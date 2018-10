London for gjerrigknarker

Alt tyder dessverre på at Northugs tid er over

Saken oppdateres.

Vi blir aldri ferdige med London. Ingen annen storby i Europa tilbyr samme variasjon av kultur, underholdning og matopplevelser.

Men selv om du lever utelukkende på pubmat, tar kollektiv transport og holder impulskjøpene til et minimum er det fort gjort å sprenge feriebudsjettet med god margin.

Fint er det derfor at London tilbyr et uvanlig bredt og innholdsrikt spekter av billige og gratis aktiviteter for alle interesser og aldersgrupper. Vi er langt fra de eneste som hevder dette.

«Ingen by i verden har flere eller bedre gratis tilbud enn London», skriver Lonely Planet i sin guide til hovedstaden.

«I tillegg til museer i verdensklasse – som nesten alle har gratis inngang – er byen full av vakre parker, yrende markeder, fascinerende gravplasser, lamslående kirker og fenomenale utsiktspunkter.»

Vi har besøkt fem av disse som koster lite til ingenting å oppleve, så du kan blåse feriebudsjettet på andre ting.

1. Naturhistorisk museum

Naturhistorisk museum er langt fra det eneste gratis museet i London, men det er utvilsomt et av de mest minneverdige.

På travle dager står køen hele veien fra inngangsporten til langt nedover Cromwell Road, men strømmen av besøkende beveger seg heldigvis raskt. Siden åpningen i 1881 har museet blitt kjent verden over som et av de største og beste av sitt slag, og mottar i dag over fem millioner gjester årlig.

Store deler av museets gigantiske samling (80 millioner objekter fordelt på fem avdelinger!) stammer fra viktoriatiden, men det er hele tiden et sterkt fokus på fornyelse og underholdende forskningsformidling.

Barna vil elske den interaktive dinosaurutstillingen, blant annet hjem til det første oppdagede fossilet av en Tyrannosaurus rex, mens voksne kan fordype seg i Mineralgalleriet, Pattedyrhallen og den fantastiske samlingen av planter og insekter i Darwinsenteret.

Praktisk info: South Kensington er nærmeste T-bane stasjon til Naturhistorisk Museum. Besøk www.nhm.ac.uk for mer informasjon.

London Hovedstad i England Valuta: Britiske pund Tidsforskjell: Minus en time Visum: Nei

2. Bourough Market

Var det noen gang en oppfatning om at britene hang bak resten av Europa i matveien vil et besøk til Borough Market fort bekrefte at tidene for lengst har endret seg.

Markedet nær London Bridge har vært en institusjon for hovedstadens matelskere i over 1000 år, og er mer populært i dag enn noensinne. Siden markedet for alvor ble etablert på turistkartet, har tilbudet i større og større grad handlet om ferdige retter og kulinariske souvenirer som får plass i carry-on kofferten. Men det er også plenty med fisk, kjøtt og grønnsaker til salgs her.

Inngang til markedet er selvfølgelig gratis, i likhet med smaksprøvene, men vi kan ikke garantere at du ikke ender opp blakkere enn forventet etter et besøk hit. Burough Market er særlig gode på å justere tilbudet etter årstidens råvarer, og blir dermed en opplevelse som kan oppsøkes igjen og igjen.

Praktisk info: Markedet ligger like ved London Bridge togstasjon og holder åpent mandag – lørdag. Les mer om historikk, arrangementer og tilbud på www.boroughmarket.org.uk

Reisen dit Direkteruter fra Norge til London er hyppige og billige året rundt. Selskaper som tilbyr reisen inkluderer Norwegian (www.norwegian.no), SAS (www.sas.no) Ryanair (www.ryanair.com) og British Airways (www.britishairways.com)

