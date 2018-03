I denne delen av Thailand står du ikke i turistkø

Saken oppdateres.

Et sted halvveis til toppen vurderer jeg å snu. 522 trappetrinn er kanskje ikke medaljeverdig, men under formiddagssolen går hvert steg på viljestyrken løs.

Kanskje det er derfor skiltene er her, installert hver tiende meter for å motivere oss mot målstreken.

«Toleranse og tålmodighet er alltid bedre alternativ enn klaging», står det skrevet ved punktet hvor jeg lener meg mot et fikentre og får kontroll over pusten.

Men så - langt oppover dalsiden - bryter et gyllent spir opp av tett jungel.

Dette er Wat Tham Pha Plong-tempelet, hvor munken Looang Boo Sim Buddhacaro underviste buddhisme og meditasjon de siste tiårene av hans lange og respekterte liv.

Et lite utvalg av visdomsordene hans er risset inn i hundre skilt vei til toppen.

«Hvis sinnet kan samle seg, om bare for et øyeblikk, blir det stille og rolig» står det skrevet, og selv etter et ukelangt opphold i hovedstaden virker det plutselig mulig her oppe.

Det eneste som bryter stillheten er fuglesangen, lyden av egne hjerteslag og den fjerne klangen av bønneklokker.

Hadde Chiang Dao vært bare halvparten så kjent som sine naboer i Nord-Thailand, ville vi alle stått i kø fra parkeringsplassen - og Looang Boo Sim Buddhacaro beroligende ord ville druknet i stemmer.

Men heldigvis har det ikke skjedd. I alle fall Ikke ennå.

Chiang Dao By og distrikt nord i Thailand Befolkning 88.000 Valuta: Thailandske Bath Språk: Thai Høysesong: November - mars Visum: Nordmenn får 30 dagers gratis visum ved innflyvning til Thailand.

– Noe i drikkevannet

Som med mange av mine beste reiseopplevelser i Sørøst-Asia, var jeg lite forberedt på hva som ventet i Chiang Dao.

Tungt regnfall hadde kansellert alle tog sør for Bangkok, som gjorde den mindre besøkte norddelen av Thailand til et naturlig alternativ.

Chiang Dao hørte jeg først om fra en brite i nærliggende Chiang Mai, som hadde dukket opp på dagsbesøk og ble værende en uke utover reiseplanen.

– Det må være noe i vannet der oppe, sa han.

- Vær forberedt å kansellere alt, du også.

Og neste dag, etter halvannen times kjøretur gjennom støvete og fargeløse forsteder, er landskapet med ett grønt og kjølig. Rismarker strekker seg hele veien til horisonten, hvor et massivt kalksteinsfjell kaster lange skygger over byen i det solen går ned.

Og allerede nå - i det jeg for første gang på turen pakker ut en genser av kofferten - kan jeg skjønne hvorfor mange blir værende her i Chiang Dao.

Om du er sensitiv for varme og luftfuktighet finnes det knapt et bedre valg i Thailand. De færreste av hotellene har klimaanlegg, og for første gang på lenge sovner jeg om natten til lyden av gresshopper fremfor en bordvifte på full guffe.

«Lille-Toscana»

Så er det kanskje mer enn kun ro og behagelig temperatur i Chiang Dao. Distriktet kalles «lille-Toscana» eller «Thailands Toscana» på grunn av den lille, men voksende vinproduksjonen og de pittoreske landbruksområdene.

Før det igjen var Chiang Dao kjent som «Stjernenes by», inspirert av fjellene som strekker seg til skyene, og kan sees hvor enn du befinner deg.

Doi Chiang Dao - et massivt, tronelignende kalksteinsfjell på 2175 moh. - er i seg selv en av områdets største trekk, og kan bestiges på enten en dag eller med en overnatting underveis.

Men det er ikke selve «stjernenes by» som først fremst lokker reisende hit. For «den frodige jungelsettingen under det mektige kalksteinsfjellet», slik det beskrives i Lonely Planet, må du ti minutter nordover langs hovedveien til Ban Tham.

Her finnes alt man assosierer med det gamle Thailand. Søvnige landsbyer, templer tett i tett, fargerike markeder, veier som leder ingensteder og et lite knippe enkle, men intime hoteller.

Mest berømt av sistnevnte er Chiang Dao Nest, startet av den berømte kokken Witcha Cavaliero.

To ganger har restauranten ved Nest 1 blitt kåret til en av Thailands 100 beste, og har på 13 år blitt et pilegrimsmål for matelskere fra hele landet. Jeg møter en av kokkene - Parinya «Puk» Boonnok - som sier at Chiang Dao kanskje ligger en verden unna travle Chiang Mai, men at hverdagen også her beveger seg stadig raskere.

– For tretten år siden fulgte du ildfluene på veien hjem, forteller Puk og ler.

– Nå er det gatelykter og firehjulstrekkere og 7/11. For mange som har levd noen år her er det en stor kontrast til fortiden.

Puk, derimot, er vant til den andre enden av skalaen. Halve livet jobbet hun som økonom i Bangkok - men valgte etter hvert å vende tilbake til fødestedet.

– For meg var valget klart, forteller hun.

– Bangkok er et spennende sted, men det sliter deg ned over tid. Jeg trengte å kunne puste igjen, kjenne lukten av trærne når det regner og høre lyden av egne tanker.

Reisefakta: Chiang Dao

Reisen dit

Chiang Dao ligger en halvannen til to timers kjøretur fra Chiang Mai, avhengig av trafikk.

De fleste velger å organisere transport via hotellet, som sender taxi direkte til Chiang Mai (250 kroner).

Det er også mulig å ta buss, men da er det verdt å varsle sjåføren om stoppestedet på forhånd.

Reisen til Chiang Mai går som regel med fly, buss eller tog fra Bangkok. Bangkok er betjent med direkteruter fra Norge av Norwegian (www.noregian.no) og Thai Airways (www.thaiairways.com)

Effektiv kollektivtransport er ikke-eksisterende i Chiang Dao. Den klart beste måten å utforske distriktet er via scooter, som leies ut av flere hoteller. Cave Bar har både automatiske og semi-automatiske, samt sykler, i god stand. Det er også mulig å komme seg rundt med taxi. Disse har som regel fastpris, og kan bestilles direkte av hotellet.

Overnatting

Overnattingsmulighetene i Chiang Dao er hovedsakelig sentrert langs veien over hulene i Ban Tham, og koster alle fra 100 til 500 kroner natten.