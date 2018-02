I år åpner fem nye landemerker langs norske veier

Saken oppdateres.

I løpet av det neste halve året åpner fem splitter nye attraksjoner langs norske veier. De er en del av Nasjonale turistveger – et storstilt prosjekt langs 18 veistrekninger landet rundt.

Håpet er at kombinasjonen spenstig design og kunst skal vekke interesse og begeistring for besøkende, ifølge Statens vegvesen.

Årets åpninger Nasjonale turistveger Ostasteidn, Nasjonal turistveg Ryfylke: Toalett, rast, parkering. Åpner 7. mai. Ureddplassen, Nasjonal turistveg Helgelandskysten: Toalett, rasteplass og parkering. Planlagt åpning 23.- 24. mai. Bukkekjerka, Nasjonal turistveg Andøya: Toalett, rasteplass og parkering. Åpner 7. juni. Skreda, Nasjonal turistveg Lofoten: Utsikt og rasteplass. Planlagt åpning 14.–15. juni Vøringsfossen, Nasjonal turistveg Hardangervidda: Attraksjon, toalett. Planlagt åpning 4.–5. juli. Kilde: Nasjonale turistveger

–Tror det bevisstgjør folk

Men hvilken betydningen av denne typen arkitektur langs norske veier?

Arkitekturpsykolog Eirik Glambek Bøe synes det er fint at Norge utvikles som reisemål, og han tror folk blir mer bevisste på hvor de skal reise og at de kan se noe konkret underveis.

– Noe av det som gir og trigger positive følelser, er den type installasjoner som er laget i overenskomst med landskapets særpreg og topografi. Det er en estetisk grunntanke at menneskeskapte strukturer og inngrep i naturen er bygget i harmoni med det topografiske. De skal være en forlengelse av det som allerede er der. Broer er ett eksempel, de er ofte vakre og bygget der to nes møtes. Broen blir dermed noe harmonisk mellom kultur og natur, mellom mennesket og det naturlige.

Glambek Bøe mener det er grunnen til at mange av de nasjonale turistvegene er gode, og har stedsspesifikk arkitektur. Men han blir også ambivalent.

– På den ene siden er det flott at unge arkitekter får et springbrett til å prøve seg, men jeg blir også litt betenkt på å bruke nasjonale midler for å fremme bilturisme. Vi ønsker jo ikke mer bilkjøring her i landet, men prosjektet stimulerer til nettopp mer bilturisme. Det henger ikke helt på greip, sier han.

– Et skulpturelt inngrep bidrar til forbedring

I årenes løp har noen tatt til orde for at byggingen langs Nasjonale turistveger har vært inngrep i naturen. Arkitekturpsykologen er av en annen oppfatning.

– Veiene er ofte ikke spesielt vakre, inngrepet er jo allerede gjort. Så å gjøre et skulpturelt inngrep, bidrar til en forbedring av veien. Det er merkelig å tale for å la naturen være urørt, når det likevel er biltrafikk der. Denne typen monumenter og installasjoner gjør at en stopper opp og tar inn naturen, og det vil jeg si er fint. Bilkulturen reduserer opplevelsen, men her er det motsatt. For du stopper faktisk opp på veien for å se og det er positiv.

Han sammenligner opplevelsen litt med å ta ferge. Da går du ut av bilen og ser på fjorden og landskapet–det blir en positiv del av reisen.

– Det er litt i samme ånd.

– Hvordan tror du det bidrar til turistenes reiseopplevelse?

– Det gir en wow-opplevelse og er skreddersydd for den typen opplevelsesturisme vi ser i vår tid. En får noe Instagram-vennlig, tar det ene bildet og viser at en har hatt en veldig kul ferie. Selv om en kan ha kjørt i pøsregn, spist hotdog i en uke, så kommer det sol og en stiller seg på et utsiktspunkt, og vips så fremstår reisen som om den har vært helt fantastisk, sier Glambek Bøe.

Minnesmerke fra krigen og rasteplass

Langs riksvei 17 på Helgelandskysten åpnes det et nyoppusset minnesmerke, rasteplass og toalettfasiliteter i slutten av mai. Ureddplassen midt i havgapet har en sterk historie: Her traff den norske ubåten Uredd en mine i 1943 og alle de 42 om bord omkom.

Ubåten ble først funnet 44 år senere og kong Olav avduket et minnesmerke over de falne i 1987. Nå er minnesmerket pusset opp og hele plassen er oppgradert til et moderne landemerke med amfi, utsiktsterrasse og marmorbenker.

Nasjonale turistveger Fra 1994 til 2029 skal det satses 4,4 milliarder kroner på turistattraksjonen Nasjonale turistveger (omregnet til dagens priser).

3,9 milliarder kroner skal dekkes over Samferdselsdepartementets budsjett.

Resten av beløpet skal komme fra andre aktører, med fylkeskommunene og kommunene som de viktigste.

Det meste av midlene fra andre går inn i spleiselag for å utvikle 10 store attraksjoner, med reiselivsikonene Trollstigen og Vøringsfossen som de største.

Attraksjonen Nasjonale turistveger er 18 kjøreturer gjennom norsk natur der opplevelsen forsterkes med nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst på tilrettelagte utsiktspunkter og rasteplasser.

Vegfarende turister skal få opplevelser som frister til lengre opphold og flere besøk. Kilde: Nasjonale turistveger

Ny bro over fossen

Arbeidet med den spektakulære bro- og utsiktsprosjektet over Vøringsfossen startet for fire år siden og har vært gjenstand for mye debatt i årenes løp. Til våren er det offisiell åpning av første fase av oppgraderingen rundt fossen. Nytt toalettbygg, utvidet parkeringsplass og tilpasset adkomstrampe til hovedplattformen åpnes.

Ordfører Anved Johan Tveit i Eidfjord sier oppgraderingen har vært positiv mottatt så langt, og han håper lokalt næringsliv vil nyte godt av attraksjonen.

– Drømmen er at denne attraksjonen er så bra at folk vil stoppe så lenge og har lyst på en ekstra overnatting, sier Tveit.

Arbeidet rundt områdets viktigste turistattraksjonen, Vøringsfossen, har vært kjærkomment. Sist høst åpnet nye, sikre utsiktspunkt.

– Dessverre har vi hatt noen ulykker her, så denne sikringen er viktig. Den flotte utsiktsplattformen gjør det tryggere å ferdes helt på kanten og få bilder av fossen, sier han.

46 installasjoner gjenstår

Innen 2023 skal resten av attraksjonene stå klare, og i løpet av de neste seks årene skal 46 installasjoner bygges.

Da blir det drøye 200 rasteplasser og utsiktspunkt langs den 2000 kilometer lange veien. 50 prosjekt inngår i videreutviklingen av attraksjonen fremover mot 2029.