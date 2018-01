Reisefenomen: Bli med på løpende guiding i en av verdens største byer

Saken oppdateres.

– Den viktigste årsaken til å besøke Mexico by er menneskene, sier Citlaltzin Soto.

Pusten er relativt normal, men vi kjenner at hjertet slår raskere på 2240 meters høyde. Heldigvis er det guiden som skal stå for pratingen. Hun er vokst opp i den tynne luften. Det er sommer, men vulkanene som omkranser byen har nysnø på toppene.

– Mexico by har i tillegg en veldig rik historie med mange dramatiske hendelser. Så er det selvfølgelig maten, sier Soto.

De siste to årene har hun livnært seg av å vise turister og forretningsreisende høydepunktene i storbyen som teller over 20 millioner mennesker.

Trenden med å kombinere trening med sightseeing har de siste årene spredt seg til mange byer verden rundt. For noen hundrelapper får du den stillesittende flyturen ut av kroppen, og en rask innføring i stedets høydepunkter.

Guidende løpeturer Har vokst frem som en trend de siste årene sammen med sosiale medier. Go! Runing Tours er en av tilbyderne som nå har rundt 40 byer hvor de tilbyr ulike ruter og lengder. City Running Tours er basert i USA. Har pr. nå rundt 15 byer. Prisene varierer fra 300 kroner og oppover avhengig av lengde og antall løpere.

Christina Gjestvang er forskningsmedarbeider ved Norges idrettshøgskole, og hun har fått med seg trenden med løpeguider.

– Det er nok av tilbud. Det er også en veldig fin trend ut ifra et folkehelseperspektiv. I tillegg får du jo sett mer av byen når du løper, sier Gjestvang.

Forurensing, trafikk og narkotika

Mexico by har ry som en eksosbefengt, livsfarlig by. Full av narkotikarelaterte drap og ranere. Trafikken er ille. På visse dager kan luften bli dårlig, men både landet og byen er langt tryggere enn du kan få inntrykk av gjennom nyhetsdekningen.

– Mexico by er en av Latin-Amerikas tryggeste hovedsteder. Jeg skal ikke forsøke å minimalisere problemene, men tar du de vanlige forholdsreglene man gjør i store byer bør det gå bra, sier Norges ambassadør til Mexico de siste fire årene, Merethe Nergaard.

Narkotikakartellene vet at døde turister er dårlig for forretningene. Er du uheldig kan du oppleve å bli fraranet verdisaker, men det er ikke unikt for Mexico by.

Sikkerhet Utenriksdepartementet har ingen spesielle reiseråd for byen eller landet. Det er områder man skal holde seg unna sent på kvelden, men generelt er det vanlige forholdsregler som gjelder.

Soto leder oss over noen veikryss som er en vel så stor trussel som ranere. Bilistene er hensynsløse og trafikklysene har kun veiledende funksjon. Fløyteblåsene trafikkpoliti bidrar dog til en viss orden.

Prioriter hardt

Mexico by er så stor at du må prioritere knallhardt. Her finner du den største samlingen museer i hele verden, en rekke kirkebygg fra kolonitiden, storslåtte parker, betydningsfulle palasser og flotte monumenter over hendelsene som har preget byen.

En time med løpeguide gir deg en oversikt over mange flotte monumenter og severdigheter, men du er nødt til å sette av tid til å rusle gatelangs for å få en følelse av hverdagslivet i storbyen.

Til tross for alle de flotte byggene er det ingen pittoresk arkitektonisk perle. Det byen mangler i skjønnhet tar den igjen i vennlighet. Mexicanere flest er vennlige og imøtekommende.

Har du liten tid kan du konsentrere kulturkonsumeringen om området rundt byens historiske sentrum og El Zocalo. Her finner du den største og eldste katedralen i Amerika. Påbegynt i 1573 og i god kolonistil bygget på toppen av et hellig sted for aztekerne som grunnla byen.

