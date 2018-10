Roadtrip til Sør-Irland på sitt beste

Saken oppdateres.

– Ser du innfartsåren til Dingle havn?, spør John O`Farrell og peker.

– Følg med! Hvis en seilbåt stopper opp, er det fordi Fungie hopper i havflaten. Du så delfinen for noen timer siden, Katie?

En ung amerikansk kvinne nikker. John er på fornavn med alle sine gjester. Vi er på Dingle-halvøya, fire–fem timers kjøretur sørvest for Dublin. Fra balkongen på luksuriøse og hjemmekoselige Pax Guest House, bretter et storslagent landskap seg ut foran oss. Det ser ut som irrgrønn mosaikk, der hver jordteig er adskilt med lange steingjerder og smale Postmann Pat-veier.

Med solen høyt på himmelen ser vi helt til the Blasket Islands, som er Irlands vestligste punkt.

Dingle – irsk folkekulturs vugge

Tross turister fra alle verdenshjørner, spesielt i høysesongen i juli og august, kan det virke som om Dingle er lite påvirket av den moderne verden. Fiskerbyen som har samme navn som halvøya, blir av mange ansett som det mest irske av det irske.

Dingle tilhører Ghaeltachtområdet, der irsk (gælisk) fortsatt blir benyttet som første språk. Kjører du rundt på den postkortvakre halvøya vil du oppdage at trafikkskiltene er tospråklige. Dingle heter eksempelvis An Daingean på irsk.

– Sett deg hos oss!

Vi forlater Pax Guest House etter tidenes frokost med pannekaketårn, irsk laks, bacon og eggerøre. På GPS-en plotter vi inn stoppesteder langs Ring of Kerry, en populær turistvei rundt Iveragh-halvøya lenger øst.

Vi følger John O`Farrells råd om å kjøre rundturen mot klokken, for å unngå å rygge for turistbussene på de smale veiene. Det viser seg å være lurt.

Ved Rossbeigh Beach er vi klare for lunsj. Den 11 kilometer lange stranden kryr av parasoller, joggere, sauer og ryttere i skjønn forening. Lokalbefolkningen har gått mann av huse til stranden denne lørdagen. Termometeret viser 21 grader. Det er kun i skyggen det er litt kjølig.

– Vil dere sitte med oss i solen, spør en rødhåret dame i 50-årene.

Vi svarer takknemlig ja, og balanserer brettene med nystekt fish & chips ned på kafébordet. Praten er i gang etter to sekunder.

Moya Roddy og Pete Mullineaux fra Galway viser seg å være to anerkjente poeter på vei hjem fra en poesifestival i Waterville fire mil lenger øst.

Samboerparet prater om landet sitt, om diktene sine, men aller helst om festivalen de nettopp har deltatt på. Det er den første i sitt slag, og til ære for Irlands eldste poet Amergin. Han blir av mange ansett som selve grunnleggeren av keltisk poesi og den irske nasjon.

Legender, poesi og historie

Amergin tilhørte folkegruppen milesierne fra Galicia i Spania. I bronsealderen kom de over havet for å invadere Irland. Ved kysten av Waterville på Ring of Kerry, sies det at milesierne møtte kraftig motstand av et mystisk folkeslag. Etter det tredje slaget blåste det opp til storm. Det var da Amergin sa sine velkjente strofer:

«I am the wind on the sea, I am the wave of the sea, I am the bull of seven battles [ … ]»

Diktet skal ha fått havet til å legge seg flatt, slik at erobrerne kunne gå i land og invadere den grønne øya. Irlands historie før det ble kristent baseres i stor grad på romerske skrifter, poesi, mytologi og arkeologi. Historien om Amergin er nok en god blanding av myter og fakta, understreker poetene fra Galway.

Ring of Kerry (Kerry-runden) Ring of Kerry (Kerry-runden) – er en kjent turistvei i grevskapet Kerry i det sørvestre hjørne av Irland. Den 170 kilometer lange runden følger riksveiene N70, N71 og R562. Den starter fra Killarney, går rundt Iveragh-halvøya, gjennom Kenmare, Sneem, Waterville, Cahersiveen og Killorglin – like ved Rossbeigh beach.