Overnatting Budsjett: Palmers Lodge, Swiss Cottage – godt og populært herberge i klassisk Viktoriansk villa. Tilbyr rom på sovesal (med gardin) og enkeltrom for par. www.palmerslodges.com Middels: The Rockwell – Moderne, men upretensiøst hotell i gangavstand til noen av byens største attraksjoner. www.therockwell.com Luksus: Chiltern Firehouse – Fem stjerners luksus i gammel brannstasjon. Trolig et av byens mest minneverdige hoteller. www.chilternfirehouse.com

3. Highgate kirkegård

Her i fisefine Highgate – bortgjemt bak høye gjerder og eføydekkede mursteinsvegger – ligger en av Londons mest ukjente og atmosfæriske attraksjoner.

I likhet med Père Lachaise i Paris ble Highgate kirkegård opprettet tidlig på 1800-tallet, da det ikke lengre var gravplasser nok til å romme byens stadig voksende befolkning. Lenge var dette et av hovedstadens mest ettertraktede områder å gravlegges i, men omkring århundreskiftet 18/1900 var både etterspørselen og vedlikeholdet av kirkegården i en nedgående spiral.

Resultatet etter mange tiår med stillstand er en mystisk, merkelig vakker og til tider fryktinngytende sammensmeltning av utemmet vegetasjon og stormannsgale monumenter.

Berømtheter gravlagt her inkluderer den folkekjære science fiction forfatteren Douglas Adams og fysikeren Michael Faraday, men fremfor alle er det Karl Marx folk kommer for å besøke.

Praktisk info: Highgate kirkegård har ikke gratis inngang. Fire pund ved inngangsporten (gratis for barn under 18) gjør derimot ikke for stor skade på budsjettet. Ønsker du å se den vestlige delen av kirkegården må du melde deg på guidet tur. Les mer på foreningens nettsider, www.highgatecemetery.org

4. Parker og grøntarealer

London er kanskje en av de største og mest stressende storbyene i Europa, men etterlengtet og kostnadsfri pustepause finnes heldigvis i hovedstadens fantastiske spekter av parker og grøntarealer.

De fleste tar turen til den største og mest berømte av dem, Hyde Park, som tilbyr langstrakte plener, svømming i Serpentine-innsjøen og det uforglemmelige Speakers Corner.

Det er derimot en rekke alternativer strødd rundt i byen, inkludert rosehagene i Regents Park, pelikanmating i St James's Park, jogging i Clapham Junction og de varierte sykkelstiene i Richmond Park, hvor over 600 rådyr romsterer fritt blant publikum.

Hvis du ønsker en grønn lunge med utsikt er Sky Garden på toppen av Walkie-Talkie skyskraperen i Fenchurch Street et godt alternativ. Inngang er gratis, men må bookes minst tre dager i forveien.

Praktisk info: Samtlige offentlige parker i London er gratis. Les mer om det utvalg av dem på www.visitlondon.com. Et besøk til Sky Garden kan bookes på www.skygarden.london – men sørg for å være ute i god tid. Aksepterer også enkelte besøkende samme dag.

5. The Wallace Collection

The Wallace Collection er en lite omtalt attraksjon blant Londons enorme utvalg av museer og kunstgallerier, men det gjør den ikke mindre verdig et besøk eller tre. Sett utenfra sklir herregården naturlig inn i Marylbones fjonge boligstrøk, men innvendig venter en samling av kunst, antikviteter og eksotiske gjenstander som knapt lar seg sammenligne.

Både bygningen og kolleksjonen, som begge stammer fra samleren Sir Richard Wallace (1818-1890), er særlig berømt for sine franske malerier og gjenstander fra 1700- og 1800-tallet. Maleriene henger tett i tett (sortert etter kunstnernes nasjonalitet) langs veggene, og i underetasjen er fire rom dedikert til en gigantisk samling med våpen og rustninger, videnkjent som en av verdens beste.

Praktisk info: The Wallace Collection er gratis og åpent alle ukedager 10.00-17.00. Les mer om utstillingen på www.wallacecollection.org