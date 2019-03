Fornøyelsesparkene i nabolandene oppgraderer for flere millioner. Her er de nye attraksjonene.

Stor oversikt: Her er det billigst for familien å stå i bakken.

I årevis har folk sust forbi Brumunddal. Vi tok et stopp på verdens høyeste trehus.

Tallinn er snublende nært – og verdt et besøk

14 grader, 70 kubikkmeter i sekundet og en fart på fem knop: Her kan du hoppe i elven for å møte laksen.

Her lages en av Frankrikes aller beste oster

«Game of Thrones»-stjerne holdt på å dø etter første sesong

- Jeg står her med klump i halsen

Saken oppdateres.

Nennsomme hender pakker den runde, myke osten inn i brune kastanjeblader.

Marie-Noëlle Roussez har stått bak den lille arbeidsbenken og pakket den berømte Banon-osten i over 20 år. Kanskje tar det tre minutter pr. ost, kanskje litt mindre. 200 oster pakkes hver dag.

De lysebrune bladene er langt fra visne selv om fargen kanskje tilsier noe annet.

Når geitosten er sirlig pakket inn i tre til fire blader, knyttes det raffia-fiber rundt, et slags tau fra palmer som vokser på Madagaskar. Raffia snurres flere ganger rundt osten og holder bladene på plass.

Fikk prestisjemerket

Stoltheten merkes i stemmen når hun og makker Anne Furrasola forteller at osten fra Banon fikk det viktige merket AOP (appellation d'origine contrôlée) i 2003. De driver ysteriet «Fromagerie d’Albion», i St. Christol i nærheten av Sault.

Merket sier noe om at osten er fra et bestemt område. Kun geiter som gresser akkurat her kan brukes til produksjonen. Det er den eneste osten i dette området som har kvalitetsmerket.

Men ostetradisjonen er riktignok langt eldre enn det, og skal angivelig strekke seg mer enn 2000 år tilbake til gallo-romersk tid.

Anne står på ysteriet og lager osten. Tre rader med hvit, rund ost står og «renner» av seg. På et annet brett står mindre dråpeaktige ostebiter – de brukes til aperitiff og er ekstra gode til hvitvinen laget i distriktet, får vi opplyst.

Provence er riktignok ikke kjent for hvitvin. Rødvin og ikke minst rosévinen, er langt mer ettertraktet, i alle fall utenfor områdets grenser.

– Vi har hørt at dere lager Frankrikes beste ost?

– Åh, jeg vet ikke det. Men kanskje en av de beste? sier Furrasola og rødmer lett under den hvite hårnettet.

Hun har stått inne på ysteriet i flere timer allerede.

– Det er mye å gjøre! Hele tiden.

Et par kunder kommer innom den lille butikken denne formiddagen. De kjøper en god del ost som pakkes ned i en liten isoporkasse.

Osten får en tak i på de mange markedene eller i lokale butikker i landsbyene. Men det er litt rimeligere og ikke minst veldig hyggelig å handle direkte fra ostekilden.

Godordene om Fromagerie d’Albion strekker seg langt utenfor landsbyene omkring.

– Ryktene om god ost i Banon spres raskt. Folk har hørt om oss i Marseille og Avignon og de omkringliggende landsbyene, og da kommer de hit og kjøper direkte, forteller Anne.

På ysteriet bor hanngeitene. Brune og svarte med store horn er de et syn der de henger i solveggen. Når de får besøk kommer de minste hannene løpende, de er så nysgjerrige. Og spretne.

En enorm vakthund ligger og soler seg. Alle gårdene i Provence har minst en vakthund. På spørsmål om han er snill, vrir Anne litt på seg. Det kommer visst helt an på …

Geitene gresser med den berømte fjelltoppen Mont Ventoux (1909 moh.) i bakgrunnen. Den går under navnet «giganten i Provence» og er områdets høyeste. Toppen er en populær utfordring for mange sykkelentusiaster og er som regel alltid med som en av de heftigste etappene i Tour de France.

Stikk innom ostelandsbyen

Men det er den lille fjellandsbyen Banon osten har sitt navn fra. Landsbyen er omringet av bølgete åsrygger og er verdt et besøk, men den er ikke blant de aller vakreste landsbyene i Provence.

Stemplet har bilde av en geit, navnet på gården og AOP, så da vet du at du har fått tak i kvalitetsost.

– Her, disse må du smake. Det er mine to favoritter, sier butikkmedarbeider Nicole Duflos i den lille matbutikken Super Banon.

Hun tar frem en snei av den hvite geitosten – smak.

Mmm. Den berømte chèvren er myk og sval i smaken, men også søt og kraftig på ettersmak. Den er så myk at den nesten renner.

Vil du direkte til ostekilden, så hør med lokalkjente.

Duflos viser frem favorittene: Ferme Las Anglers og allerede besøkte Fromagerie d’Albion. Begge gårdene ligger rundt 20 minutters kjøretur ut av landsbyen.

Tips! På vei ut av Banon ligger en liten kjeksfabrikk: Bisquit de Banon. Alle de ulike kjeksene er laget for hånd med lokale råvarer. Det er ikke lov å ta bilder inne i butikken, men eierne deler gjerne sine favorittkjeks med deg. Prøv makroner med mandler.

Fakta om Banon-chèvre Chèvre er upasteurisert hvit geitost. Banon-chèvren er myk ost som nesten er rennende. Osten modnes uten at det er antydning til en hard rand rundt den – det sørger kastanjebladene for. Lages på melk fra geiter som gresser i fjellområdene noen mil fra av landsbyen Banon. Massen blir puttet inn i små hjul, saltet og modnes i rundt en ukes tid før den renner av seg på ysteriet. Deretter blir den pakket inn i kastanjeblader, knyttet med raffia og gårdens merke, samt AOP-utmerkelses settes utenpå. Osten modnes deretter i enten noen uker eller måneder. Smaken varierer etter modningsgrad, men beskrives først og fremst som mild.

Blir behandlet som prinsesser

Hunngeitene nyter dagene i skogen mellom gården nede i landsbyen og ysteriet litt lenger oppe i lia.

Laurent Chabanon og Marc Furrasola, Annes ektemann, hilser velkommen. De passer på de minste killingene på fem måneder og melker hunnene to ganger daglig inne i den store gården.

Ja, vi nordmenn elsker Frankrike:

Om våren får de rundt 350 liter melk om dagen. På høsten når gresset er ekstra saftig, får de hundre til pr. dag.

– Han her er bare tre dager gammel, sier Laurent og trekker frem en liten killing som sover i høyet under trappen.

Fakta om fransk ost Det finnes rundt 350 til 450 distinkte ostevarianter i Frankrike. Men noen hevder det er rundt 1000 ulike ostetyper. Disse er igjen kategorisert inn i åtte hovedgrupper. 56 ostetyper er kategorisert under AOP og dermed både beskyttet og regulert under fransk lov.

Litt forskremt breker han forsiktig og får et kyss på kinnet. Kjærligheten til dyrene er tydelig.

De fem måneder gamle killingene blir elleville når de ser eieren sin og stimler rundt ham for kos og lek. En vippebenk er satt opp utenfor, den herjer de med hele dagen.

– De leker hele tiden, nikker han.

Så har også geitene svært gode kår i Provence.

– Vi har hørt at de behandles som prinsesser?

Laurent bare gliser mens han klapper og klemmer på geitene sine.

– De har det godt, ja.

Følg oss på Twitter @reisecamilla og på Instagram @reiseredaksjonen