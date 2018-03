Ny trend i fjellheimen: Arkitekttegnede dagsturhytter med bibliotek

«Jesus er sjelden best på film. Ikke her heller». 4

Vi er på fjellet Naustdalskamben i Eid kommune. Med spektakulær utsikt mot det 1670 meter høye landemerket Gjegnen i Bremanger ligger den nye dagsturhytten.

Etter at den ble heist på plass med helikopter i fire moduler i januar, strømmer folk til.

– Vi har en fjelltrimbok her oppe, og antallet som skriver seg inn har økt kraftig etter at hytten kom opp. Og det til tross for at Naustdalskamben tidligere ikke har vært et vanlig turmål om vinteren, sier Kristian Haga Orheim.

Han representerer Stårheim Bygdelag, og foreslo at hytten skulle plasseres nettopp her da kommunen som byggherre spurte innbyggerne hvor «allemannshytten» burde ligge.

– Dette er det flotteste utsiktspunktet i kommunen, du har spektakulær utsikt alle retninger. Og det er tre stier som fører hit fra ulike bygder. Også Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag foreslo å legge dagsturhytten hit. Vi har samarbeidet om dugnaden, og skal samarbeide om å drifte hytten, sier Haga Orheim.

Spente folkehøgskoleelever

På toppen møter vi lærere og elever på linjen for bo og fritid ved Fjordane Folkehøgskule. Skoler, barnehager, lag og foreninger er av dem initiativtagerne håper skal bruke tilbudet.

Lærer Ingeborg Bjelland synes dagsturhytten er blitt et topp tilbud.

Dagsturhyttene i Sogn og Fjordane Alle 26 kommuner i Sogn og Fjordane har sagt ja til å bygge identiske dagsturhytter. Fem er kommet opp. Hyttene er tegnet av ROJO arkitekter. Skal inneholde fjellbibliotek med 20–25 bøker på nynorsk, støttet med 800.000 kroner av nasjonalbiblioteket. Totalbudsjettet er 30 mill. kr. Sparebankstiftinga bidrar med 5,2 mill. En tredjedel er spillemidler. Resten i form av dugnad og kommunale midler.

– Vi prøver å bruke nærmiljøet til å gå turer. I dag var vi veldig spent på denne nye hytten og ville opp og se. Det er blitt helt topp og noe vi kommer til å bruke, sier hun der hun sitter i sørveggen i le for vinden sammen med elever.

Solen skinner fra skyfri himmel. Det må være ti minusgrader her denne flotte vinterdagen. Stedet ligger 475 meter over Nordfjorden.

– Også som innbygger i Eid med barn synes jeg tilbudet er flott. Det er en lett tur, de fleste kommer seg hit. På toppen har jeg merket tidligere at det er utsatt for vind, da er det godt å kunne gå i le. Det blir ekstra kjekt når det kommer bøker her.

– Positiv norgesrekord i byråkrati

Det var rådgiver for fysisk aktivitet Atle Skrede i Sogn og Fjordane fylkeskommune som hadde ideen til dagsturhyttene.

– Jeg var selv så heldig å vokse opp med hytte. Ikke alle gjør det. Tanken bak er at dette skal være en hytte der alle kan oppleve gleden ved det. Hyttene skal ligge under en times gange fra bilvei, men samtidig så langt unna at det kreves en innsats for å komme dit. Noen hytter, for eksempel den som er bygget i Luster, ligger ved vann som en padlehytte. Der er det også tilkomst for rullestolbrukere og folk med rullator, sier Skrede.

Så langt er fem dagsturhytter bygget ferdig – i Jølster, Flora, Luster og Gloppen i tillegg til den vi besøkte i Eid.

– Turistforeningen (DNT) har mange hytter som er tilgjengelige for alle rundt om i landet. Men det kreves en del planlegging for å bruke dem. Tanken var «Hva med å bygge en dagsturhytte som er allemannseie og er klin lik i alle kommuner slik at vi bygger en identitet for fylket?», sier Skrede.

Han forteller at responsen var god, og omtaler utviklingen av prosjektet som «en positiv norgesrekord i byråkrati».

– Det har tatt to og et halvt år fra ideen kom til forhold med grunneiere var avklart, reguleringsarbeid var ferdig og hyttene nå er bygget. Alt fra kommuner til grunneiere har vist stor positivitet.

Arkitekttegnet

Det er ROJO arkitekter i Trondheim som har tegnet hyttene. Reknes Byggjevarer i Masfjorden bygger dem. Skrede forteller at de fikk stor respons da de utlyste arkitektkonkurranse.

– 100 arkitektkontorer fra Norge, Danmark, Ungarn og Finland hentet ned dokumentene med informasjon. Vi fikk inn 21 arkitekttegninger. Oppdraget var å tegne en hytte på 15 kvadratmeter som tåler vær og vind, med takoverbygg og sitteplasser.

Prosjektleder Torbjørn Brandsæter i Eid kommune sier hytten er vindtett, men ikke isolert, og det er ingen varmekilder.

– Den er bygget for å være enklest mulig, og slik at det blir minst mulig arbeid med drift og vedlikehold. Blant annet har den brent kledning, noe som står seg godt mot været. Det er en hems her om du vil overnatte. Det går an å feire for eksempel bursdag, men det er ikke anledning til å reservere hytten.

Hyttene har et budsjett på 1 million kroner. Noen er mer påkostet enn andre, for eksempel med sanitæranlegg, solcelle, ovn og aggregat.

Nærfriluftsliv en nasjonal trend

– Nærfriluftslivet er den viktigste aktivitetsskaperen og det som bygger erfaring og lyst til å teste lengre turer, sier kommunikasjonssjef Mette Øinæs Habberstad i Den Norske Turistforening (DNT).

Hennes inntrykk er at prosjekter med dagsturhytter blir mer og mer vanlig i hele landet, og at det også er noe DNT jobber med.

– Dagsturhyttene som bygges i Sogn og Fjordane er bare litt mer avansert enn en gapahuk. Bruken av gapahuk er stor i mange områder i landet. Når det gjelder å tilrettelegge for nærfriluftsliv, er det flott at en regional utviklingsaktør som fylkeskommunen satser mer på friluftsliv i kommunene. Friluftsliv er den aktiviteten folk flest driver med og ønsker å drive med, sier hun.

Habberstad tror vi kommer til å se mer av enkle hytter og overnattingstilbud langs kysten.

– Ja, som enkle overnattingstilbud i forbindelse med padling for eksempel, det er noe mange av våre foreninger er i gang med planer for. Det kan være for eksempel å ruste opp gamle naust eller etablere enkle overnattingsmuligheter.

– Det skaper motivasjon for alle å ha et hyggelig mål for turen. DNTs medlemsforeninger har arbeidet med dette i lang tid. Som eksempler kan vi blant annet nevne utviklingen i Oslo-marka de siste 10–15 årene der DNT Oslo har overtatt svært mange mindre hytter som nå utgjør et nettverk av ubetjente hytter folk kan bruke hele året til kortreiste, rimelige ferier eller helgeturer.

– Kanskje vi kan håpe på en effekt av at de som har prøvd en dagsturhytte blir inspirert til å prøve seg på hytte-til-hytte-tilbudet til DNT.

Det vi oppfordrer til, og som skjer mange steder i landet, er et tett samarbeid med friluftslivet og frivilligheten. Da vil man få styrket frivilligheten i kommunen og samtidig skape lokalt engasjement og tilhørighet til hyttene, noe DNT har 150 års erfaring med.