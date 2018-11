Skal du mellomlande eller feriere i USA? Da bør du ta en ekstra titt på innreisereglene

UP-sjefen har et godt tips til hva du bør legge under juletreet i år

Saken oppdateres.

Har du en drøm om å reise på ferie «over there», eller planer om å mellomlande i USA på vei til en annen destinasjon? Da bør du sjekke innreisereglene en ekstra gang. Det er nemlig ikke gitt at du slipper inn i landet.

De fleste er klar over at ESTA eller visum kreves for å få innreisetillatelse. Det gjelder også for mellomlandinger. Færre vet nok at dersom en har besøkt land som er underlagt reisebegrensninger, såkalt svartelistet av USA, kan myndighetene hindre deg i å krysse de amerikanske grensene.

– Vi har hatt saker der en eller flere av familiemedlemmene har besøkt land som er svartelistet. Selv om besøket har vært for noen år siden, har de blitt nektet innreise, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll.

– Vi har også saker der kunden selv har vært unøyaktig og bestilt billetter eller søkt visum med stavefeil i navn eller kjønn, legger han til.

– Hvilke rettigheter har man dersom det skjer?

– Det er kunden selv som står ansvarlig for å ha pass, visum og andre reisedokumenter i orden før utreise. Forsikringen dekker kun tap av dette som følge av tyveri på reisen, sier Voll.

Også Dnb og If bekrefter at de med jevne mellomrom får henvendelser i samme type saker. Kommunikasjonsrådgiver i Dnb, Vidar Korsberg Dalsbø, minner om at søknadsprosess og visumregler er ulike fra land til land, og at dette også gjelder behandlingstid.

– Visum til USA går vanlig raskt, men for eksempel Kina kan ta lang tid. Her må kunden legge inn god margin til behandlingstid, slik at man slipper å komme i en uheldig situasjon, sier han.

Jon Berge i If oppfordrer til å ha tålmodighet før man bestiller USA-reise.

– Vent med å kjøpe billetter og andre ting før du har fått svar på søknaden. Book eventuelt hotell med mulighet for avbestilling, sier han.

– Må vurdere hver enkelt søknad

Konsulent ved den amerikanske ambassaden i Norge, Bill Whitaker, understreker at hver enkelt søknad behandles individuelt. Det er derfor ikke mulig å avgjøre om en person får innreisetillatelse på generelt grunnlag.

– Visumsøknader og bedømmelsesprosessen kan være komplisert. Ambassaden må gjennomgå fakta i hvert enkelt tilfelle og ta en helhetsvurdering for å kunne fastslå hvorvidt en søker er kvalifisert, forklarer han.

Enhver søker kan nektes innreise dersom vedkommende ikke er kvalifisert i henhold til innvandrings- og nasjonalitetsloven eller andre bestemmelser i amerikansk lov.

For tiden er statsborgere fra åtte land underlagt reisebegrensninger: Chad, Iran, Libya, Nord-Korea, Syria, Venezuela, Yemen og Somalia. Les detaljene her.

Har du vært på besøk i ett eller flere av disse landene, kan det få konsekvenser for din reise til USA.

Tidligere dommer og reiser kan være avgjørende

Whitaker avviser ikke at også norske statsborgere kan bli nektet visum til USA dersom vedkommende tidligere er dømt for straffbare forhold eller har besøkt ett eller flere av landene som er underlagt reisebegrensninger.

I disse tilfellene er man ikke lenger kvalifisert for å søke ESTA, men må personlig møte opp hos nærmeste amerikanske ambassade eller konsulat.

– Som en del av visumintervjuet vil søkere bli spurt om relevant informasjon. Dette kan blant annet omfatte dommer, tidligere reiser og formålet og aktivitetene ved reisen.

– Hva er konsekvensene dersom en søker unnlater å fortelle sannheten?

– En søkeres troverdighet er viktig. Dersom noe av informasjonen viser seg å være usann, kan det føre til at saksbehandleren tviler på andre uttalelser eller konkluderer med at vedkommendes generelle troverdighet mangler. Visum kan bli nektet og visum kan bli tilbakekalt dersom det er basert på falske uttalelser, sier Whitaker.