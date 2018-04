Slik reiser du med kjæledyr på fly

Saken oppdateres.

Rundt 100.000 firbeinte reiser med Norwegian og SAS årlig. Flyselskapene har opplevd en økning de siste årene, men det henger sammen med økningen i antall reiser generelt.

Flyselskapene har litt ulike regler og varierer i pris, transportering i kabinen og lasterommet.

– Tungvint bestillingsprosess

Det varierer også hvordan en får bestilt reisen til kjæledyret sitt, noe Einar Arne Riise (74) fra Ulsteinvik har erfart. Han har reist med hund til feriehuset sitt i Spania i over 20 år.

– Det er både dyrt og vanskelig å få bestilt plass til hunden i kabinen på flyet, sier Riise på telefon fra Marbella.

Han og dvergdachsen Tass (10) er i Spania flere ganger i året. Hunden er såpass liten at den får plass inne i kabinen. Av de norske flyselskapene er det kun SAS som tillater det på flyvninger utenlands.

Riise synes det er en tungvint bestillingsprosess.

Riise sørger for å bestille flybilletter flere måneder i forveien av turen, slik at han er sikret at Tass kan bli med inn i flyet. Det er maks tre kjæledyr av gangen inne i kabinen og også et maksantall i lasterommet på flyet.

– Hvorfor kan det ikke bare være en enkel løsning å bestille billett til hunden på nett? Det er jo det for spesialutstyr og alt mulig annet. Jeg begriper det ikke, sier Riise.

Og legger til:

– Jeg må alltid ringe for å bestille plass til hunden i kabinen. Hos kundeservice er det minimum en times ventetid, forteller han.

SAS: Har ikke hatt den nettløsningen

– Historisk har det ikke vært en nettløsning for bestilling av plass til kjæledyr, men dette er et kundeønske vi registrerer og tar med videre, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS.

Med dem reiser rundt 50.000 firbente passasjerer hvert år.

– Hvis du skal ha med dyr i kabinen, så kan du få bekreftelse pr. telefon med en gang. Dersom du skal ha med dyr i lasterommet, sjekkes det opp med tanke på størrelse og totalt antall dyr på den aktuelle flighten og man får svar innen 24 timer. Dersom noen har meldt inn alvorlige allergier, kan det også gi begrensninger for dyr i kabinen, sier Sund.

I fjor ble det ikke registrert alvorlige skader eller dødsfall blant kjæledyrene som reiste med SAS.

– Vi har regler og retningslinjer som skal sikre at transporten blir trygg og god, enten kjæledyret er med i kabinen eller i lasterommet. Eksempelvis retningslinjer for dyrets vekt, maks åtte kilo i kabin for dyr og bag tilsammen, og burets konstruksjon, sier Sund.

Hun viser til flyselskapets hjemmesider og legger også til at andre flyselskaper kan ha andre retningslinjer enn dem.

Flyselskap Pris for å frakte dyr i kabinen Pris for å frakte dyr i lasterom SAS 450 kroner - innlands 620 kroner - innlands 650 kroner - Skandinavia/Europa 890 kroner - Skandinavia/Europa 890 kroner - interkontinentalt 1100 kroner - interkontinentalt Norwegian 400 - 600 kroner ved bestilling på nett 550 - 750 kroner ved bestilling på nett 500 - 700 kroner ved bestilling på flyplassen 650 - 850 kroner ved bestilling på flyplassen

Reise med kjæledyr - mer informasjon BUR/REISEVESKE: I lasterommet må kjæledyret kunne snu seg og ligge i naturlig stilling inne i buret. Maks størrelse på buret er 125 cm x 81 cm x 86 cm hos Norwegian. Buret må merkes tydelig med dittnavn og mobilnummer. Det er ikke lov med stålbur eller netting, det må være i plast, heltre eller kryssfinér. I kabinen kan buret maks være 43 cm x 31 cm x 20 cm hos Norwegian, hos SAS er målene 40 cm x 25 cm x 23 cm. Vesken/buret pluss kjæledyret kan maks veoie åtte kilo totalt. NB: Ulike land har forskjellige betingelser som må oppfylles for å ta med et kjæledyr til landet. Se det respektive landets ambassade eller se landets nettsted hvis du er i tvil. Kilder: SAS og Norwegian

Norwegian: Kun i lasterom på utenlandsreisen

Hos Norwegian er det ikke mulig å ha med kjæledyr inn i kabinen på utenlandsreisen. Da må hunden fraktes i lasterommet.

Det synes Einar Arne Riise ble en såpass stressende opplevelse for ham og hunden at han utelukkende har valgt SAS de siste 10–15 årene.

– Hvorfor er det ikke lov å reise med kjæledyr i kabinen på utenlandsreiser?

– Det er rett og slett for at vi må sette grensen en plass. Det er også av hensyn til andre passasjerer på lengre flyturer, sier talsperson Astrid Mannion-Gibson i Norwegian.

Men selskapet har en løsning hvor en kan bestille reisen med kjæledyret på nett.

– Bestillingsprosessen på nett er enkel, sier hun.

Norwegian transporterer også rundt 50.000 kjæledyr i året. De råder reisende til å forhøre seg med veterinær for å sjekke om kjæledyret er friskt nok til å reise.

– Det kan være stressende for enkelte firbeinte å fly da det er et uvant miljø for dem. Når det er sagt så setter vi veldig høye krav til hvordan dyrene skal håndteres og det er ekstremt sjelden at firbeinte passasjerer får alvorlige skader når de reiser med oss, sier Mannion-Gibson.

Veterinærens tips og råd

Hos Anicura dyreklinikk får de ofte henvendelser fra folk som skal fly med dyrene sine. Mange skal ha med hunden på jakt, utstilling eller på ferie i inn- og utland.

– Oftest er det spørsmål om beroligende midler, slik at nervøse hunder får det bedre i buret under transportering i lasterom. Da anbefaler vi at de får noe angstdempende, og ikke så sterk medisin at de blir helt utslått. Det er for å sikre at hunden er rolig og ikke skader seg i buret, sier veterinær og kommunikasjonsansvarlig Sasja Rygg ved dyreklinikken Anicura Norge.

Hun har selv jobbet som kabinpersonale på fly og har erfaring med kjæledyr i luften.

Hennes råd til reisen med hund:

La hunden bli vant med å være i bur fra den er liten

Bruk det kjente buret for hunden i lasterommet–med tepper og lignende

Gå en skikkelig god tur før reisen, da blir hunden roligere

Ikke gi masse mat før reisen, så unngår en kvalme underveis

Hvis hunden/katten er med inn i kabinen–ikke ta den ut av buret

Husk at transport i lasterommet er en påkjenning for hunden hvis den ikke er vant til det

Hvis man skal medisinere: