Provoseres av oppfordring til tips på regningen

Å tipse på restaurant eller annen type serveringssted er alltid frivillig. Men den siste tiden har tipsekulturen endret seg noe.

En kunde på Stortorvets Gjæstgiveri midt i Oslo ble overrasket da han fikk regning med påskriften: Tips not included (tips ikke inkludert) nederst.

– På meg virker det som et sleipt triks for å lure særlig utlendinger til å tipse ekstra, sier Olle Trondsen.

Snart er høysesongen i gang og han synes det er oppfordring til tipsing i et land hvor en strengt tatt ikke trenger å legge på ekstra for servering og mat.

Nordmenn gir generelt mye i tips, men det er ingen krav til det.

Stortorvets Gjæstgiveri sier på sin side at teksten på regningen er der for å hjelpe turistene på vei.

– Dette er en tekst som er ganske vanlig å benytte blant restauranter i Oslo. Bakgrunnen for det er ganske enkelt at det er veldig mange utenlandske turister som stiller spørsmål vedrørende tips, og man har derfor valgt å inkludere denne teksten, sier Therese Telle ved Stortorvets Gjæstgiveri.

– Vi mener denne teksten er helt grei, men registrerer at andre har begynt å føre opp foreslåtte tipsbeløp på regningen. Dette kommer vi på Gjæstgiveriet ikke til å gjøre, legger hun til.

– Ingen krav til tipsing

Førsteamanuensis i restaurantledelse og måltidsforskning, Kai Victor Hansen ved Universitetet i Stavanger, sier en bare skal tipse hvis en er svært fornøyd.

– Da holder det med fem til ti prosent i tips. Men hvis det bare er normal servering av mat og drikke, så er det ikke grunnlag for å tipse, sier Hansen.

Han har skrevet doktorgrad om måltidskunnskap, og forsket på restaurantopplevelsene våre. Tipsing var en del av det Hansen så på.

– Nordmenn gir generelt mye i tips, men det er ingen krav til det. En skal gå ut ifra at servitørene har tarifflønn og da er service inkludert. Servere mat, håndtere gjester og ta betalt – det er inkludert i prisen, sier han.

De siste årene har Norge sett mye til USA hva gjelder tipsing. Men der er systemet fortsatt slik at servitørene lever av driksen. Slik er det ikke i Norge.

– Driksing er en gave gjesten gir når de er ekstraordinært fornøyde.

Hansen mener den type tips-oppfordring på kvitteringen er utidig.

– Å oppfordre til å betale tips i tillegg er spesielt. Det kan slå tilbake på dem, sier han.

Fagforbundet: Tipsing undergraver skikkelige lønnsvilkår

– Det er sjelden en ser denne typen oppfordringer ved serveringssteder, sier leder Kristian Mork ved Fellesforbundet avdeling 10 (tidligere «Oslo servitørforening»).

Han sier foreningen prinsipielt er imot tipsing.

– Det er med på å undergrave skikkelige lønnsvilkår for våre medlemmer. Nå er ikke tips inkludert som sådan, det er frivillig og det må det også være ut ifra opplevelsen til gjesten. Vi mener at man ikke skal gi tips, og heller at arbeidsgiverne må øke lønningene, sier Mork.

Han gleder seg over at allmenngjøringen kom på plass i år, det vil si en nasjonal minstelønn på minst 157 kroner timen.

– For en del i bransjen vår har det gjort at folk har fått et lønnshopp på 50–60 kroner timen. Det er betydelig. Vi mener det er langt bedre å øke lønningene i stedet for tips, slik at de får sykepengerettigheter og pensjonspoeng, sier Mork.

Vanskelig å vite hva man skal tipse

Det kan være vanskelig å vite om eller hvor mye man skal tipse. Det er ulike regler for tipsing i forskjellige land. Noen steder kan det være uhøflig å la være, andre steder er tipset inkludert. Det skal komme frem på kvitteringen.

Denne oversikten viser noen utvalgte lands tipsekultur:

Land Restaurant Taxi Øvrig Bulgaria 10 % Runde opp Danmark Ingen Runde opp Tips er vanligvis inkludert i regningen Egypt 5-10 % Runde opp Tips er vanligvis inkludert i regningen England 10 % 15 % Tips er vanligvis inkludert i regningen Frankrike 5 % Runde opp Hellas 5- 10% Runde opp Tips gis i tillegg til servicegebyret på regningen Italia Ingen, eventuelt runde opp Ingen, eventuelt runde opp Tips er vanligvis inkludert i regningen Japan Ingen Ingen Tips kan oppfattes som krenkende Canada 10 % 15 % Kina 3 % Ingen Tips gis først og fremst i storbyene Mexico 10-15 % Runde opp Monaco 15 % 10 % Tips er vanligvis inkludert i regningen Polen 10 % Runde opp Portugal 10-15 % Runde opp Tips er vanligvis inkludert i regningen Sveits Runde opp Runde opp Skottland 10-15 % Runde opp Tips er vanligvis inkludert i regningen Spania 7-10 % 10 % Tips gis i tillegg til servicegebyret på regningen Sverige 10 % Runde opp Tips er vanligvis inkludert i regningen Thailand 10 % Runde opp Tips gis først og fremst på finere restauranter Tyrkia Runde opp Runde opp Tyskland 5-10 % Runde opp USA 15-20 % 10-15 %

Veiledningen er utarbeidet av Forex.