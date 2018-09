Her er verdens ti mest - og minst besøkte land

Flyturene tar like lang tid. Likevel koster turen i Norge over 200 kroner mer enn den til utlandet. Hvorfor?

Saken oppdateres.

Det ble satt ny reiserekord i 2017, med drøye 1,3 milliarder turister på reise, ifølge ferske tall fra FNs turismeorganisasjon (UNWTO). Det er 84 millioner mer enn året før og en økning på nesten syv prosent fra 2016.

Ikke siden 2010 har det vært en så høy prosentvis mange turister internasjonalt.

Til tross for at Europa er det minste kontinentet i verden, er det hit det kommer flest turister. 51 prosent av alle internasjonale turister velger å reise til et europeisk land.

Så hvor reiser vi?

Frankrike hadde nesten 87 millioner turister på besøk i fjor og var klart det største turistlandet. Landet har toppet listene de siste årene, og selv om det har sett en liten nedgang grunnet terrorangrep, så sviktet ikke turistene i 2017.

Norge hadde til sammenligning 6,2 millioner turister i fjor og så en liten økning fra 2016.

Verdens ti mest besøkte land

Frankrike: 86,9 millioner Spania: 81,8 millioner USA: 75,9 millioner Kina: 60,7 millioner Italia: 58, 3 millioner Mexico: 39,3 millioner Storbritannia: 37,7 millioner Tyrkia: 37,6 millioner Tyskland: 37,5 millioner Thailand: 35,4 millioner

Kilde: UNWTO

Hvor reiser vi ikke?

Mens Frankrike troner øverst på reisetoppen, har verdens minst besøkte land skarve 2000 turister årlig. Den lille øya Tuvalu i Stillehavet har rundt 10.000 innbyggere og er verdens tredje minste stat.

Øystaten har også tidligere vært med på listen over verdens minst besøkte land, og ble den gang omtalt som et av de rareste, men mest gjestfrie stedene i verden. Tuvalu er også det første landet i verden som vil forsvinne dersom vannstanden stiger.

Verdens ti minst besøkte land

Tuvalu: 2000 Kiribati: 6000 Marshalløyene: 6000 Montserrat: 8000 Niue: 10.000 Samoa: 20.000 Guinea-Bissau: 22.000 Salomonøyene: 26.000 Sao Tome og Principe: 29.000 Mikronesia: 30.000

Kilde: UNWTO