Lonely Planet: Dette er de ti beste stedene å reise til i 2019

På denne tiden og frem til nyttår slippes utallige reiselister og reisekåringer. «Alle» har dem, fra reisemagasiner og aviser til bloggere, ymse reisenettsteder og flyselskaper – vi har også med vårt eget reisepanel.

En av de største og mest innflytelsesrike listene er reiseguidebokselskapet Lonely Planets årlige kåringer «Best in travel». I fjor var Oslo med på listen. I år er ikke Norge med, men København er kåret til den aller beste byen å besøke til neste år.

Topp ti reisemål for 2019

Topp ti beste byer for 2019

Så hvor skal vi reise i 2019 og hvorfor?

Lonely Planets redaktør for reisemål i Afrika, Matt Phillips, forklarer:

– Sri Lanka har fått en renessanse de siste årene. Etter borgerkrigen har det vært en sterk utviklingen innen tog, veier og nye flyruter innlands. Landet er åpnet langt mer opp for turisme. Turistproduktene er forbedret, uavhengig om du er en familie på tur, en adrenalinjunkie eller noe midt imellom. Du kan ta matlagingskurs, bo i landsbyer hjemme hos familier, ta yogakurs eller drive med hva som helst av ekstremsport, sier Matt Phillips på telefon fra London.

I Tyskland feires 100-årsjubileum for Bauhaus, en høyskole for formgivning og arkitektur grunnlagt av Walter Gropius, til neste år. I den anledning åpner tre museer i ulike deler av landet. Dessuten er det 30 år siden Berlinmuren falt.

– Det er et deilig land å reise i – god vin og øl, fjellandskap og fantastiske byer. Men hovedårsaken til at Tyskland er med denne gangen er Bauhaus-feiringen, sier han.

Om Best in Travel En gang i året sender Lonely Planet ut en spørreundersøkelse til alle kontorene verden over. Om du er reiseansvarlig eller jobber med regnskap har ingenting å si, alle som jobber for guidebokselskapet er lidenskapelig opptatt av reise. De får alle bidra til listene som kommer en gang i året. Redaksjonen i London får inn svarene og et eget panel setter deretter sammen listene til de ulike topp-ti-kategoriene. Områdene er land, region, by og reisemål hvor en får mest valuta for pengene. Kilde: Matt Phillips/Lonely Planet

Phillips har Afrika som hovedområde, og har bodd og reist i ulike land der i årenes løp. Det gleder ham at Zimbabwe er med på topp tre.

– Etter Mugabes fall er det virkelig en ny optimisme i landet, og det merkes. På lik linje med Sri Lanka er infrastrukturen i landet utbedret, og det er enklere å reise rundt. Et utrolig dyreliv, kanopadling eller rafting på Zambezi-elven og bare et generelt genuint varmt folk som ønsker turistene velkomne, mener Phillips.

– En oppramsing av land

Reiseredaktør Helge Baardseth i Vagabond er ikke så begeistret for de ferske reiselistene fra Lonely Planet.

– Stort sett synes jeg det er en oppramsing av land og steder som Lonely Planet finner det formålstjenlig å utgi bøker om og intet mer, sier Baardseth.

Han understreker at alle landene og byene nevnt er interessante, men at det virker vilkårlig.

– Og jeg synes det er særdeles merkelig at ikke Plovdiv i Bulgaria er nevnt – byen er EUs kulturhovedstad 2019, legger han til.

– Det er lenge siden Sri Lanka kom opp som et best-reisemål, sier han.

– Sri Lanka øker fra Norge

Selv om Sri Lanka ikke er et stort reisemål sammenlignet med Thailand og Kanariøyene, så har nordmenn fått øynene mer opp for landet og det øker jevnt og trutt i antall bestillinger, ifølge reisebyrået Ticket.

– Landet klatrer på reiselistene, fra en 45. plass i 2017 til en 37. plass i 2018, en økning på 44 prosent, basert på faktiske bestillinger, sier marked- og administrasjonssjef Ellen Wolff Andersen i Ticket.

Tyskland ligger fremdeles inne på topp-ti-listene, men går tilbake sammenlignet med fjoråret. Men København holder seg som et sterkt reisemål for nordmenn.

– Byen ligger på fjerdeplass både i 2017 og 2018 selv med en nedgang på rundt 30 prosent i år mot i fjor, sier hun.

Flere gode overraskelser

Av alle landene og byene på listen gleder det Lonely Planet-redaktøren ekstra at et av hans favorittsteder, São Tomé og Príncipe er med. Øylandet utenfor vestkysten av Afrika vil ikke skuffe noen som velger å reise dit, mener han.

– Med sin utrolige natur og landskap, strender, kaffe- og sjokoladeproduksjon, er det et fantastisk land å besøke. Folk flest vet ikke hvor det ligger eller har kanskje ikke hørt om det en gang. Men det er virkelig gledelig at det er et av reisemålene på listen for 2019, sier Phillips.

Også Kirgisistan og Katmandu i Nepal er steder han er ekstra glad for er tatt med.

– Kirgisistan er nok et land få tenker at de kan reise til og er et overraskende land på listen. Men her har de nettopp åpnet 250 mil med nye og oppgraderte turstier og landet har også en utrolig natur, så det har et ekstremt potensial. Katmandu ser en oppsving etter det voldsomme jordskjelvet i 2015 og turistene er heldigvis på god vei tilbake, sier han.