I regjeringskvartalet Palacio Nacional kan du nyte Diego Riveras imponerende fresker over indianere og arbeidsfolks kamp mot overmakten. Sving innom Grand Hotel og ta en titt på glasstaket laget av Louis Comfort Tiffany i 1907, de kurvede balkongene og de gigantiske fugleburene.

Mexico by En av verdens største byer med over 20 millioner innbyggere. Grunnlagt av aztekerne i 1325. Overtatt og lagt i ruiner av spanjolene under ledelse av Hernán Cortés i 1521. Fungerte som hovedstad også for spanjolene frem til selvstendigheten i 1821. Utsatt for et massivt jordskjelv i 1985. Flere tusen mennesker mistet livet. Flere hundre bygninger raste, og flere tusen ble skadet. I september i fjor ble byen rammet av et voldsomt jordskjelv, med en styrke på 7,1. Byens historiske sentrum står på UNESCOs verdensarvliste. Kunstnerekteparet Frida Kahlo og Diego Rivera har preget byen. Rivera med sin fresker i mange offentlige bygg og museer. Kahlo bodde hele livet i byen, og barndomshjemmet hennes er i dag museum. Klima Beliggenheten 2240 meter over havet gjør at temperaturen blir behagelig. Sommerstid kan det bli varmt i solen, men mest som en god norsk sommerdag. Vinterstid kan det bli skikkelig surt. Spesielt om morgen og kveld.

Når du blir sulten spaserer du gatelangs ned til Mercado San Juan. Det 60 år gamle matmarkedet er en favoritt blant byens kjøkkensjefer og byr på bugnende boder med grønnsaker, frukt, krydder, fisk og skalldyr. Innimellom har de satt ut små bord og krakker hvor du kan smake et harehjerte, litt iguanakjøtt eller mer tradisjonelle retter.

I gatene rundt kan du la deg imponere av hvor mange lampebutikker du kan presse inn i en trang gate, hvor mye av vareutvalget du kan henge på ytterveggen eller alle reparatørene med oljede fingre som skrur på en forgasser eller et luftfilter. De kjøper ikke bare nytt, de reparerer og skrur det sammen igjen.

Reisen dit + hotell Det går mange flyvninger til Mexico by. En god rute er via London. Det tar drøyt 10 timer fra London til Mexico by. Hotell Grand Hotel Mexico by. En arkitektonisk perle i fransk art nouveau stil. Dobbeltrom fra ca. 1200 kroner. Best Western Hotel Majestic. Rimelig hotell med fabelaktig beliggenhet. Dobbeltrom fra ca. 600 kroner.

Gatemat

På de fleste hjørnene står det en mann eller kvinne og lager antojitos – gatemat. Tacos, tamales, tostadas og andre små velsmakende retter.

Mexicanere er generelt veldig opptatt av mat, og de er stolte av sin egen mattradisjon. Mexicanere velger mexicansk.

Etter å ha smakt deg gjennom alle smårettene trenger du noe søtt. I et av byens mange bakerier får du nybakte fristelser for noen få pesos. Et besøk til byens tradisjonelle churroskafe El Moro må du unne deg. Siden 1935 har de servert sine kunder den søte frityrstekte spesialiteten med en tykk sjokoladedipp til. Lokalet og uniformene er like uforandret som oppskriften på churros.

Og ikke glem Kahlo

Når du først har tatt steget tilbake i tid legger du middagen til El Cardenal. Menn i hvit skjorte, langt svart forkle og sort hårnett serverer spesialiteter fra hele Mexico. Langs veggen sitter pianisten og spiller dempede svisker.

En titt inn i kunstneren Frida Kahlos liv og virke får du ved å besøke hennes barndomshjem La Casa Azul – det blå huset.

Det gamle arbeidsbordet med malerutstyr står der, dagsoverommet og nattsoverommet hun brukte på grunn av ryggsmertene etter en trafikkulykke og urnen med asken hennes står utstilt. Kahlo bodde også i huset etter skilsmissen fra Diego Rivera i 1939 og frem til sin død i 1954.