Romantisk storbyhelg i Paris: Seks sikre tips gjør turen vellykket.

Få steder er forbundet med mer romantikk enn Paris. Kjærlighetens by er det ultimate reisemålet dersom du skal imponere med en helg utenom det vanlige – og den franske hovedstaden kan nytes uansett årstid.

For å unngå Paris-syndromet, en psykisk sykdom som rammer turister som har litt for høye forventninger til byen, har vi plukket ut opplevelsene som sikrer at dere ikke går skuffet hjem. For det skal godt gjøres.

Her er seks høydepunkter du bør krysse av listen for å få maks ut av oppholdet.

Paris Hovedstad og mest folkerike by i Frankrike. Innbyggertall: Ca. 2,2 millioner. Språk: Fransk, men franskmennene er blitt flinkere på engelsk de siste årene. Myntenhet: Euro Tidsforskjell: Ingen tidsforskjell. Sesong: Hele året, men kanskje finest i månedene april til september.

Det er ikke gitt at Paris passer best for par. Tipsene vi gjengir her er vel så gode for familien eller vennegjengen.

1. Spis deg mett på makroner

Vandre nedover Avenue des Champs-Élysées, en av verdens mest kjente gater. Her ligger de mest kjente kjede- og merkebutikkene, men også en rekke koselige kafeer.

Ikke minst – her finner du også Pierre Hermé og Ladurée. De to konkurrentene er kjent for å servere de beste makronene Paris har å by på, så inkluder et stopp eller to i løpet av turen. Sistnevnte tilbyr også lunsj i svært instagramvennlige omgivelser, og køen strekker seg ofte ut døren.

Det er imidlertid de fargerike makronene folk flest kommer for. Vil du unngå kø, er det vel så romantisk å ta med seg kaffen og makronene ut. Sett dere på en benk i nærheten, og betrakt menneskene som haster forbi.

I tillegg til de kjente makronene, har byen flere gode lunsjsteder å by på. Vi anbefaler Season, Wild and the Moon eller Le Pain Quotidien.

2. Eksklusiv shopping

Le Village Royal er opprinnelig en litt bortgjemt og rolig gate fylt med de dyreste designerbutikkene. De siste årene er det derimot flere som reiser hit for å ta bilder enn for å shoppe. En himmel bestående av 800 fargerike paraplyer, er årsaken. Inspirasjonen kommer fra den portugisiske byen Águeda, som i sommermånedene setter opp paraplyer for å tiltrekke seg turister.

Nå har pariserne gjort sin egen vri. Men ulikt Águeda vil ikke paraplyene bli stående i sommermånedene, men heller være et fargerikt pust i høst- og vintersesongen.

Er du ute etter å shoppe, har det gigantiske motehuset Galeries Lafayette vesentlig bedre utvalg. De ni etasjene inneholder eksklusive designerklær, dyrere matvarer, smykker og souvenirer. Innimellom slagene kan du spise lunsj eller ta noen drinker på kjøpesenterets takterrasse med utsikt til Eiffeltårnet.

3. Du kommer ikke utenom Eiffeltårnet

Det over 300 meter høye tårnet er blitt selve symbolet på Paris og tiltrekker seg flere millioner turister hvert år.

For mange er det obligatorisk med en tur opp i høyden, men køene er lange – spesielt sommerstid.

Slå dere heller ned i Parc du Champs des March for å betrakte tårnet fra bakkenivå. Kjøp med dere noen croissanter på veien, og legg pikniken til en av parkens mange grøntområder.

Du trenger imidlertid ikke troppe opp ved foten av Eiffeltårnet for å få et godt glimt. Trocadéro er en metrostasjon, men også det mest populære utkikkspunktet mot Eiffeltårnet. Det er dessuten her du får de beste bildene. Området er også fint å rusle rundt i, men se opp for lommetyver.

Reisen hit SAS, Air France og Norwegian flyr direkte mellom Oslo og Paris flere ganger i uken. Fra Bergen flyr Air France direkte. Flyplassen ligger kun en kort kjøretur unna sentrum. Fra andre store byer kan du komme deg til Paris via et mellomstopp. Både KLM, Norwegian, SAS og Air France tilbyr dette, sjekk hvilket flyselskap som flyr fra din nærmeste lufthavn.

4. Lås fast kjærligheten i Montmartre

I nordre delen av Paris ligger bydelen Montmartre med sine sjarmerende fortausrestauranter, smale gater og smug.

Følg de trange gatene oppover mot toppen. Der vil du finne den vakre romersk-katolske kirken Sacré Coeur. Trappene utenfor er som regel stappfulle, for du er ikke alene om å ville nyte en av byens beste utsikter.

Noen år tilbake startet trenden med at kjærestepar markerte kjærligheten ved å skrive navnene sine på en hengelås og feste den til Pont des Arts-broen. Det er det imidlertid slutt på. Nå har romantikerne derimot funnet seg en ny plass å låse fast kjærligheten, nemlig i gjerdet som omkranser plassen rundt Sacré Coeur.

Dra innom restauranten Le Cabanon de la Butte på vei nedover. Bedre lunsjutsikt skal du lete lenge etter. Et annet tips, som ligger like i nærheten, er La Maison Rose. Med sitt karakteristiske rosa utseende, vil du enkelt få øye på den sjarmerende hjørnekafeen dersom du beveger deg nedover i de trange smugene.

5. Louvre og Jardin du Palais-Royal

Dette er to severdigheter som ligger like ved siden av hverandre, ikke så langt fra elven Seinen som går gjennom byen.

Louvre, et av verdens største og mest besøkte kunstmuseer, er et kulturelt høydepunkt. Den store kunstsamlingen på rundt 35.000 skulpturer og malerier inkluderer blant annet Leonardo da Vincis berømte «Mona Lisa». Bestill billett på forhånd dersom dere vil unngå kø.

Mange velger dessuten å betrakte den enorme glasspyramiden fra utsiden. Ekstra vakkert blir det når den lyser opp kveldstid.

Like ved Louvre finner du slottet Palais-Royal med den tilhørende parken Le Jardin de Palais-Royal.

6. Moulin Rouge

Paris er ikke bare vakkert i dagslys. Her står opplevelsene i kø til alle døgnets tider. Byen er spesielt kjent for sine spektakulære show. Og skal du velge ut det mest kjente av dem, bør du prioritere et besøk på Moulin Rouge.

Verdens mest kjente kabaretscene ligger i Montmartre og er også sentrum for filmen med samme navn. Siden åpningen sent på 1800-tallet har titalls lettkledde dansere fremført sensuelle og elegante danseshow.

Ønsker dere en helaften, kan dere bestille middagsservering før showet. Men vær forberedt på at prisene er stive – som ellers i Paris.

Men det er verdt det.