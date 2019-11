Jeg har aldri bestilt togbilletter til utlandet før. Denne nettsiden reddet meg.

- To måneders saksbehandling for å få koblet til lyskryss på en fotgjengerovergang?

«Notert» er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister.

Det er noe deilig og romantisk over en togreise til Europas kjerne. Som reisejournalist står jeg midt i debatten om flyskam. Derfor har jeg sett meg ut en fin togtur til Berlin. Det kan bli en god sak, og jeg kan lære mye om togreise. Som nordlending har jeg bare en ydmyk togreise fra Narvik til Stockholm som eneste erfaring. Og det var i 1997.

Jeg har lest at det kan være vrient å finne ut hvor man kjøper billetter til utlandet, så jeg setter av to timer før lunsj. Men jeg kunne like gjerne hatt som mål å legge jernbanespor til Brandenburger Tor, bygge et tog og tøffe av gårde selv.

Dét hadde vært like realistisk å få til i løpet av to timer.

Steg én: Pump deg opp med usaklig god selvtillit

Jeg beveger meg selvsikkert inn på vy.no med et naivt håp om at det er et ok sted å starte. Men det norske togselskapet anerkjenner ikke Berlin som en gyldig stasjon.

Det var jo egentlig ikke så overraskende, tenker jeg. Entur burde kunne hjelpe meg. Er det ikke denne type service de gir?

Men reiseplanleggeren Entur foreslår en togtur til Berlin via Gardermoen med fly.

Entur skal gjøre det lettere å reise på tvers av alle kollektivselskaper i Norge, tross alt. Ikke i utlandet. Likevel tilbyr de faktisk hjelp til bestilling av togbilletter ut av landet via telefon. Men jeg er først og fremst interessert i å klare dette selv.

Jeg har jo bestilt flybilletter på lignende turer til utlandet selv, og det tok bare noen minutter. Hvor vanskelig kan det være?

Steg to: Prøv skikkelig hardt

Neste sjanse går til Statens Järnvägar (SJ). Og her tror jeg virkelig at jeg har fått det til. Søkene viser meg flere reisealternativer til forskjellige tider.

Jeg sitter smått og jubler ved pulten min. Mestringsfølelsen fyller kroppen med velvære. Hva klager folk på? Dette var jo slettes ikke så ille.

Kanskje jeg bare er skikkelig lur.

Jeg velger en løsning som tar i underkant av 23 timer. Det inkluderer to togbytter, men det er greit. Nå må jeg bare få unnagjort denne bestillingen.

Men «fortsett»-knappen er grå og ikke klikkbar. Jeg kan ikke velge seter eller sovekupé heller. Hva er dette?

Jeg kontakter kundeservice:

Tågbokningen sliter med å foreslå noe fornuftig. Jeg får enten feilmelding eller forslag om buss fra Oslo til Gøteborg.

Nei, takk. Jeg resignerer og går til lunsj.

Steg tre: Anerkjenn at du har gjort dårlig research

Med magen full kommer jeg optimistisk tilbake til pulten. SJ har tross alt vist meg et alternativ jeg kan tenke meg, så det er ikke verre enn at jeg kjøper den togreisen manuelt fra hver togselskap.

Under bestillingen blir jeg brått oppmerksom på «Snälltåget». Et tog som går direkte mellom Stockholm, Malmö og Berlin! «What», tenker jeg. Dette er jo perfekt.

Togreisen legger til og med opp til reise om natten. Magisk. Jeg er solgt og bestemmer meg for å kjøpe.

Men nei, så lett er det ikke. Dette toget går nemlig ikke hele året. Og i hvert fall ikke når jeg ønsker å reise.

Rekken med skuffelser begynner å irritere meg smått. Jeg fortsetter med manuell bestilling av SJs forslag. Men en tanke gnager i bakhodet: Ikke én gang har Snälltåget dukket opp som et alternativ når jeg har søkt. Finnes det lignende alternativer jeg ikke har hørt om?

Steg fire: Vurder å gi opp

Oppgaven er blitt et prosjekt, og jeg legger det bort noen dager. I mellomtiden vurderer jeg andre reiser. Helst uten tog.

Men jeg motstår.

Når jeg tar fatt på prosjektet igjen, gjør jeg det jeg burde gjort for lenge siden: Forhøre meg med ernfarne togpassasjerer.

Etter to telefonsamtaler sitter jeg igjen med to råd:

Kjøp interrailbillett og ta reisen som den kommer. Litt av sjarmen med togreiser er at man kan hoppe av og på ettersom man føler for det. Bestill på bahn.de.

Alternativ nummer én høres deilig og befriende ut. Men dette er tross alt en jobbreise, så jeg bør være effektiv. Derfor forsøker jeg råd nummer to.

Kjære dagbok: Jackpot

Ikke bare er det enkelt å bestille via bahn.de, men den finner også en rute som er 7–8 timer raskere enn den jeg fant tidligere. Toget forlater Oslo 07:01 og er fremme i Berlin 22:23 samme dag. 15 timer og 22 minutter.

Dessverre er det ikke mulig å bestille utreisen fra Norge via bahn.de.

Løsningen er altså å kjøpe billett fra Oslo til Göteborg på vy.no, og resten av reisen på bahn.de.

Suksess. Det er kanskje helt stille på kontoret, men i hodet mitt spiller Richard Strauss’ kjente og majestetiske melodi Also sprach Zarathustra, mest kjent fra åpningsscenen i filmen 2001: En Romodyssé.

Vil togselskapene egentlig selge togbilletter?

Fem nettsider som er designet for å selge togbilletter klarte altså ikke å veilede meg til et kjøp. For inntil 10–15 år siden kunne man kjøpe billetter til de fleste byer i Europa på alle jernbanestasjoner i Norge.

Da var de fleste jernbaneselskapene statlige og samarbeidet på tvers av grensene. Nå konkurrerer de. Hvorfor har det gått ut over brukervennligheten og kundene?

Da jeg søkte etter navnet på nevnte komponist, leste jeg en anekdote fra hans liv. Den slo meg som passende:

Strauss skrev teknisk krevende musikk. Etter første prøve på et nytt verk skal en av hornistene i orkesteret ha gått opp til ham og sagt:

«Herr Strauss, jeg tviler ikke på at de klarer å spille denne passasjen på pianoet. Men på valthorn er det faktisk helt ugjennomførbart».

Strauss skal da ha svart: «Min gode mann, der tar de feil. Jeg klarer ikke å spille det på piano heller».

Uavhengig om anekdoten er sann eller ei: Jeg stusser over hvordan de som jobber i togselskapene kjøper billettene sine. Om de også tyr til andre nettsider enn sin egen, bør det kanskje ringe en bjelle.

Det burde det vel strengt tatt gjøre uansett.

