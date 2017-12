Peter Pans lyseblå lagune finnes på ordentlig – i Costa Ricas regnskog

Saken oppdateres.

En god skogstur bør ha et skikkelig mål. Et sted man kan ende opp ved, en belønning for strevet. Etter to times trasking gjennom regnskogen begynner vi å høre at målet nærmer seg. En dyp buldring vokser seg sterkere før vi endelig ser et glimt av det vi leter etter mellom de tykke, grønne bladene.

En foss, midt i skogen. Og et lyseblått, naturskapt basseng.

Fargene – det irrgrønne, det lysende lyseblå – er så intense at man skulle tro at netthinnen var utstyrt med photoshop. Som belønning for strevet langs jungelstien fungerer det som bare det.





Naturlig lyseblått

Rio Celeste – den himmelske elven – strekker seg 14 kilometer gjennom skogen i nasjonalparken tilknyttet Tenorio-vulkanen i det nordvestlige hjørnet av landet.

Blåfargen er en optisk illusjon som oppstår når to mindre elver møtes inne i denne skogen. En kombinasjon av aluminium, silikon og oksygen gir inntrykket av at vannet har tatt en nesten unaturlig blåfarge.

Men den er helt naturlig. Og den er også giftig. Langs elven, som lukter av svovel, er det derfor satt opp en rekke skilt som advarer folk mot å bade.

– Da jeg var liten, fantes det ikke sånne skilt. Jeg husker hvordan jeg begynte å hallusinere etter å ha vært i vannet i en halvtime. Da sluttet jeg å bade der, sier Adlan, en dykkerinstruktør vi treffer etter skogsturen, på stranden i kystlandsbyen Playa Hermosa.

Praktisk info For å komme deg til Costa Ricas nordvestkyst er det best å fly til Liberia. Reiser du fra Oslo, må du mellomlande i New York. Ofte vil det være billigere å fly til hovedstaden San José, men herfra er det minst fem timer å kjøre til nordvestkysten. Sjekk flights.google.com eller flysøket på Finn.no for å finne de beste prisene. Playa Hermosa er et fint sted å bruke som base. Herfra kan du reise til strendene lenger sør og til skogene inne i landet. Privatleie av bolig er ofte en god idé. Både Airbnb og HomeAway.com har et godt utvalg hus – ofte med svømmebasseng – til leie langs vestkysten. Veiene er ofte av dårlig kvalitet. Sørg for å leie en bil med firehjulstrekk og en god forsikringsavtale. Sjømaten langs stillehavskysten er førsteklasses. Sett deg ned på en strandrestaurant og bestill ceviche – det vil du trolig ikke angre på. Hvis du vil oppleve varmekilder, god mat og zipline-turer på samme sted, er Rio Perdido (www.rioperdido.com) et bra sted. I utgangspunktet er det et hotell, men de lar deg komme på dagsbesøk mot et lite gebyr.

Krokodille i vannkanten

Rio Celeste er nemlig bare én av naturperlene du kan få med deg på en ferietur til Guancaste-regionen i Costa Rica.

Denne fliken av landet kan kanskje ikke by på så mange livlige markeder eller gamle bygninger fra kolonitiden. Men dersom du leter etter et familievennlig område med fargerike naturopplevelser, god mat og nydelige strender, er dette et veldig godt valg. Safari? Ikke noe problem å finne.

– Se godt på den krokodillen. Ser dere merkelappen? Made in China! Det er derfor den ligger så stille, sier Miguel Almaco mens han skrattler av vitsen han helt sikkert har fortalt hundre ganger før.

Han kjører oss i en liten motorbåt nedover Palo Verde-elven, som har en mer tradisjonell kakaofarge enn Rio Celestes lyseblå toner. På begge sider av elven yrer det av liv.

Først ser vi krokodillene. I løpet av halvannen time har vi også fått nærkontakt med aper som kommer ned til elven for å drikke, flaggermus som henger fra en gren over elven, og et titall ulike fugler med fargesprakende fjærdrakt – inkludert et par store, røde papegøyer som sitter i toppen av et tre.

«Pura vida» er nasjonalmottoet

Costa Rica er et av verdens mest fredelige land. Landet har ikke de største naturressursene, og det ligger heller ikke særlig strategisk plassert på kartet, noe som gjør at innbyggerne her i stor grad har fått være i fred opp gjennom århundrene.

Landet har fortsatt ikke tatt bryet med å bygge opp et offisielt militærvesen.

«Pura vida» er uttrykket du hører fra alle du treffer her. Rent liv. Null stress. Perfekt for en ferie.

– Vi har kanskje ikke naturressurser som olje eller gull, men til gjengjeld har vi naturressursene du kan nyte på individuelt nivå. Er ikke det like viktig? spør Edgar Sequeira, som hjelper oss med å planlegge en annen skogstur – en tur der vi ikke skal gå, men snarere sveve gjennom jungelen.

Varmekilder midt i skogen

Varmekilder finnes det en del av i Costa Rica, løypestrengturer likeså. Men Rio Perdido har begge deler. Dypt inne i skogen, halvannen times kjøring fra stillehavskysten, ligger dette spa-hotellet som raskt får deg til å glemme verden utenfor.

En løypestrengtur her frakter deg mellom 15 ulike plattformer langs en dyp kløft – mellom flere av dem svinger du deg til og med i en liane. Dette er ikke for dem med høydeskrekk, men for alle andre er det en opplevelse å skrive hjem om.

Etter tretoppturen lokker hotellet med varmekilder. Du kan velge mellom å nyte en drink i den flytende baren eller å ta turen ned til den rykende varme elven. Det er noe helt spesielt å svømme i en elv – midt i skogen – mens vannet holder en temperatur som gjør deg sikker på at slanger og insekter holder seg unna.

Vannet lukter litt av svovel, også her. Men i Rio Perdido skal det visst være helsebringende å bade. Spesielt hvis du dekker deg til med den grå leiren som ligger ved bredden, før du kaster deg uti.

Ser du et helt grått menneske dukke ned i elven i denne delen av Costa Rica, skyldes det altså ikke at du hallusinerer. Sannsynligvis ikke, i hvert fall.