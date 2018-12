På denne øya ferierer du som en gresk gud på Middelhavets reneste strender

Saken oppdateres.

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvorfor den greske kjærlighetsgudinnen Afrodite valgte Kypros som sitt hjem. Det var her, utenfor Pafos, at hun skal ha steget opp av havskummet ved klippen Petra tou Romiou.

Da var hun allerede kjønnsmoden og så vakker at gudene umiddelbart skjønte at det var fare på ferde. Kanskje ikke så rart at det oppsto en kult rundt hennes erotiske vesen?

Fortsatt er det noe veldig forførende med denne øya, som er Middelhavets tredje største etter Sicilia og Sardinia.

Reisen dit Charterselskapene flyr direkte til Kypros fra Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, og Norwegian flyr direkte mellom Oslo og Larnaca. Flytid fra Oslo: cirka 4 timer og 40 minutter.

Mer enn sol og bad

Havet rundt Kypros har lenge toppet listene over Europas reneste badevann.

Ifølge det Europeiske miljøbyråets årlige badevannsrapport, kan du være trygg på at over niognitti prosent av strendene på øya oppfyller de aller høyeste kvalitetskravene for å kunne kalles utmerkede badeplasser. Med andre ord, pakk badetøyet og gled deg til å hoppe uti glassklart vann!

Langs sørkysten ligger strandperlene på en snor, men hvilken du skal velge, avhenger av hva du vil oppleve etter at du har badet og solt deg. For Kypros er mer enn strandliv, og øya er også mer enn partystigmaet som ungdomsstedet Ayia Napa har sørget for.

Tre steder å spise Viklari Restaurant – Denne familiedrevne restauranten ligger litt utenfor allfarvei på en høyde på Akamashalvøya, og er bare åpen til lunsj. Men du verden, for en lunsj! Menyen er knøttliten, og består av kjøtt grillet til perfeksjon, salat og luftige potetbåter. Det enkle er ofte det beste. Her må du bestille i forkant. Pris 12 euro uten drikke. Avli Tou Vasielea – Er du klar for en romantisk kveld, skal du ta med partneren din hit. Restauranten ligger i en historisk bygning i den historiske gaten Ayiou Andreou, og her er det gresk meze som gjelder. Maten serveres utendørs i en sjarmerende bakgård blant krydderurter og vakre blomster. Adresse: Ayiou Andreou 239, Limassol Oniro By the Sea – Her er vi langt utenfor turisttråkket, og derfor må Oniro regnes som en skjult perle. Den er allikevel full av utlendinger, men det er først og fremst briter som bor her fast. Enkel, smakfull og rimelig mat, øyas beste mojito og utsikt over skipsvraket Edro III gjør dette stedet til en favoritt. Her blir de aller fleste sittende lenge. Adresse: Glykou Nerou Street, Sea Caves.

Kjapp kjærlighet

– Kypros er en øy som passer for alle som vil ha mer innhold i ferien enn å bare ligge på en solseng, sier Laura Robson (23) fra London.

Hun ferierer i Ayia Napa, men er på utflukt til Avakasjuvet på vestsiden av øya da vi møter henne.

– Her får vi i pose og sekk med deilige soltimer på Nissi beach og festpuls om kvelden, samtidig som vi kan oppleve øyas fantastiske natur.

Ikke alle gjør som Laura. De aller yngste turistene holder seg på øyas vakreste strand, Nissi Beach, på dagtid og trekker inn i bargatene på kveldstid.

Men skumpartyene, den høye musikken og ungdomsfylla passer ikke nødvendigvis for dem som har bikket tyve. Hadde Afrodite sett hvor tilfeldig og kortvarig begjæret rammer på barene Bedrock Inn, Jagermeister Barcode og Grabbarna Grus, hadde hun stupt tilbake i havet og valgt seg en annen øy.

Barnevennlig

Beveger vi oss østover, forbi Kapp Greco, kommer vi til Protaras og vakre Fig Tree Bay. I luftlinje er vi bare seks kilometer fra Ayia Napa, men vi kunne like gjerne ha vært i et annet univers. Det er stille og rolig, og ikke minst barnevennlig.

Du hører bølgeskvulpene i den idylliske bukten, og hotellene holder jevnt over høy kvalitet. Dette er et område reisearrangørene har investert i de siste par årene.

Helårsbefolkning

På vestsiden av øya ligger Pafos, en sjarmerende og jordnær motsats til Ayia Napa. Byen er løselig delt inn i øvre og nedre Pafos og har en helårsbefolkning som gjør byen langt mer ekte og levende enn turistenklavene.

Har du lyst til å ta en tidsreise riktig langt bakover i tid, mangler det ikke på fortidsminner på denne øya som har ligget midt smørøyet for sjøslag opp gjennom tidene. I Pafos finner du romerske mosaikkfliser i det som kalles Dionysos Hus (vingudens hus). De er fra år 200 E. Kr, og regnes for noen av verdens best bevarte romerske fliser.

UNESCO skrev flisene inn i verdenskulturarven allerede i 1980, og det er ingen tvil om at slike kulturminner gjør noe med oss. Vi blir ydmyke, og kjenner oss bitte små i verdenshistoriens perspektiv. Her satt romerne og drakk vin under samme himmel som oss. Kanskje var de på jakt etter det gode livet under solen, de også?

Gammelt og nytt

Det som kanskje er aller mest appellerende med Kypros er likevel at du finner gammelt og nytt side om side. På Ammos Beach Bar i Larnaca er kvaliteten på høyde med en hvilken som helst urban takterrasse.

Her spiser du nydelig sushi eller oppskåret blekksprut, og cocktailmenyen gir deg vann i munnen.

Setter du derimot kursen for den idylliske landsbyen Pissouri, eller en hvilken som helst av de andre landsbyene som krydrer landskapet utenfor turistløypa, kan du nyte morgenkaffen sammen med svartkledde koner og krokbøyde, gamle menn. Da får du høre historier om den tyrkiske okkupasjonen i 1974 om du vil, og får selv merke kypriotenes gjestfrie lynne. Kypros er mer enn det du tror.

Tre ting å gjøre

Avakasjuvet – Lett vandring som passer for alle. De fleste hotell arrangerer utflukter til Akamashalvøya der Avakasjuvet inngår. Forvent full fart i jeep, og kunnskapsrike guider. Dette er en vakker naturopplevelse der du kommer tett på Middelhavsvegetasjonen.

Båttur – Uansett hvor på øya du bor, så sørg for å komme deg med på en båttur som lar deg oppleve kysten i beste mulige perspektiv. Alle byer har båtekskursjoner, og vanligvis inkluderer det lunsj på bølgene.

Har du mer sansen for å dykke, så anbefales Cydive Diving Centre i Pafos og Scuba Tech Diving i Protaras.

Nord-Kypros – Kypros består av en gresk og en tyrkisk del, og du kan krysse grensen, eller «den grønne linjen» som den kalles, for å oppleve den vakre nordsiden av øya. Vær obs på å informere bilutleieselskapet om at du skal til norddelen når du leier bil.