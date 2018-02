Marokko med barn: Luktene, fargene, lydene og smakene de aldri vil glemme

Saken oppdateres.

Glem typiske souvenirer som krus og kjøleskapsmagneter. Det er SÅ Europa. Fra Marokko kommer du hjem med en koffert full av skatter: Skinnpuffer fra verdens eldste garveri i Fés, naturlig musk fra Sahara, håndsmidde berbersmykker i sølv, rosevann fra Rosenes dal og kanskje en edelsten fra Atlasfjellene.

Dette er ferieshopping for eventyrere og, ikke minst, for prutere!

Pruting i stram regi

Vi gjør prutingen til et familieprosjekt som foregår omtrent etter følgende oppskrift: Et av barna stopper for å se på noe vi på forhånd har bestemt oss for at vi har lyst på. Når selgere dukker opp og ber om en latterlig høy pris, kommer jeg på banen og forsøker å prute prisen ned. Det har jeg selvsagt varierende hell med, for er det noe selgerne forstår seg på, er det ettergivende morshjerter.

Overraskelsesmomentet er derfor at barna av egen fri vilje legger tilbake gjenstanden og signaliserer at de vil videre. Da går prutingen plutselig som en lek, og barna synes det er gøy å være med på stuntet.

Her er det bare å innkassere kule-foreldre-poeng.

Mer enn storbyopplevelser

De fleste som reiser til Marokko, opplever kun storbyens kaos. Marrakech er blitt et populært reisemål i ovale weekender, og på få dager rekker man ikke å komme så langt utenfor bykjernen.

Vil man virkelig ut på eventyr, er det leiebil som gjelder. Det går helt fint an å kjøre her for oss med nordeuropeiske referanser, og med egne hjul har man tilgang på både palmeoaser og fjell, sanddyner og kasbaher*.

Eventuelt kan man melde seg på en organisert utflukt med overnatting i ørkenen, dersom man ikke vil legge ut på tur på egen hånd.

Marokko Språk: Arabisk og fransk Valuta: 100 dirham = 85 norske kroner Visum: Nei Vaksiner: Ingen vaksiner utover vaksinasjonsprogrammet for barn. Flytid: Cirka fem timer fra Oslo

*Kasbah I turistsammenheng blandes ordene kasbah, ksar og medina. Kasbah er ifølge arabisk ord for bydel. Men de overnattingsstedene vi referer til i denne teksten kalles kasbaher av eierne, til tross for at det kun er snakk om et enkeltstående hus.

Rock din egen kasbah

Strekningen som spenner fra Marrakech til sanddynene i Merzouga, er landets absolutt vakreste reise, der palmeoasene står i sterk kontrast til det golde landskapet.

N9 snirkler seg forbi Ait Benhaddou, som står oppført på UNESCOs verdensarvliste. I dag er den vakre landsbyen, bygd av halm og leire, mest kjent fra blant annet Game of Thrones, Gladiator og Vikings – det er en historisk kulisse. Men det er slik marokkanerne fortsatt bor.

Alle de små byene underveis har kasbaher som er omgjort til hoteller, og her kan du sjekke inn og føle på kroppen hvordan det er å sove i et organisk hus.

– Når det en sjelden gang regner, løper vi rundt med bøtter og ber til Allah om at solen skal komme frem og tørke huset før det kollapser, sier Mohamed som eier Kasbah Ait Abou.

Det er Skouras høyeste kasbah. Og selv om putene er harde og dusjen ikke alltid er varm, så vil vi ikke sjekke ut. Det gir mersmak å bo så autentisk.

Ekte ørkenopplevelse

Merzouga er en magnet for familier på eventyr. Eller det vil si, Merzouga er bare en liten landsby som ikke har utseendet med seg.

Det man kommer hit for, er Erg Chebbi. Det er en av Saharas vandrende sanddyner, som har blåst av sted fra moderørkenen. Det er sanddyner så langt øyet kan se, og her er det bare å parkere bilen og la kamelkreftene ta over.

Vi innlosjeres i Auberge du Sud, som er et behagelig hotell med ørkenen som nærmeste nabo. Å si at det føles som et eventyr fra 1001 natt, er kanskje en klisjé, men det er akkurat slik det oppleves.

Kamelene tygger drøv utenfor hotellet, og over sengen ligger et håndknyttet, safrangult, berbersk bryllupsteppe. Middagen består av smakfull harirasuppe (kjøtt- og grønnsakssuppe) og mør lammetagine (gryte). Mynteteen serveres i klassiske sølvkanner.

Idet mørket faller på, tennes det bål som vi samles rundt. Fra berbertrommene lyder marokkanske rytmer.

Barna sitter som trollbundet og ser utover sanddynene og flammene. Den strenge, arabiske dialekten, de mørke smugene i medinaen og de rare luktene som skremte dem i begynnelsen av reisen, er glemt. Og dermed er oppdraget «ut-av-Europa» utført med suksess.

Overnatting Riad Dar Anika er et nydelig hotell i Marrakech. Det ligger nær den gamle, jødiske delen av medinaen. Eier Amanda Harford er fra New Zealand og setter sitt eget behagelige preg på oppholdet. Pris fra: 1700 kroner pr. natt. www.riaddaranika.com Kasbah Baha Baha er et perfekt stopp hvis du kjører fra Marrakech til ørkenen. Det er en lekker kasbah med eget svømmebasseng i landsbyen N'Kob. Pris fra: 350 kroner pr. natt. www.kasbahabaha.com Auberge du Sud er et vakkert hotell bygd i kasbahstil med beliggenhet helt inntil Merzougas sanddyner. Rommene er enkle. Du får virkelig føle ørkenen på kroppen. Pris fra: 400 kroner pr. natt. www.aubergedusud.com

Leiebil I Marrakech kan man leie bil fra omtrent 2000 kroner pr. uke. Vi opplevde Marokko som et trygt land å kjøre rundt i på egen hånd. Andre turister vi møtte, var av samme oppfatning. Det er ikke noe problem å leie bil med barnesete. Det er mange fartskontroller med fysisk politi langs veien, så sørg for å kjøre forsiktig. Vi fikk to bøter, på 150 kroner hver, og det ble løst profesjonelt på stedet uten komplikasjoner. Sjekk www.europcar.com

Tips til deg som vil til Marokko med barn

I medinaen er det mange uskrevne regler: Hold deg til én side, og vær oppmerksom på muldyr som tramper forbi med tung last. Mørke, heldekkende klær, et høylytt, fremmed språk og trange, dunkle smug kan gi mange barn et kultursjokk i starten. Snakk gjerne med barna på forhånd om at Marokko er annerledes, sånn at de kan forberede seg mentalt. De aller fleste barn liker kjøttboller og grillspyd. Se etter kefta og brochetta på menyen. Marokko er et land med lite kriminalitet, men ta allikevel forholdsregler slik at dere har en plan dersom barna kommer bort fra dere.

Organiserte utflukter www.sahara-desert-dream.com – kreddersyr turopplegg etter dine ønsker. Lang erfaring og solid kunnskap om ørkenen. www.responsibletravel.com – Mange spennende opplegg, som f.eks. overnatting i en miljøvennlig kasbah som samarbeider med lokale skoler. Tilbyr også ørkenturer. www.dengladenomade.no – Norsk arrangør som kan hjelpe deg med å arrangere drømmereisen i Marokko.