Turistmekka og villmark

Vi forlater Rossbeigh beach og de irske poetene, og setter kursen mot Killarney. Jo nærmere vi kommer, dess flere hotell, hestetaxier og amerikanske turister støter vi på.

Ved fossefallet Torc må vi for første gang jakte på en parkeringsplass, og ved innsjøen Lough Leane må vi stå i en liten kø for å ta båten over til Innisfallen.

På klosterøya tusler vi rundt blant halvtamme hjort, revebjeller og eldgamle ruiner.

I hjertet av Ring of Kerry lønner det seg å utnytte de lange lyse junikveldene for å unngå trengsel. Når de andre turistene toger inn i spisesalen etter en lang dag i Killarney National Park, setter vi oss bak rattet.

Den røde leiebilen durer oppover den smale fjellovergangen Gap of Dunloe forbi stille vann, majestetiske fjell, pittoreske steinbroer og irrgrønne fjellbeiter. Vi rekker akkurat tilbake til Killarney i det en rødrosa sol går ned over Ross Castle litt over klokken 22.

Bli kjent med lokalbefolkningen på Bed & Breakfast Pax Guest House – er en blanding av boutiquehotell og Bed & Breakfast i Dingle. Hos John O`Farrell får du en legendarisk frokost og en fantastisk panoramautsikt over Dinglebukta. Dobbeltrom fra 1296 kroner pr. natt med frokost. www.pax-house.com Sunville House – er et enklere Bed & Breakfast i en stille hage i Ballycotton, ikke langt fra Cork. Hos Anna Casey får du nybakte scones og hjemmelaget syltetøy ved ankomst. Dobbeltrom fra 787 kroner inkludert frokost. www.sunvillebb.com Donnybrook Hall er et herskapelig og komfortabelt Bed & Breakfast i bydelen Donnybrook utenfor Dublin. Verten står på hodet for deg fra det sekundet du går inn døren. Dobbeltrom fra 1388 kroner pr. natt inkludert frokost. donnybrookhall.com

Skjult fattigdom

Lave lønninger og fattigdom er et problem i Irland, tross økonomisk vekst. En rapport utgitt av Social Justice Ireland tidligere i år viste at så mange som 100.000 irer i jobb lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Ifølge den samme rapporten fører dette til et folk preget av skam, angst og lav selvtillit.

På en rundreise i Sør-Irland trenger du hverken oppleve fattigdom eller nedstemthet. Vi ser kun velfriserte hager, velholdte og fargerike hus, samt positive og humoristiske irer. Kanskje er det solen som har tint dem opp? Eller kanskje er vi bare på feil sted til feil tid?

Tre innsidetips for en vellykket ferie i Sør-Irland

Bestill overnatting i god tid. På de mest populære overnattingsstedene, som Pax Guest House, blir rommene bortbestilt når bookingen åpner i oktober. Lei bil med automatgir. Da slipper du å gire med feil hånd samtidig som du må konsentrere deg om å kjøre på «feil» side av veien. I Irland er det venstrekjøring Reis i skuldersesongen i mai, juni eller september når prisene er lave. Da slipper å kjøre i kø.

Irland er en herlig miks mellom vakker natur, poesi, eventyr og musikk, men det er menneskene som utgjør høydepunktene på turen vår. De smiler selv om vi vingler over i feil kjørebane, kløner med girspaken eller kommer uanmeldt til et Bed & Breakfast.

Lokalbefolkningen tar kontakt overalt, enten vi rusler på en øde strand i skumringen eller tramper takten på en pub i Dingle.

Det beste av alt er at de har ingen skjult agenda. Irene vil kun slå av en prat om alt fra politikk og poesi til natur, økonomi og verden rundt seg. Ja, og kanskje slå av en skrøne.

– Det koster så lite å være hyggelig, svarer en taxisjåfør når vi spør hvorfor de er så vennlige.