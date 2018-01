Norge er nok en gang med på New York Times’ prestisjefylte reiseliste

Samuel Adegbenro har et stort mål for 2018, men det handler ikke om antall scoringer for RBK

«En fornyet nordisk hovedstad er klar for rampelyset» heter det i beskrivelsen av Oslo hos reiseseksjonen i New York Times.

De har valgt ut 52 reisemål for 2018, og også denne gangen er Norge med, nærmere bestemt Oslo. Byen er med på listen sammen med blant annet New Orleans, Colombia, Basilicata i Italia og Gansu i Kina.

«Verdens fineste bytur»

Den ni kilometer lange havnepromenaden som går langs sjøkanten fra øst til vest i hovedstaden, trekkes frem som et av byens høydepunkt. Gåturen er en av de aller beste måtene å oppleve hovedstaden på, mener forfatter Hanna Norberg.

Hun har skrevet boken Oslove – de alle beste gåturene og uttalte til oss i høst:

– Det er en skikkelig god gåtur, men likevel lavterskel. Både natur, fjord og urbant. Jeg mener det er verdens fineste bytur, sa Norberg.

«Ny» lufthavn får ros

Også fornyelsen av Oslo Lufthavn med sin økte kapasitet og nye design får ros av New York Times. Lufthavnen åpnet i april i fjor, og har nær fordoblet kapasiteten og kan ta imot opp mot 32 millioner passasjerer årlig.

Antall amerikanske turister har økt betraktelig det siste tiåret, ifølge Innovasjon Norge. Flere nye direkteruter til USA, Frost-effekten og klassiske «bucketliste»-reisemål i norsk fjord- og fjellheim får en del av æren.

– Oppmerksomheten betyr mye

Oslo har fått mye oppmerksomhet i det siste. Lonely Planet kåret byen til en av verdens beste å besøke i 2018. Fornyelse, arkitektur og mat er noe av det som roses. Hos VisitNorway jubles det – den type oppmerksomhet betyr mye.

PR-manager Harald Hansen for VisitNorway i USA har arbeidet mot det amerikanske markedet i over 25 år. Han har sett en dreining mot Norge de siste tre til fire årene.

– Vi har sett en veldig drening mot at Oslo med sin moderne arkitektur og nye, gode mat, er blitt den hippe byen i Europa. Oslo har fått mye oppmerksomhet og er blant annet blitt kalt den nye «up-and-coming»-byen i Europa, sier Hansen.

Siden 2013 har Norge opplevd en økning på 65 prosent av amerikanske turister. Den gang var det rundt 300.000 som kom hit, i 2017 var det rundt 650.000 amerikanere som fant veien. Og det er ikke bare Fjord-Norge som trekker, Nord-Norge opplever en stor prosentvis økning, det samme gjør Oslo.

– Vi kan godt skryte litt av å være på slike lister, men hvilken effekt tror du det har på amerikanerne?

– New York Times er landsdekkende og en viktig avis for hele USA. De treffer markeder vi peiler oss inn på vest- og østkysten. Det som omtales i den avisen vekker oppsikt, helt klart, sier Hansen.

Han legger til at det i fjor var fem saker i avisens reiseseksjon om Norge, blant annet surfing i Lofoten.

– Norge er i ferd med å bli en småsexy destinasjon og et eksotisk reisemål. Og det handler jo ikke bare om Oslo. Bergen og Nord-Norge er viktige markeder, det samme er Nasjonale turistveger og at vi blir sett på som et naturreisemål. Men folk har også fått øynene opp for design, arkitektur og mat. Det er spennende, sier Hansen.