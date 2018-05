New York med barn: Små gleder i stor by

Saken oppdateres.

Jovisst er Frihetsgudinnen et flott skue. Empire State Building også. Eller utkikksposten langt der oppe på One World Trade Center, som med 541 meter rager høyt over alt annet på Manhattan.

Det er ingenting i veien med New Yorks velkjent attraksjoner. Men reiser du med småfolk, er det like gjerne små ting som gir store øyeblikk.

Ekornmating

En liten pause ved pølsevognen på hjørnet. Gleden ved mate de søte, nysgjerrige ekornene som piler rundt i New Yorks mange parker. En ekstra donut, selv om det er tirsdag.

Å stirre seg skeiv i nakken etter å ha glodd opp på de uforståelig høye bygningene. Å være åtte år og få lov til å praie en av New York utallige taxier, som svermer rundt på Manhattan som en gul og hissig bisverm, selv om Uber og Lyft har forsynt seg rått av honningkrukken.

Pussig park

Newyorkerne elsker sine parker. Storbyens 1900 grønne parker er et helt nødvendig element av trivsel mellom asfalt og skyskrapere.

Central Park er fantastisk, ikke minst om høsten, men også Washington Square Park lenger sør på Manhattan er en juvel. Parken er full av sjakkspillere, kunstnere, svermere og studenter, og enda viktigere – den har en fin lekeplass der ungene kan svi av litt energi mens far og mor sipper sin kaffe latte fra en benk.

Også Bryant Park er et fint sted å slappe av, mens ungene tar seg en tur eller tre på den gamle karusellen.

Manhattans mest originale park er likevel The Highline – en (foreløpig) 2,3 kilometer lange park som originalt nok er anlagt oppe i luften, på en elevert toglinje som ikke lenger er i bruk.

The Highline følger vestsiden av Manhattan fra rundt 12. gate og opp til 33. gate, og er en idyllisk liten opplevelse midt i en kaotisk verdensby. Ta gjerne med lunsj, og sett dere på en av parkens mange liggestoler!

Feil Donald

Dessverre (eller heldigvis, for far og mor sin lommebok) har teppet gått ned for de store lekebutikkene på Manhattan.

Pariserhjulet snurrer ikke lenger inne på Toys R Us-butikken på Times Square, og Apple har overtatt lokalene til ikoniske FAO Schwarz ved Central Park. Men man skal ikke kimse av gleden ved å gå på oppdagelsesferd i byens souvenirbutikker, som ikke minst finnes i hopetall på kaotiske Times Square.

Vår erfaring er at ungene elsker å gå på oppdagelsesferd mellom hyller fulle av kopper, leker, kosedyr, T-skjorter, fjas og fanteri – inkludert mange referanser til en Donald som ikke heter Duck.

Restaurantgrøss

– Har dere sett en fot? Jeg trenger den til et eksperiment, og nå er den borte, undrer mannen i lagerfrakk.

Vi har knapt satt oss før den gale professoren kommer bort til bordet vårt. Jekyll & Hyde Club er ikke som andre restauranter. En dunkel kneipe, utformet som en gammeldags «travellers club», med orgelspillende skjeletter, mumier, utstoppede varulv-hoder som plutselig begynner å leve der oppe på veggen, og et toalett som er skjult bak en bokhylle – «for your inconvenience».

Vår medbrakte seksåring synes ikke restauranten er det minste moro, spesielt ikke da det digre sfinx-hodet over bordet vårt plutselig begynner å bevege seg. Jekyll & Hyde Club er definitivt ikke er blant New Yorks største matopplevelser, men savner du litt grøss i hverdagen så er det bare å stikke innom.

Billig, bra og barnevennlig i New York Rund glede På Mott street i Little Italy finner du Amerikas eldste pizzeria. Lombardi´s har servert pizza siden 1905, og fremdeles er det kø utenfor. Hektisk, høylytt sted med papptallerkener, mugger med brus – og nydelig pizza. Spotted Pig Gourmetpub i West Village med utrolig bra mat. Burgeren må oppleves! Gratis fergetur Det finnes ferger som tar seg godt betalt for å vise frem Frihetsgudinnen. Men du kan også ta fergen til Staten Island, som passerer det ikoniske landemerket – og er helt gratis! Perfekt rusletur Ta subway eller taxi til Brooklyn, og gå tilbake over Brooklyn Bridge. Fin rusletur med uslåelig utsikt! Coney Island Om sommeren er det kjekt å ta en tur til hotdogens fødested – Coney Island. En times subwaytur unna Manhattan finner du en sjarmerende fornøyelsespark ved stranden. Åsted for det årlige VM i hotdogspising – rekorden er 72 pølser i brød på ti minutter ...

