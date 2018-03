Verdens største mathall har åpnet i Italia – et Disneyland for matelskere

Per M. Hansson (77) ble nektet erstatning av Lufthansa. Nå har han seiret tre ganger i norsk rett.

På jakt etter fine strender? Her får du noen av våre favoritter

Utlendingene forundret over Kollen-publikum: – Vi får spørsmål om hva som skjer

Saken oppdateres.

En del steder begynner det å komme litt påskestemning - solen varmer, det er blitt lysere. Men det er fremdeles langt frem til sommer og sol. Så her får du et knippe fine strender du kan varme med deg med den fortsatt kalde vårmåneden:

Gran Canaria

I fjor reiste vi rundt på Gran Canaria og jaktet på de fineste strendene. Der fant vi flere enn én, men også en som er litt utenom det vanlige. På stranden på Anfi del Mar er sanden importert fra Karibia og har noe litt magisk ved seg: Den blir ikke varm.

Se alle strendene her:

De beste strendene

I forrige måned kåret reisenettstedet Tripadvisor verdens beste strender. De strendene må en lang av gårde for å finne, bare én av dem befinner seg i Europa.

Under er topp fem beste, men en av landets mest bereiste mann mener det finnes langt mer spennende strender verden rundt enn disse.

Grace Bay, Providenciales, Turks – og Caicosøyene Baia do Sancho, Brasil Varadero, Cuba Eagle Beach, Aruba Seven Mile Beach, Grand Cayman

Algarvekysten

Algarves strender er noen av verdens fineste, men de er ikke så enkle å finne frem til. Heldigvis.

Utenfor kysten ligger det flere øyer – noen av dem er nesten helt øde, andre minner om karibiske øyperler. Men noe av det flotteste med strendene er de voldsomme klippeformasjonene som rammer dem inn.

Vi fant fem utrolig vakre strender da vi besøkte området:

Og vi forelsket oss også litt i øylivet:

Øyhopping i Italia

Like nord for Sicilia ligger det syv små øyer med så vakre navn at de kunne ha vært smykkestener. Lipari, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi og den de fleste har hørt om før; Stromboli. Øygruppen er bedre kjent som De eoliske øyer.

Strendene her er riktignok ikke preget av puddermyk sand, her er det stein som gjelder. Men badelykken er like stor likevel.

Herlige Kroatia

Landet ved Adriaterhavet er et av sommerens aller mest populære reisemål – nye direkteruter har poppet opp fra flere norske storbyer. Kroatia er blitt et av nordmenns nye favorittland sør i Europa.

Det er ikke kjent for sine myke sandstrender, men Kroatia har likevel noen av verdens flotteste strender. En av landets mest berømte strender er Zlatni Rat på øya Brač utenfor Split. Den spesielle spisse formen på stranden har gjort den til et symbol for landets bade- og strandliv.

Her får du flere tips: