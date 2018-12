Lengter du etter en solfylt og varm jul? Her finner du de høyeste temperaturene i romjulen

Per Sandberg har helt rett, Iran er et fantastisk ferieland

Saken oppdateres.

I desember er det mange nordmenn som skal ut og reise. Foreløpige tall fra Oslo Lufthavn viser at over to millioner nordmenn vil reise til og fra Gardermoen i løpet av årets siste måned.

Aller flest reiser finner sted 21. desember, ifølge Joachim Westher Andersen, kommunikasjonssjef for Oslo Lufthavn.

– Reisestatistikken i desember i år er ingen overraskelse sammenlignet med tidligere år. Dette knytter seg til norske reisevaner og har ligget jevnt de seneste årene, forteller Andersen.

Skal du ut og reise i julen? Sjekk hvor mange andre reisende det er på Oslo Lufthavn den dagen du skal reise i tabellen under.

Åtte varme og populære destinasjoner

Denne julen faller både julaften og nyttårsaften på en mandag. Det betyr at en bare trenger å ta ut to feriedager i romjulen for å få elleve dager sammenhengende fri. Tar du i tillegg tre dager fri i uke én, kan du få hele 16 dager sammenhengende fri.

Men hvilke steder er mest populære blant nordmenn i romjulen, og ikke minst – hvor kan man reise for å finne de høyeste temperaturene?

Vi har sjekket med tre reiseselskaper og Meteorologisk institutt.

Under finner du de varmeste turiststedene, rangerte fra høyest til lavest gjennomsnittstemperatur i desember.

Mauritius

Med en flyreise på elleve timer og 45 minutter, kommer du til det varmeste stedet på vår liste. Nemlig Mauritius.

Øya har en gjennomsnittstemperatur på hele 28 grader i desember. Med en makstemperatur på 32 grader i lavlandet og 25 grader i høylandet.

Men i årets siste måned kan det også forventes en del regn her.

– I desember begynner sommeren på Mauritius med varmt og fuktig vær, forklarer Magnus Ovhed, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt.

Den beste tiden å besøke Mauritius er i mai og oktober, påpeker statsmeteorologen.

– Øya kan dessuten bli truffet av tropiske orkaner i sesongen fra november til mai.

Forventet nedbør i desember: 170 millimeter (cirka det dobbelte i høylandet)

Antall regndager: 12 regndager

Havtemperatur: 27 grader

Til Mauritius kan du fly både direkte og med rutefly. Sistnevnte alternativ har en reisetid på rundt 18 timer.

Maldivene

Nest øverst på listen havner Maldivene. Her er gjennomsnittstemperaturen i desember lik som på Mauritius, med en noe lavere makstemperatur på 30 grader.

– Maldivene kan bli truffet av tropiske orkaner i denne perioden, men den høyeste risikoen finnes i november og mai, påpeker Ovhed.

På Maldivene er det tørrest og mest sol fra januar til april, påpeker statmeterologen.

Forventet nedbør i desember: 200 millimeter

Regndager: 15 regndager

Havtemperatur: 28 grader.

Flyturen fra Oslo Lufthavn og ned til Malé flyplass på Maldivene tar rundt 12 timer og 30 minutter (inkludert mellomlanding).

Mexico

Vil du ikke reise like langt som til Maldivene, kan en flytur på ti timer og 55 minutter ta deg direkte fra Oslo Lufthavn til Mexico. Hit finnes det også rutefly med mellomlanding.

– I Mexico er det store forskjeller når det kommer til klima. Kystområdene i sør er best i desember. Her er det tørt og ikke altfor varmt, sier Ovhed.

I turistbyen Acapulco ligger gjennomsnittstemperaturen på 27 grader, med en makstemperatur på 30 grader.

Forventet nedbør i desember: 12 millimeter

Antall regndager: 1

Havtemperatur: 27

I Mexico City ligger derimot gjennomsnittstemperaturen nede på 13 grader i desember, med 22 grader som makstemperatur.

Her forventes det seks millimeter nedbør i desember, fordelt på to regndager. Her er havtemperaturen 24 grader.

Vietnam

I Vietnam er det, i likhet med Mexico, store varmeforskjeller i landet.

I Ho Chi Minh-byen, hvor vi blant annet har vært på matsafari, er gjennomsnittstemperaturen 26 grader, med en makstemperatur på 31 grader.

Forventet nedbør i desember: 50 millimeter

Antall regndager: 7 regndager

Havtemperatur: 23 grader.

