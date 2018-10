SAS kutter bonusordningene kraftig på de rimeligste billettypene

Chartrer fly for 500 000 kroner for å hjelpe RBK i gullkampen

Saken oppdateres.

Kuttene i opptjeningen av poeng gjelder for de to rimeligste billettypene SAS Go og SAS Go light.

På en reise mellom eksempelvis Oslo og New York har en tidligere samlet rundt 3000 poeng – nå reduseres dette til 300 poeng i den billigste, ufleksible billettklassen, ifølge nettstedet FinalCall.travel.

SAS bekrefter endringene overfor nettstedet. De sier i en uttalelse at «billettprisene har falt de siste årene, mens poengopptjeningen har vært den samme. Så derfor synes vi at det gir god mening å justere de billigste billettene så poengopptjeningen følger prisen.»

Flyr etter de andre flyselskapene

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS i Norge bekrefter også at det er innført en endring i bonusordningen.

– Dette gjelder på alle billetter i de laveste prisklassene, både innenriks og utenriks. Dette var ventet. KLM, Lufthansa og British Airways har gjort det samme, så nå blir det et større samsvar mellom poengopptjening og det du har betalt for billetten. Og det foretas ingen endringer knyttet til poeng for å kvalifiserer til sølv-, gull- eller diamant-kort, sier Johansen.

Luftfartekspert: Skaper enda større avstand

Poenget med endringen er å skille i enda større grad mellom forretningstrafikk og annen trafikk, mener luftfartsekspert og professor ved NHH, Frode Steen.

– Mange er veldig opptatt av bonussystemet, og nå skapes det en mye større avstand mellom dyre og billige reiser. Dette skaper insentiver for reisende til å kjøpe fleksible billetter som gir mer poeng, forklarer Steen.

Han mener det illustrerer at konkurransen er blitt hardere i lavprisegmentet, og SAS vil være som Norwegian i det segmentet.

– Det er blitt dyrere og dyrere for nettverksselskapene som SAS og Lufthansa å konkurrere i lavprissegmentet der det viktigste parameteret er pris. Dermed må de passe på at de ikke gir for mange goder der.

– Men de ønsker fortsatt å skille seg ut for bedriftskundene og ivareta denne. Så dermed skapes det mer avstand mellom de to kundegruppene, sier Steen.

Reduseres i Skandinavia og i Europa

På flyvninger mellom de skandinaviske landene og på ruter i Europa blir poengene kraftig redusert. En Go-billett gir i dag 500 poeng, mens den fra 1. desember bare vil gi 100 poeng.

Et raskt søk på SAS’ nettsider viser at en reise mellom Bergen og Oslo i desember gir 100 poeng på de aller billigste billettene i Go-klassen.

Fremover vil en billig billett til Asia gi færre poeng enn en innenriksreise i Norge tidligere har gjort. Redaktør Flemming Poulsen i FinalCall.travel

– Jo rimeligere billetter du får i disse klassene og i eventuelle kampanjer på disse billettypene, desto lavere blir opptjeningen, sier Johansen i SAS.

Dette skjer med alle billetter i SAS Go Light, ungdomsbilletter og ikke-fleksible billetter i SAS Go. Endringene gjelder ikke fleksible Go-billetter samt på Plus og Business.

Opptjeningsgrensene for å få høyere status innen bonussystemet endres ikke. Fortsatt må en samle 45.000 poeng for gullkort og 90.000 for å få Diamond.

– Overrasket over at det kuttes så kraftig

Redaktør Flemming Poulsen i FinalCall.travel synes ikke det er overraskende at SAS devaluerer poengopptjeningen på de billigste flybillettene, de følger egentlig bare trenden hos mange andre flyselskaper, mener han.

Men:

– At de kutter så voldsomt ned på poengopptjeningen, overrasker meg. Fremover vil en billig billett til Asia gi færre poeng enn en innenriksreise i Norge tidligere har gjort. Fremover må man kjøpe 50 tur/retur-reiser til eksempelvis New York for å samle poeng nok til én oppgradering til Plus, og det synes jeg ikke er spesielt lojalitetsskapende. Hvis en ikke reiser på dyre Plus- eller Business-billetter, så er EuroBonus blitt kraftig devaluert i dag, sier Flemming Poulsen.

SAS sier at endringene er i samsvar med det mange andre flyselskaper gjør, og at de legger seg på samme linje.

– Selv en reise til New York er i de laveste billettklassene blitt svært billig. Så opptjeningen av poeng reflekteres her. Det vi anbefaler, er at de reisende bruker sine kort også i andre sammenhenger, og at det fører til god poengopptjening, sier Johansen i SAS.

Endringene gjelder for alle bookinger som er foretatt etter 1. oktober 2018 med avgang fra 1. desember 2018.