Norsk reisekalender: Her får du 12 turtips rundt i Norge

Saken oppdateres.

JANUAR: Nordlyssafari

Det er mulig å se nordlys over hele landet, men sjansen er størst i Nord-Norge og på Svalbard.

Det er mulig å oppleve nordlyset langs hele norskekysten. Og er i timene før midnatt at sjansen er aller størst for å se det vakre naturfenomenet.

Hurtigruten har tidligere reklamert med nordlysgaranti, og sjansen er stor for at ser det fra dekk når båten seiler nord for Polarsirkelen. Men nordlyset er fullt mulig å få med seg fra fastlandet også – og det arrangeres nordlyssafari i blant annet Tromsø, Bodø og Alta.

FEBRUAR: Barneskirenn

Andre helgen i februar er det Barnas Holmenkolldag i Oslo. Fire ulike løyper fra noen hundre meter til tre kilometer, og settes opp for barn mellom tre og 12 år.

Arrangementet har trukket mange barn i årenes løp, med rekordåret 2002 da nær 10.000 barn deltok.

Rundt i Norge arrangeres det barneskirenn i disse vintermånedene: Blant annet Oddersjaas langrennsgruppe i Kristiansand, Barnas Turlag Bergen arrangerer familiedager med ski og aking og Tromsø skiklubb har barneskirenn.

MARS: Lofotfiske

På vinteren kommer skreien svømmende inn fra Barentshavet og skaper et ellevilt fiskeliv i Lofoten. Det tradisjonsrike fisket, som starter i februar og varer til april, har vært viktig i flere hundre år.

Det er mulig å sikre seg plass på fiskebåter for å være med ut på fiske, smake på delikatessene på restauranter på fastlandet og bo i de tradisjonelle rorbuene.

APRIL: Helt til himmels

Gondolbanen Loen Skylift åpnet våren 2017 og har hatt over 85.000 besøkende siden den gang. Banen er åpen året rundt, og i april ligger fortsatt snøen. Så det betyr at det er enkelt å ta med seg skiene og legge i vei innover viddene.

Vel oppe er du mer enn 1000 høydemeter over havet med utsikt mot Skåla, Lovatnet, Jostedalsbreen, Olden og Nordfjord.

MAI: Moro for hele familien i Setesdal

Sus nedover elven Otra ved Evje. Familierafting er en trygg og spennende tur for alle. En tur på elven med surfing nedover Syrtveitsfossen tar mellom to og tre timer, og passer for de vannglade.

TrollAktiv, som feirer 25 år i år, arrangerer massevis av aktiviteter, som klatring, zipline, kano- og kajakkpadling og pil- og bueskyting.

Setesdal fikk utmerkelsen «bærekraftig reisemål» i 2016, som innebærer at det jobbes systematisk for å redusere reiselivets negative innvirkning på klima og miljø.

Les mer: trollaktiv.no

JUNI: Bo i et tog – på en bro!

Toghotellet «Namsen Salmon og Train Experience» står oppå Bertnem bro på Namsosbanen. Fire gamle togsett er gjort om til sovekupeer, spisevogn, kjøkken og sanitærvogn. Kafeen og baren er åpen for gjester gjennom sommerhalvåret.

1. juni starter laksesesongen og Namsen er en av de bedre lakseelvene i Norge. Så det er mulig å overnatte her for laksefiskere, togentusiaster, firmaer, familier og vennegjenger.

Les mer: Namsen Salmon & Train Experience på Facebook

Vi har samlet Norges lakseelver til deg: Er du klar for laksen?

JULI: Ta en tur til Norges svar på Koster

På den sørligste av Hvalerøyene ligger Søndre Sandøy. Den snaue 3,5 kilometer lange store ferieøya ligger rett på grensen til Sverige og er et supert reisemål på sommeren. Kom gjerne sjøveien og ankre opp i gjestehavnen.

Øyene er deilige sommerparadis med krabbefiske, strandliv og hopping fra svabergene.

AUGUST: Gå Kongeveien

Den gamle Kongeveien mellom øst og vest er blitt restaurert og kalles ofte «Norges vakreste vei». Veien har fått mye oppmerksomhet i inn- og utland, og har vunnet flere priser siden gjenåpningen i 2016.

Her finnes mange spennende turmuligheter. Hele ruten mellom Lærdal og Vang er på 106 kilometer. En må beregne fire-seks dager på hele fotturen.

Kyrkjestølen til Maristova (ca. 10 km)

Vindhella (4,2 km)

Galdane (4,4 km)

Klamskleiva (4,7 km)

Øye til Tyinkrysset (12,3 km)

SEPTEMBER: Ta en aktiv helg i Telemark

Langt inne i skogene i Nissedal ligger det et uvanlig hotell. Her bor en i yurter (telt laget av kanvas) som ligger rundt et stille vann.

Oppholdet her skal være en kombinasjon av å finne skogens ro og være i aktivitet – på sykkelsetet. Rundt i området ligger det 20 mil med sykkelstier, og en opplever naturen i full fart på stiene.

Løypene er for øvrig både for nybegynnere og elitesyklister, så her er noe for alle. Når turen er over slapper en av med et varmt bad i badekarene ved vannet og noe godt i glasset.

Åpent fra mai til november. Les mer på: www.canvashotel.no

OKTOBER: Skumle hoteller i Norge

Oktober er halloween-måneden, da er det utkledning, skumle filmer og knask-og-knep som gjelder. Hoteller landet rundt kan skilte med noen gode spøkelseshistorier, og på en hel del skal det angivelig gå igjen ulykkelige tjenestepiker, forsmådde kvinner og andre.

Noen tips til potensielt «skumle» hotellopphold: Hotel Union Øye, Fleischer’s hotel, Dalen hotel, Dr. Holms og Utne hotel.

NOVEMBER: Spa deg i vintermørket

Ingenting gjør så godt for kroppen som bad og spa. Skal du unne deg det en gang iblant, så velg en mørk vinterkveld – det skaper litt ekstra energi og glede.

Hoteller landet rundt har ulike tilbud og pakker du kan velge blant:

Holmsbu Hotel og Spa

Norefjell ski og spa

Solstrand Hotel og Bad, Os

Bryggen Spa, Tromsø

Nordsjøbadet Spa, Sola

The Well, Kolbotn

The Thief, Oslo

Son Spa, Son

Aquarama, Kristiansand

Trondheim Hamam

DESEMBER: Pepperkakebyen i Bergen

I fjor kom det inn rekordmange bidrag til den enorme pepperkakebyen i Bergen – med over 2000 utstilte kunstverk av pepperkaker. Den er full av intrikate bygninger: Kirker, rådhus, teater, flyplass, pariserhjul og tog.

Pepperkakebyen har vært en svært populær førjulsattraksjonen siden starten i 1991. Over 100.000 årlig har fått med seg den stemningsfulle attraksjonen.

Pepperkakebyen åpner dørene i midten i november og holder det gående frem til nyttår. Det er gratis inngang for barn under 12 år.

For mer informasjon: pepperkakebyen.org