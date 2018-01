I audiens hos Ugandas fjellgorillaer

Saken oppdateres.

Ingen vet når gorillaene vil vise seg, så vi trasker etter guiden i kupert terreng i over en time. Bratt oppover og på skrått innover i den nesten ugjennomtrengelige regnskogen Bwindi, der Uganda grenser mot Rwanda og Den demokratiske republikken Kongo.

«Ugjennomtrengelig» er ingen overdrivelse. Skogen heter faktisk Bwindi Impenetrable Forest. Og hadde noen holdt et øye med jorden ovenfra, ville safarifølget vært et underholdende skue med en familie på tre fra Gibraltar, to kamerater fra Russland, et par fra Polen og meg.

Det kan være maks åtte personer i hver gruppe. Slik forsøker man å unngå at dyrene uroes for mye.

Den ene russeren er hobbyfotograf, eller la oss kalle ham et vandrende multimediehus, og baner seg vei lengst frem. Han har kledd seg i kamuflasjefarget shorts for anledningen, og det tar ikke lang tid før tornekratt får leggene hans til å ligne et oppklort lerret.





Fornuftig turisme

Vi går i 30 plussgrader, gjennom en landsby, forbi leirhytter og frodige maisåkrer. Så er vi inne i den mørke regnskogen, og jeg forstår hvorfor guiden anbefalte oss å bruke gartnerhansker.

Fjellgorillaer Gorilla beringei beringei er det latinske navnet på de utrydningstruede fjellgorillaene. De lever kun i Ugandas og Rwandas fjell på mellom 2500 og 4000 meters høyde, og de kan bli inntil 50 år gamle. Vi besøkte fjellgorillaene i Bwindi Impenetrable Forest, der ti grupper pr. dag, à åtte turister, kan delta på gorillasafari.

Lianer og bambustrær blir til improviserte håndtak som vi bruker for ikke å ramle ned skråningene. Hele tiden minner guiden oss på at stemmene må senkes. For selv om gorillafamilien vi skal i audiens hos, er vant til en daglig turistvisitt, så er de ville skapninger som fortjener å leve uforstyrret.

Fjellgorillaene er fremdeles utrydningstruet, og ifølge World Wide Fund for Nature (WWF) er tilstanden så kritisk at det er ekstremt høy risiko for at de utryddes totalt fra naturen. Disse kjempene kan, i motsetning til andre gorillaer, ikke overleve i zoologiske hager eller andre former for fangenskap.

Med andre ord: Tukler vi med de gjenlevende 880 individenes levevilkår, så har vi trampet i den biologiske mangfoldssalaten for alltid.

I dag bidrar gorillaturismen i positiv retning. Pengene vi legger igjen, og det er ikke lite, går ikke bare til direkte bevaringsarbeid. De kommer også lokalbefolkningen til gode, slik at de skal oppleve gorillaene som en ressurs for samfunnet fremfor jaktbare trofeer eller konkurrenter i den tette skogen.

Bucket list-opplevelse

Etter en time har polakkene saftig melkesyre i lårene, og den tynne luften merkes på kroppen. Er man derimot vant til å gå tur i fjell og skog hjemme i Norge, så har man ingen problemer med å vandre her.

– Det hender at amerikanerne må snu før vi finner gorillaene, men det skjer ikke så ofte, forsikrer guiden.

Vi har tatt en pustepause og drukket medbrakt vann, og jeg kjenner at jeg er fornøyd med å ha leid bærehjelp. For tyve dollar bærer Gabriel kamerabagen min, vannflasker og niste. Det er velbrukte dollar, ettersom dette også er en måte for lokalbefolkningen å tjene penger på.

Er man dårlig til bens, kan man leie både bærer og båre, slik at man fraktes helt frem til dyrene uten å forbrenne en kalori.

– Vi fikk nylig inn en bestilling fra en 95 år gammel dame fra England. Hun ønsker å se fjellgorillaene i dyrenes naturlige element før hun dør. Hun har bestilt båre og bærere ett år i forveien, forteller Charles. Han jobber på Chameleon Hill Lodge, der jeg har base.

95-åringens ambisjonsnivå sier noe om hvilken privilegert opplevelse dette er.

