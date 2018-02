SAS fjerner gratis setevalg på langruter

Medaljen glapp – men dette var et plaster på såret for Olsbu

Flyselskapet har gjort en del endringer den siste tiden – og de fjerner også gratis setevalg for SAS Go-kunder på noen utvalgte langruter. Endringene gjelder fra 1. mars, skriver bransjenettstedet Insideflyer.dk.

Det testes i første omgang på rutene mellom Arlanda og Hongkong og Kastrup og Shanghai. Men nettstedet er ikke i tvil om at innføringen vil komme også på andre ruter.

Kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier at setevalget er en test på de to flyvningene for å sjekke om kunder i SAS Go-klassen ønsker å forhåndsreservere seter før innsjekk åpner opp for alle 22 timer før og alle gjenværende seter blir lagt ut gratis.

– Det er fortsatt slik at man ikke behøver å betale for setereservasjon ved innsjekking hos SAS, hverken på flyplassen eller i tidsrommet fra 22 timer og opp til flyavgang, sier han.

Må betale for innsjekket bagasje

For et par uker siden mistet den rimeligste billettypen SAS Go Light muligheten til å sende innsjekket bagasje gebyrfritt for Eurobonus-medlemmer.

Det gjelder kunder med Eurobonuskort i kategoriene sølv, gull og diamant som kjøper billett i den rimeligste kategorien. Til nå har man kunnet sende ett innsjekket kolli som sølvmedlem, og to stykk kolli hvis en har gull- eller diamantmedlemskap.

Endringen gjelder fra begynnelsen av mai på alle reiser, skriver SAS på sin hjemmeside.

– Blir mindre lik fullserviceselskap

Luftfartsanalytiker og professor ved Norges Handelshøyskole, Frode Steen, synes det er merkelig at SAS fjerner bagasjefordelene.

– En av de få viktige godene med Eurobonuskortene er nettopp muligheten til å bestille lavprisbillett og ta med bagasje i fritidssammenheng. Det er ikke like viktig i forretningssammenheng da man typisk reiser oftere på oppgradert billett, sier Steen.

– Den typiske «gull-diamant-pandion»-kunden reiser mer enn nok med fly, og er opptatt av å kunne gi tilbake noe til familien når de skal på tur. Det er nettopp da at bagasjefordelen oppleves som et pluss, legger han til.

Steen forstår ikke SAS’ prioriteringer av endringene i Eurobonusreglene. Han mener de begynner å ligne mer og mer på et lavkostselskap, enn på fullserviceselskapet de har vært.

– På den ene siden tilpasser SAS seg til sine nærmeste konkurrenter som tar betalt for setevalg, men igjen så blir de mer lik lavkost og mindre lik fullserviceselskapet som de tross alt kom fra. Lavkost har jo lært at de henter ut mer penger på denne måten, og SAS kan i tillegg redusere nettoprisen på billettene og se ut som de er blitt billigere, sier luftfartsanalytikeren.

– En test i første omgang

Johansen i SAS sier at det var på tide med tydeliggjøring av SAS Go Light-produktet.

– Det er en billett uten bagasje i utgangspunktet. Her har vi hatt behov for en tydeliggjøring og rendyrking av produktet. Så nå skal billetten være for deg som reiser uten bagasje. Skal du ha med innsjekket bagasje, så lønner seg med Go-billetten, det vil si en billettklasse opp, sier Johansen.

Han legger til at det har vært en tanke om at innsjekket bagasje har vært et obligatorisk element på langreiser.

– Men det ser vi at det ikke er. På en langweekend til New York er det flere som flere å reise med kun håndbagasje, sier han.