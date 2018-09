Er dette begynnelsen på slutten for gratis håndbagasje?

Med sine 46 kilometer fra ende til ende byr Slovenias kyst på flere reisemål verdig et besøk eller to

Flyturene tar like lang tid. Likevel koster turen i Norge over 200 kroner mer enn den til utlandet. Hvorfor?

Et uoppklart mysterium på 1970-tallet har gjort det lille, norske fiskeværet til et populært reisemål

Saken oppdateres.

Lavprisselskapet innførte nye regler for håndbagasje og innsjekket bagasje i januar. Nå gjør Ryanair en ny endring.

I slutten av august varslet selskapet at de vil ta ekstra betalt dersom du vil ha med deg en liten koffert om bord. Fra november innføres det avgift på 10-kiloskofferten som ikke får plass under flysetet. Avgiften vil ligge på mellom åtte og ti euro, rundt 80–100 kroner.

Kjøper du billettkategorien «priority», eller såkalt «prioritert ombordstigning, får du fremdeles ta med håndbagasjen om bord.

Professor: Ryanair har strukket avgiftene lengst

Noen britiske medier, deriblant The Telegraph, spør seg om dette er begynnelsen på slutten for gratis håndbagasje. Vi stilte spørsmålet videre til luftfartsekspert og NHH-professor Frode Steen.

– Man kan spekulere om utviklingen. Hele ideen med å betale for «bits-and-pieces» er å prisdiskriminere mellom passasjerer. I utgangspunktet er dette noe alle kan tjene på, all den tid passasjerer har ulike behov og ulik betalingsvilje. Hvorfor skal en som reise på dagstur til Oslo, måtte betale for gjennomsnittskostnaden for en sendt koffert når vedkommende ikke benytter tilbudet? spør Steen.

Av alle lavprisselskapene er Ryanair blant dem som har strukket avgiftene lengst, mener professoren.

– De prøvde jo å innføre en avgift for å gå på toalettet, sier historien – men ifølge sjefen var visst markedet «ikke klart for det». Når de først lærer kundene sine at de må sende også den lille kofferten, så er ikke veien så lang til å ta betalt for tjenesten.

Målet er å spare tid og redusere forsinkelser

For Ryanair er det ifølge Steen store tidsbesparelser på å få mindre bagasje inn i kabinen. Flyselskapet selv sier også at det ikke handler om å tjene penger på håndbagasje, men derimot om å spare tid på boarding og redusere antall forsinkelser.

– Denne tidsbesparelsen tar de ut i kortere bakkestopp, mer flytid og bedre bruk av kapasiteten sin. Det alene kan være en grunn til å gi incentiver til kunden til å ta minst mulig med på flyet, sier Steen.

Ifølge Ryanair har over 10.000 kunder allerede kjøpt det rimeligere bagasjeproduktet som trer i kraft 1. november. I dag kan en sjekke inn 20 kilo for ca. 250 kroner, men mange har altså valgt å sjekke inn 10-kiloskofferten for ca. 80 kroner.

– En utfordring for Norwegian og SAS

For de norske konkurrentene SAS og Norwegian er det en utfordring med Ryanairs lave priser og et stadig mer strippet inkludert-tilbud.

– Nettopp dette med lav nok pris tror jeg er utfordringen for Norwegian, men enda mer for SAS, når Ryanair syr sammen lavkost-lavkvalitetstilbud der mindre og mindre er inkludert i prisen.

SAS er en del av nettverksselskapet Star Alliance sammen med svært mange andre store flyselskaper. Det skaper ifølge Steen en kundeforventning om en viss service.

– Hvis du må betale ekstra for å få et naturlig minstenivå, kan kunden vende seg vekk. Spesielt kunden som ønsker å føle at hun reiser med et mer tradisjonelt selskap. SAS prøver å selge seg som et kvalitetsprodukt, og nettopp derfor blir det viktig ikke å signalisere dobbelt. Hvorfor velge SAS’ «kvalitetskonsept» når det er absolutt like bra hos et lavkostselskap som Norwegian? Hvis man kommer i en situasjon der Plus-produktet blir degradert til det man før anså som minstestandard, men fremdeles til Plus-pris - ja, da kan man spørre seg hva kunden velger, mener luftfartseksperten.

Steen tror det bærer én vei i luftfarten.

– Fremtiden ser ut til å gå i Ryanair-retning.

– Ingen planer om å endre reglene

SAS og Norwegian sier at de ikke har planer om å endre reglene for håndbagasje pr. i dag.

SAS har riktignok endret bagasjereglene sine de siste årene, med Go Light-produktet hvor en kan velge å reise uten innsjekket bagasje.

– Det var et ledd i å tilpasse oss passasjerenes fleksible reisebehov. Man kan fortsatt ha med håndbagasje kostnadsfritt om bord, innenfor definert vekt og størrelse, og det er ingen planer om å fjerne dette, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS.

Hun legger til at de jobber med kundekommunikasjonen, ved gate og før avreise, for å minne passasjerene om hva som er tillatt å ha med seg om bord av håndbagasje.

– Dette er for å unngå overfylte hattehyller og ivareta trivsel og sikkerhet om bord. Hvis en passasjer har med for stor og tung håndbagasje, må den plasseres i lasterommet, sier Sund.