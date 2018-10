På dette hotellet er det bare plass til to personer: – Hygge er det en skal sitte igjen med etterpå.

Saken oppdateres.

(KØBENHAVN): Vi gikk rett forbi det lille hotellet. Ikke så rart. Det er tross alt verdens minste hotell.

Central Hotel og Café er lite, det er bare plass til to personer på hotellet. Og på den tilhørende kafeen i etasjen er det plass til rundt tolv personer – om man ikke har noe imot å sitte tett. Central befinner seg i en liten gate i trendy Vesterbro. Presset inn mellom av to butikklokaler ligger den grønnmalte og plantekledde fasaden på det ett roms store hotellet.

– Velkommen! Så hyggelig at du kunne komme, sier Amalie Risom bak disken på kafeen hvor man også sjekker inn på hotellet.

Det sentrale ordet: Hygge

Hygge er rett og slett årsaken til at svært mange amerikanske og canadiske turister finner veien til overnattingsstedet i den danske hovedstaden.

– Det har vært helt vilt mye oppmerksomhet rundt hotellet siden det åpnet for rundt fire år siden. Folk vil kose seg og ha det godt på hotell. De aller fleste hoteller er pregløse med triste rom som ikke innbyr til at en skal slappe av og kose seg, sier innehaver av verdens minste hotell, Leif Thingtved.

– Hygge er det en skal sitte igjen med etterpå. Danskene har ikke oppfunnet hygge, men det ble et ord amerikanerne adopterte for noen år siden. Og de har jaktet på det her hos oss, men hygge kan en jo finne hvor som helst, sier han.

– Noe utenom det vanlige

Thingtved ønsket å skape et hotell utenom det vanlige, hvor en vil spise en tidlig middag og trekke seg tilbake på rommet – lese bok, se TV eller bare sove.

Og hvilke gjester har de mange av? Nordmenn, dansker og svensker kommer på bryllupsreise eller en spesiell bryllupsdag.

En av verdens kuleste bydeler

Bydelen Vesterbro ble kåret til et av de kuleste nabolagene i verden i fjor. Gatene er fulle av mer eller mindre hippe butikker, blomsterbutikker, små og store bokhandler og selvsagt massevis av gode spisesteder, kafeer og vinbarer. Og det har en egen nabolagsfølelse over seg.

– Det er egen atmosfære i denne delen av byen, sier Risom på den lille kafeen og utdyper:

– På mange måter er det parisisk, særlig i disse to små gatene rundt hotellet.

Maritimt og industrielt

Opp en liten trapp til venstre for kafeen ligger selve hotellværelset. Umiddelbart ser det ut til å være en slags båttrapp som fører inn i selve rommet. Mørkt tre, dype farger og gamle industrilamper gjør at en får en maritim følelse. Men etter hvert forvandles den til en fransk følelse.

Alt er retropreget – fra lamper til dusj og toalettet, med sisternen på veggen som for øvrig trekkes ned med en snor. Noen moderne duppeditter finnes riktignok. På en dokkingstasjon lades en smarttelefon – den er til fri benyttelse, mens TV-en er trygt gjemt bak en skjerm i skatollet.

En nyspisset blyant og viskelær ligger på bordet, sammen med frimerker og kort, om man får lyst til å sende et godt, gammeldags postkort hjem.

Flere tips til spesielle hotell – og overnattingssteder På Giraffe Manor i Nairobi kan du få besøk av sjiraffer til frokost og middag. De bor på eiendommen og stikker de lange halsene sine inn gjennom vinduene og hilser på gjestene. Mer info: www.thesafaricollection.com/properties/giraffe-manor/ Jumbo Stay Hotel utenfor Arlanda i Stockholm byr på overnatting i en gammel Boeing 747-flymaskin. Mer info: www.jumbostay.com Icehotel, også dette ligger i Sverige, er et hotell fullstendig laget av is og snø. Hotellet smelter hvert år og bygges derfor på nytt foran her vintersesong. Les mer: www.icehotel.com I Norge kan du overnatte i tretopphytter forskjellige steder i landet. For mer info: tretopphytter.no i Brumunddal eller ved Oslofjorden: tretopphytter-oslofjord.no

Hotellet ble raskt døpt til verdens minste da Thingtved fikk ideen om å bygge et rom over kafeen for noen år siden. Kafeen skrøt nemlig av å være nettopp «verdens minste». Slik fikk hotellet samme størrelsesorden.

– Alle byer trenger et Hotel Central. I København har det ikke ligget et siden før krigen. Slik ble det til. Men kan et enkelt rom være et hotell? Jeg vet ikke, men tenker det er en god historie. Alle historier blir litt bedre hvis ikke de er helt sanne, sier han.

– Det gjelder å skille seg ut

For små, unike hoteller gjelder det å skille seg ut. Målet må være å bli en snakkis, sier ekspert på hotelldrift og hotelledelse.

– Konseptualisering av små nisjer handler om å skille seg ut. Skape det unike med mål om å bli en snakkis. Det som skal til for å skille seg ut er selvsagt å gjøre noe ikke andre har gjort før. Være først, ha en idé eller et konsept som er 100 prosent gjennomført, sier førsteamanuensis i emosjoner og ledelse ved Universitetet i Stavanger, Annie Haver.

Hun underviser blant annet i hotelldrift. Haver mener det ikke er grenser for hvor langt folk strekker seg for å finne på noe unikt.

– I dag tilbys det hoteller under vann, på isfjell, på fjellhyller, 600 meter over bakken, i regnskogen – oppe i trærne, noen har bygd om gamle fly – satt flyet opp i trærne hvor man kan «bo» med fuglene og apekattene og så videre.

Dagens hotelltrender handler, ifølge Haver, mye om eventyr og om å dele opplevelsen videre.

– Det vil si at flere og flere søker noe nytt, søker spenning og adrenalin, og noe spennende man kan fortelle om – som igjen kan handle om tiden vi lever i, særlig med tanke på sosiale medier. Man ønsker noe spesielt – og man ønsker å bli «sett». Det er sjelden noen bor på slike steder uten at det legges ut på Instagram, Snap eller lignende, sier hun.

Hotellopplevelsen oppsummert:

Pluss: Veldig koselig hotell med hyggelig personale og nydelig kafé med super kaffe i et flott område av København

Pluss: God seng, ekstra herlig med eksklusive produkter på badet

Pluss: Morsomt og detaljrikt

Minus: Oppussing da vi besøkte hotellet, så noe støy var det fra tidlig morgen

Minus: Det er kostbart, 2500 danske kroner for en natt utgjør rundt 3400 norske kroner (prisen i september)