Myk kjendis

Langt mer koselig er det på New York Public Library. Nede i bibliotekets kjeller finner du kosedyrene som inspirerte A.A. Milne til å skrive bøkene om Ole Brumm og vennene hans.

De fluffy lekedyrene tilhørte forfatterens sønn, Christopher Robin, og både Ole Brumm, Tussi, Nasse Nøff, Tigergutt og Kengu har flyttet fra Hundremeterskogen og inn bak skuddsikkert glass på Manhattan.

En ekte T-rex!

Det ville vært full skandale å ikke besøke samlingen av ekte, men heldigvis ikke levende, dinosaurer på American Museum of Natural History, like ved Central Park. Museets rockestjerne er Tyrannosaurus rex, en av de mest fryktede skapninger denne kloden noensinne har budt på.

At det er minst 65 millioner år siden denne gigantiske drapsmaskinen glefset innpå sin siste levende lunsj spiller ingen rolle – skremmende er den fremdeles der den står, tilsynelatende klar til å angripe, med sin enorme, beinknusende kjeve full av spisse 15 centimeter lange tenner, og en appetitt så glupsk at den, i hvert fall kanskje, hadde klart å spise opp frokostene på New Yorks døgnåpne dinere.

- Bedre å reise med barn

Ipad, egen sekk og tyggis. Det er ingredienser til en god reise med barn, ifølge reiseekspert Erik Eidsheim.

- Å reise med unger er en utrolig kontaktskaper, sier han.

48-åringen er daglig leder i reisebyrået Reisefeber i Bergen, og kan et og annet om å reise med barn. Firebarnsfaren har vært i 98 land, og ungeflokken har vært med på mange av disse.

– Eldstemann besøkte 20 land før han begynte på skolen, smiler Eidsheim.

Blant annet dro familien på backpacking i Guatemala med en lyslugget ettåring i bæresele.

– Det var utrolig kontaktskapende, sier han.

Livet uten bamseklubb

– Man kan dra på gøye turer selv om man har barn. Du trenger ikke dra til steder med bamseklubb. Det er nesten enklere å reise med barn, og det gir en helt annen opplevelse, sier Eidsheim.

– Tar du med ungene til f.eks. Cuba kan du bli bedt hjem til folk på middag, det opplever du ikke når du reiser med en kompisgjeng. I Thailand og Mexico har vi opplevd at de væpnede vaktene på flyplassen smilte og vinket oss rett forbi køen. Det har hendt at servitørene gikk og trillet på barnevognen for oss, mens vi satt og spiste. I mange land er ungene med overalt, hjemme skal de parkeres tidlig.

Husk tyggis!

Han mener at det ikke finnes noen universell vidunderoppskrift for å ha med barn på lange turer – rett og slett fordi barn er ulike.

– Men kan du velge, så fly gjerne om natten – da legger ungene seg til noenlunde normal tid. Det er greit å unngå tett program de første dagene. Ellers er det er viktig å forbedre seg godt. Snakk om reisen på forhånd, vis bilder av flyet, av setene, av underholdningssystemet. Mange vet ikke at man kan bestille egne barnemåltid på lengre flyturer. Det er jo kult, sier Eidsheim.

– Og så må man huske tyggis. Det hjelper godt mot øreverk ved letting og landing.

– Tidsforskjellen er lettere for unger

– Tidsforskjellen kan jo være en påkjenning selv for voksne?

– For voksne er det jo helt krise hvis vi ikke får våre åtte timer. Jeg tror det er greiere for unger. De er veldig tilpasningsdyktige, enten det handler om å sove på en lokalbuss, en båt – eller på en sekk i hjørnet.

– Ta med en egen sekk til hvert barn, med en Ipad, en bok, litt mat og drikke – og litt snop som de får velge selv. Da blir det kjekt på reisen, sier Eidsheim.

For spesielt interesserte anbefaler han Lonely Planet-boken Travel with children.

– Den fikk jeg av kollegene her på Reisefeber da vi fikk vårt første barn. Helt genial bok!