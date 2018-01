Hvorfor tar hotellet betalt for internett?

Sykkel-VM sier at politiet må saksøke dem for å få penger

Jeg ble fillerista av filmen og sjokkert da vi fant ut at den er tillatt for barn over 12 år

Saken oppdateres.

WiFi? Da må du betale 10 euro (rundt 100 kroner). Så får du tilgang i tre dager.

God WiFi i ferien er blitt stadig viktigere de siste årene – av mange ulike årsaker. Muligheten til å se TV-serier eller film, sjekke sosiale medier og å sjekke e-post når man er bortreist er viktig.

Så hvorfor er det fortsatt slik at trådløst internett koster penger på noen hoteller? Ifølge en fersk undersøkelse fra reisebyrået Ticket oppgir 28 prosent at gratis tilgang til trådløst internett er en av de aller viktigste faktorene når de velger bosted på reisen. Det er kun geografisk beliggenhet og hotellets standard de spurte har ansett som viktigere.

– Jeg tror gratis WiFi både er en forventning og et krav til hotellet. Vi er oppkoblet hele tiden, og ønsker ikke at det skal være annerledes når vi er på ferie. At hotellet skal ha betalt for tilgangen oppleves som tungvint og bare en mulighet for hotellet til å tjene litt ekstra, sier markeds- og administrasjonssjef Ellen Wolff Andresen i Ticket.

– Mange tror nok ikke at hotellet har en faktisk kostnad med WiFi. Hoteller som gir sine kunder gratis WiFi har skjønt dette med «det lille ekstra», legger hun til.

Ticket Collection vinter 2017/2018 SIFO har foretatt undersøkelsen på vegne av Nordens største reisebyrå Ticket Feriereiser. Undersøkelsen har et riksrepresentativt utvalg med 1026 respondenter, menn og kvinner, i alderen 18 til 79 år er spurt.

Wolff Andresen synes det er vanskelig å si om noen områder eller hoteller skiller seg ut.

– Det avhenger nok av hotellets eier. For eksempel der jeg er på sommerferie så har vårt hotell gratis WiFi, mens nabohotellet tar betalt. Forutsetningene for å tilby er antagelig ikke teknisk begrenset, sier hun.

– Ikke en selvfølge med gratis internett

I Norge tar vi gratis trådløst internett nærmest som en selvfølge, men den tankegangen bør vi legge igjen hjemme på ferieturen utenlands.

– For forbrukeren er internett like viktig som det er vann i springen på hotellet, sier jurist og leder for forbrukerdialog Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.

Men Høst mener at det likevel er en utgift for hotellet å ha internett.

– Så om hotellet legger internett i prisen eller om de trekker den ut og du betaler ekstra, er ikke så rart. Det er ikke urimelig at hotellet tar betalt for det.

– Men er det ikke litt gammeldags?

– Jo, det kan du si. Og det kan være en litt irriterende ekstrautgift når en sjekker inn.

Hennes tips er å være obs på å sammenligne priser når en sjekker hotellrom, og se om internett er inkludert eller ikke. Høst minner også om at de nye EU-reglene for roaming med mobiltelefonen endret seg i fjor og at det ikke koster noe med å bruke data i eksempelvis Spania som Norge.

– I en del tilfeller koster internett penger og forbindelsen er dårlig. Hva kan man gjøre da?

– Du må sjekke hva du har betalt for, det kan jo hende hotellet er tydelige på at forbindelsen kan være dårlig. Kommer du imidlertid ikke på nett, så kan du selvsagt klage og du bør få tilbake penger.

– Internett har tatt over for telefoni

Hos reisearrangøren Ving er det alltid et ønske at om at samarbeidshotellene har gratis WiFi til gjestene. Men de kan ikke kreve det.

– Det er vanskelig å sette krav om gratis WiFi til alle hotell. Mange av de små og enklere hotellene tjente tidligere ganske godt på telefoni – utgående samtaler fra romtelefonene. Når ingen lenger bruker hotellets telefoner, ser man muligheten til å tjene noen kroner på WiFi istedenfor, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving.

Men de opplever at flere hoteller ser at det ikke lenger lønner seg å ta betalt for trådløst internett, da flere taper konkurransen med dem som tilbyr dette til sine gjester.

Hastigheten på forbindelsen er en annen utfordring.

– Vi er vant til meget hurtige hastigheter i Norden generelt. Nettet er ikke like godt utbygget i alle land og det er oftere betydelig tregere enn her. Nettet blir også høyt belastet på store hotellanlegg hvor alt flere bruker større kapasitet pr. rom med nedlastning av film, bilder, filer og så videre, sier hun.

Og legger til:

– Hastighetene kan vi ikke gjøre så mye med før nettet eventuelt bygges ut. Derimot vil nok utfordringen med å tilby rask nettilgang på store hotell med mange hundre brukere samtidig ta lengre tid å finne en løsning på – i hvert fall for de enklere hotellene med mer presset økonomi.