Lonely Planet: Topp 20 matretter du må teste i løpet av livet

Saken oppdateres.

Reiseguidegiganten har tatt et dypdykk ned i matens verden og laget en stor liste basert på kjente matretter verden rundt. De har like gjerne laget en topp 500-liste, men her gjengis kun de første 20 av dem.

Det alle må spise en gang i livet er spansk fingermat – eller pintxo som det kalles. Pintxo kommer fra San Sebastian, nord i Spania. Byen har flere Michelin-stjerner pr. innbygger enn noen annen by i verden, og er berømt for sine små og store restauranter.

Pintxo er mer eller mindre det samme som tapas, små matbiter servert til drikke. Men i motsetning til tapas, serveres disse bitene med en tannpirker gjennom ingrediensene på et stykke brød. Og det serveres først og fremst i barer.

Norge er ikke med på listen, men våre danske brødre har fått plass.

Noen ekstra gode pintxo-barer i San Sebastian Haizea – gamlebyen Spesialiteter: Bacalao i løvtynn butterdeig ned purresløyfe og balsameddik-coulis og langusten med krabbekrem. Hidalgo 56 – Gros Spesialiteter: Tomat – og tunfisktartar med mandel- og champagne-gazpacho. Foie gras med mango, lakris og ingefær. Et utsøkt vinutvalg. Izkina – gamlebyen Spesialiteter: And magret med trøffelsaus. Toast med vaktelegg og østerssopp i hvitløk. Ramuntxo Berri–Gros Spesialiteter: Krystallbrød med krem av blå Picon-ost og ansjos. «Svart» brie med tomat-vinaigrette. Munto–gamlebyen Spesialiteter: Mateo–geitost innbakt i valnøtter og løk. Grillet asparges med iberiaskinke, roquefortsaus og grønn druesaus. Borda Berri–gamlebyen Spesialiteter: Kebab av iberisk svineribbe med persilleolje og eplepuré. Grillet andebryst med sviskesaus og grønn druesaus. Et utsøkt vinutvalg. Kilde: Aftenpostens artikkel fra San Sebastian i 2014 – listen er oppdatert

Topp 20 matretter i verden

Pintxos i San Sebastián, Spania Curry laksa i Kuala Lumpur, Malaysia Sushi i Tokyo, Japan Beef brisket i Texas, USA Som tum i Bangkok, Thailand Smørbrød i København, Danmark Crayfish i Kaikoura, New Zealand Bibimbap i Seoul, Sør-Korea Pizza margherita i Napoli, Italia Dim sum i Hongkong, Kina Ceviche i Lima, Peru Pastel de nata i Lisboa, Portugal Østers i Tasmania, Australia Ost i Frankrike Jerk chicken på Jamaica Lamb tagine i Marrakech, Marokko Chilli-krabbe i Singapore Moules frites (blåskjell) i Brussel, Belgia Pekingand i Beijing, Kina Pho ved elven Hau i Vietnam

Kilde: Lonely Planet

– Listen mangler wow-faktor

Globetrotter og alltid matglade Gunnar Garfors, som for øvrig satte offisiell verdensrekord i sommer, er skuffet over listen hos Lonely Planet. Han har spist seg verden rundt, på alt fra fancy restauranter til billige sjapper gatelangs og på stranden. Og han har smakt det meste.

– Alle de første på topplisten smaker kjempegodt, jeg har prøvd alle på topp ti, bare ikke på «riktig» sted, men jeg synes wow-faktoren er helt fraværende på listen.

Listen er basert på Lonely Planets egne skribenters matopplevelser verden rundt, samt opplevelser matbloggere og matskribenter har delt med dem.

Garfors er mildt rystet over nummer seks.

– Så har de til og med latt Danmark knabbe smørbrødene våre, spøker han.

Siden han kritiserer listen har han tatt seg bryet med å lage sin egen liste.

Her er Garfors’ topp ti matopplevelser verden rundt (ja, denne listen må sies å være for viderekomne og nysgjerrige):