I landets hovedstad, Hanoi, er gjennomsnittstemperaturen nede i 19 grader. Med 22 grader som makstemperatur. I Hanoi er det forventet 25 millimeter nedbør, fordelt over seks regndager.

Her er det dog varmt i vannet, med en temperatur på 28 grader.

Sesongen for tropiske orkaner i Vietnam går fra oktober til desember, med topp tidlig i november, påpeker statmeterologen.

– Den beste tiden å reise til Vietnam er i februar. Da regner det ikke noe særlig og det har heller ikke rukket å bli skikkelig varmt, sier Ovhed.

Det finnes direkteflyvninger til Vietnam i vinterhalvåret som tar rundt elleve timer.

Reiser i desember flys dog med rutefly. Da varierer reisetiden etter hvilken løsning man velger.

Sri Lanka

Reiseguidebokselskapet Lonely Planet har kåret Sri Lanka til årets reisemål nummer én for 2019.

Og i romjulen er det spesielt varmt her.

I landets hovedstad, Colombo, ligger gjennomsnittstemperaturen på 26 grader i desember, med en makstemperatur rundt 28 grader. I tillegg til en luftfuktighet opp mot 80 prosent.

Men til tross varmen, kan man seg forvente en del regn i Sri Lanka i årets siste måned.

– I desember kan det stort sett regne i hele landet. Den tørreste sesongen er mellom februar og mars, sier Ovhed.

Forventet nedbør i desember: 175 mm (mer regn ventes på østsiden med cirka 350 mm)

Antall regndager: 12

Havtemperatur: 28 grader.

Fra Oslo Lufthavn tar flyreisen reisen til Sri Lanka mellom 12 og 16 timer (inkludert en eller flere mellomlandinger).

Thailand

Med en flyreise på rundt elleve timer fra Oslo, kommer du til en av de mest populære destinasjonene for nordmenn i romjulen.

Nemlig Thailand.

– I desember er det varmt i kystområdene, mens innlandet har en tørr og sval sesong, forteller Ovhed.

Landets hovedstad, Bangkok, har en gjennomsnittstemperatur på 25 grader i årets siste måned, med en makstemperatur på 31 grader.

– Landet er relativt skjermet for tropiske orkaner, men de har tidligere truffet landet i desember, sier Ovhed.

Forventet nedbør i desember: 10 millimeter

Antall regndager: 1

Havtemperatur: 28 grader

Hit finnes det direkte flyreiser fra ulike flyplasser i Norge, samt rutefly med mellomlanding.

Kapp Verde

Fra november til mars er det høysesong for turister på Kapp Verde.

Her skinner solen tilnærmet 350 dager i året, og i desember ligger gjennomsnittstemperaturen på 24 grader. Makstemperatur her er 27 grader.

– På Kapp Verde er det tørt året rundt, forteller Ovhed.

Forventet nedbør i desember: 2 millimeter

Antall regndager: 1

Havtemperatur: 25 grader.

– Kapp Verde er jo ikke så mye lengre enn Kanariøyene, og et spennende reisemål som ikke så mange har vært på, sier Røhr-Staff.

Fra Oslo Lufthavn er flytiden ned til Kapp Verde på tilnærmet ni timer, med en kort teknisk landing i Göteborg.

Kanariøyene

Helt nederst på listen finner vi stedet med lavest gjennomsnittstemperatur – og kortest flyreise.

Kanariøyene er blitt et kjent og kjært reisemål for nordmenn.

– På Kanariøyene kan det være rimelig kjølig i høylandet, og en god del skyer i lavlandet i desember, sier Ovhed.

Gjennomsnittstemperaturen ligger på 19 grader, med en makstemperatur på 22 grader, ifølge statsmeteorologen. Med andre ord, tilsvarende en norsk sommer.

Forventet nedbør i desember: 30 millimeter

Antall regndager: 4

Havtemperatur: 20 grader

Gran Canaria, Tenerife og Lanzarote er blant Kanariøyenes mest populære destinasjoner. Hit kan man reise direkte fra flere ulike byer rundt om i landet denne vinteren.

Fra Oslo til Lanzarote lufthavn kan du fly på fem timer og 30 minutter, mens flyturen til Tenerife som hovedregel er ti til 15 minutter lengre.

Reisen til Gran Canaria tar rundt fem timer og 45 minutter fra Oslo Lufthavn.

Trenger du en liten guide til Granca? Her får du våre tips til øya.

Kilder: Ving, Tui, Apollo og Meteorologisk institutt.