På besøk hos familien

Plutselig ser vi ham. Blåsvart pels, sindige bevegelser og et par oppvakte øyne som fester seg på oss.

Det er en gruppens lederhann, en sølvrygg, og måten han bruker fingrene på når han pirker seg mellom fortennene, klør seg under armen og forsyner seg av bambusbladene, gjør meg ydmyk. Det er som om noen har satt opp et speil der vi gjenkjenner oss selv på vårt mest naturlige.

Gorillaturisme Prisen for å delta på gorillasafari i Uganda er 600 dollar (ca. 4700 kr) pr. person. I Rwanda har de nylig satt opp prisen til 1500 dollar (ca. 11.700 kr) pr. person. Gorillaene man besøker, tilhører såkalte «habituated groups», hvilket betyr at de har gjennomgått en prosess som venner dem til menneskelig nærvær. Tilvenningen av den første gruppen startet i 1991, og siden 1993 har man kunnet besøke fjellgorillaene på dyrenes premisser.

Det eneste som forundrer meg når guiden forklarer at 98 prosent av DNA-materialet vårt er identisk med gorillaenes, er at det ikke er mer.

Så dukker flere familiemedlemmer opp, blant annet en mor med unge på ryggen, og vi bes om å holde en minimumsavstand på fem meter fra dyrene.

Det russiske multimediehuset har elendig øyemål, og plutselig er han langt innenfor sølvryggens intimsone.

Det er nå de to prosentene med som DNA vi ikke deler med gorillaene, kommer til syne hos begge parter. Russerens mangel på respekt for gorillaens territorium er typisk for hvordan vi mennesker tar oss til rette i naturen. Og gorillaen svarer med å flekke voldsomme huggtenner mens han dunker hysterisk på den velbygde brystkassen.

Timen du aldri glemmer

Gudskjelov roer sølvryggen seg raskt ned.

– Han vil bare demonstrere at flokken hans har noen grenser som ikke bør overskrides, sier guiden og forklarer at akkurat denne sølvryggen er familiens overhode – mot alle odds. Han mangler en hånd, noe som kan begrense ham fysisk i møte med hanngorillaer som vil kjempe om tronen. Men lederstilen hans er tydelig. Da er ikke den manglende hånden noe problem.

Spiser og leker

Tiden flyr mens gorillaene plukker lopper av hverandres pels, tar seg en kvist bambus og leker med den lille ungen. De er selvsagt fullstendig klar over at vi er der, men godtar besøket.

Nærmere et vilt dyr som potensielt kan knuse deg, går det ikke an å komme, og samtidig føle seg helt trygg.

Etter en nøye tilmålt time er det på tide å forlate gorillafamilien. Turismen utføres på dyrenes premisser slik at de i størst mulig grad skal få leve sine liv uforstyrret. Bare da vil de fortsette å øke i antall slik de har gjort siden 1990-tallet, takket være turister som oss og en smart bevaringsfilosofi.

Reisen dit

Å besøke gorillaene kan best beskrives som et uforglemmelig eventyr som krever litt innsats av deg. Den raskeste reiseveien går med Brussels Airlines fra Oslo til Entebbe, via Brussel. Pris: ca. 4700 kroner tur/retur.

Fra Entebbe tar det omtrent ni timer å kjøre til Bwindi Impenetrable Forest, og det anbefales å integrere denne strekningen i ferien. Uganda er et særdeles vakkert og frodig land, og underveis kan du blant annet stoppe på ekvator og i Lake Mburo National Park. Der kan du blant annet se sebraer, impalaer, leoparder, flodhester og hyener.

Turoperatører

Vi reiste med Roadtrip Uganda og valgte å kjøre selv. Det føltes trygt ettersom de tilbyr assistanse underveis dersom noe går galt. Vi bestilte gorillapass gjennom dem, siden dette bør gjøres i god tid i forveien. Du kan også bestille bil med sjåfør, noe som er svært vanlig, og sammen finner dere en rute som lar dere få maksimalt ut av oppholdet i Uganda.

Les mer: www.roadtripuganda.com

Insight Safari Holidays er en annen pålitelig aktør som tilbyr skreddersydde safariløsninger.

Les mer: www.insightsafariholidays.com