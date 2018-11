Her spiser du godt på Tenerife

Saken oppdateres.

– Noe kaldt å drikke? Kaffe? Paella? Vi har alt, kom inn!

De er ikke så veldig pågående, men de finnes langs strandpromenaden på Tenerife. Vi snakker om innkastere. Restauranter nyter godt av ivrige ansatte som sørger for at bordene fylles.

Men det er noen restauranter som ikke trenger masing for å få gjestene til å komme. I Costa Adeje i nærheten av havnen suser folk frem og tilbake på strandpromenaden foran restauranten Gran Paella Valenciana. Den ligger i et travelt kryss, men et lite plastbord med hvit duk er ledig.

Den populære restauranten ligger litt i høyden og utsikten mot sjøen er strålende. Her er det ingen innkastere, denne restauranten har et godt rykte på grunn av maten.

Paella er deres spesialitet. Det er riktignok litt rart å få paella med en miks av sjømat og ribbe, men det er veldig smakfullt. Og veldig mye. En porsjon holder for to til lunsj.

Populær og rimelig mongolsk buffet

Det er ikke dagligdags med mongolsk buffet, men i Los Cristianos finnes en som er berømt. Vi blir tipset om å besøke buffeten av en norsk familie som har reist til Tenerife i årevis.

Restauranten ligger ti minutters gange fra stranden, i et område med massevis av spisesteder. Et enorm teltaktig inngangsparti åpenbarer seg på et hjørne ved en rundkjøring. Her vrimler det av folk tidlig på kvelden.

En kjempestor rund stekeplate utgjør hjertet i restauranten. Det freses, stekes og ristes. To kokker med store stekespader passer på at all maten blir godt gjennomstekt. Kylling, lam, svin, okse, sjømat og massevis av grønnsaker stekes side og side i sauser med ulik styrke og smak.

En liten kø av folk står og følger med rundt dem. Klarer kokkene virkelig å huske på hvilken mat gjestene skal ha? Ingen fare, det viser seg at de har full kontroll.

Restauranten har sushi, desserter og annen varmmat i tillegg, så her får du mye for pengene. Buffeten koster kun 12 euro pr. person.

Selve restauranten er ikke all verdens interiørmessig, de har gått for enkle plastmøbler, men den er stor, luftig og servitørene er søte og hyggelige.

Restaurantinfo Gran Paella Valenciana: Calle Gran Bretana 10 i Costa Adeje. Åpner 09 og til sent. Otelo II: Paseo Maritimo, 22 Playa Fanabe. Åpner kl. 11. Mongolian BBQ: Av. de Ámsterdam i Los Cristianos. Åpen på formiddagen og igjen på ettermiddag/kveld. www.mongolianbbqtenerife.com First Love: Paseo Tarajal, Playa de las Americas. Åpner kl. 12.

Sagnomsust hvitløkskylling

Ved stranden i Fanabe ligger restaurantene på rekke og rad. En av de beste på denne stripen er Otelo II. Restauranten er kjent for sin berømte hvitløkskylling, en klassisk kanarisk rett.

Eier Andrea Kay forteller at kyllingen ble med på lasset da hun og ektemannen bestemte seg for å lage en ny versjon av familierestauranten Otelo. Den første ligger et stykke oppe i fjellsiden for Costa Adeje. Nå har den populære restauranten ved stranden tiltrukket seg sultne turister i over 18 år.

Men tilbake til kyllingen. Kyllingen ligger lenge og marinerer, det er her hvitløken kommer inn. Deretter snus den mange ganger i en stor gryte med fett. Det gjør at skinnet blir ekstremt crispy, mens kjøttet forblir mørt.

Kyllingen serveres i tradisjonelle runde, brune terrakottaskålene sammen med salte kanaripoteter. Sausen mojo rojo topper måltidet.

En liten romantisk en

Litt opp for strandpromenaden ved Playa Vistas ligger det mange mindre restauranter side om side. De ligger opp en liten trapp fra gaten med mer eller mindre utelukkende uteservering – herlig på varme kvelder.

Den lille italienske restauranten First Love har bare noen få bord, så det lønner seg å bestille her. Menyen er heller ikke så stor, men til gjengjeld er maten smakfull. Test klassisk italiensk skinke og ost-tallerken til forrett, og pasta til hovedrett. De har selvsagt også deilige søte desserter.

Anbefales for en romantisk aften for to eller en hyggelig kveld med venner!