebyen til fots.

Graz Østerrikes nest største by Innbyggertall: 300.000 Kjent for: Sin velbevarte gamleby og tallrike studentbefolkning Tidsforskjell: Ingen Visum: Nei Valuta: Euro

2. Utforsk din kreative side

Graz er kjent som et av de kunstneriske og kreative nervesentrene i Østerrike, og det mildt sagt minneverdige Kunsthaus står i kjernen av det hele.

Bygningen beskrives som et «produktivt spenningspunkt mellom tradisjon og avant garde» på museets nettsider, men minner mest om et parkert romskip langs breddene av Mur-elven, og skifter farge avhengig av solens posisjon på himmelen.

Da Kunsthaus ble innviet i 2003, anså mange prosjektet som et overgrep mot gamlebyens tradisjonelle estetikk. Men Kunsthaus har etter hvert blitt en av byens mest berømte landemerker. Innvendig finner man et stadig skriftende utvalg av kontemporær kunst og fotografi fra hele verden.

For en mer tradisjonell museumsopplevelse, ta trikk nummer 1 et lite stykke utenfor bykjernen for å oppleve Alte Gallerie i Eggenberg-slottet, hvor 500 år med europeiske mesterverk er utstilt i billedskjønne omgivelser. Neue Galerie Graz er også vel verdt et besøk.

3. Slukk tørsten på toppen av Schlossberg

Den mest berømte attraksjonen i Graz er også den mest sentrale. Festningsverket Schlossberg hever seg over gamlebyen på en tredekket høyde, og kan sees fra alle hjørner av byen. Du kan enten nå toppen via en moderne heis, en historisk taubane eller bestige festningen til fots.

Schlossbergs historiske røtter strekker seg tilbake mer enn tusen år, men det var ikke før midten av 1500-tallet at italienske arkitekter konstruerte festningen som nå kaster sin skygge over gamlebyen. Schlossberg er ikke bare en offentlig park, utsiktspunkt og turistattraksjon, men et symbol på Graz.

Hvert år holdes Elevate-festivalen her, når Schlossberg fylles med musikk, utstillinger og folkefeiring. På toppen finner du en koselig ølhage, perfekt for å slukke tørsten etter turen opp.

Reisen dit Det går ingen direktefly til Graz fra Norge, men byen kan enkelt nås med en mellomlanding i for eksempel Wien, München eller Frankfurt. Selskaper som tilbyr turen inkluderer KLM (www.klm.com), SAS (www.sas.no) og Lufthansa (www.lufthansa.no)

Overnatting Budsjett: A & O Graz Hauptbahnhof – rent, billig og forglemmelig herberge rett ved togstasjonen. www.aohostels.com/en/graz/ Middels: Stoffbauer – Hjemmekoselig og historisk hotell med god restaurant, rolig plassert i byens forsteder. www.stoffbauer.com/en/home.html Luksus: Hotel Zum Dom – Fire stjerners boutiquehotell midt i smørøyet. www.domhotel.co.at/en/

4. Måp ved synet av verdens største samling av rustninger og middelalder-våpen

Mellom 1400- og 1800-tallet var Graz jevnlig truet av konflikt med det Osmanske riket og ungarske opprørere. Landeszeughaus – også kjent som Det styrianske våpenlageret – ble derfor opprettet sentralt i Graz i tilfelle det ble behov for en plutselig militær mobilisering.

Dagen kom aldri da den gigantiske samlingen med rustninger og våpen ble brukt, som gir publikum mulighet til å beundre fortidens håndverk i all sin uspolerte prakt. Under andre verdenskrig ble hele samlingen lagret og bevart i tre østerrikske slott, uten svinn, og 32.000 gjenstander er i dag brakt tilbake til sentrum og utstilt over fire etasjer.

Særlig egnet er museet for småbarn, som kan oppleve ekte rustninger, sverd, lanser og skjold på kloss hold.

5. Oppdag styrianske spesialiteter

Kulinarisk har mye skjedd i Graz de siste ti årene, og mange av byens restauranter tar stadig større utgangspunkt i styrianske råvarer. For en klassisk romantisk setting, stikk innom Restaurant Florian ved det fjonge Parkhotel Graz. Et mer budsjettvennlig, tradisjonelt og folkelig alternativ er herlige og rustikke Gasthaus zur Alten Press, med røtter tilbake til 1663.

Hos Der Steirer serveres styrianske klassikere som østerriksk nudelsuppe, dampet ørret og rabarbra-strudel. Skyll det hele ned med et glass Schilcher, en knusktørr Rosevin fra vestre Styria. For den mest minneverdige matopplevelsen Graz har å by på, legg turen til rundt sommerslutt.

I august holdes nemlig «Long Table of Graz» – hvor Hauptplatz-torget konverteres til et eneste stort langbord, der gjester blir både servert og skjenket av noen av byens beste kokker. Husk å reserver plass god tid i forveien.