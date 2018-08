Slukk tørsten ved Budapests ruin-puber

Saken oppdateres.

Det er ikke hver dag man går seg vill i en pub. Szimpla Kert har bare to etasjer, men et sted i labyrinten av rom, trapper og korridorer mister jeg plutselig retningssansen. Tok jeg til høyre ved tårnet av sammensveisede vannpiper, eller var det inn gjennom døren bak radene med sykkelhorn og keramiske kaniner?

Jeg er uansett et sted i hjertet av Ungarns eldste og mest berømte ruin-pub, hvor det selv midt på dagen summer av aktivitet. En sveitsisk vennegjeng slurper neonfargede cocktails under lavthengende lysekroner, mens den muntre lyden av et bluegrass-band høres fra underetasjen. Det er en helt vanlig onsdag i distrikt 7, og festen har så vidt begynt.

Fra stillstand til mainstream

Da Szimpla Kert åpnet dørene i 2004 var det ingen som forutså at ruin-puber ville utvikle seg til et av Ungarns mest populære utelivskonsepter. I sine første år opererte puben som lite mer enn et billig og sosialt vannhull, men siden den gang har ruin-puber blitt big business i Budapest.

– De første ruin-pubene var hovedsakelig rettet mot ungarske kunstnere, journalister, studenter og musikere, forteller Attila Höfle – grunnlegger og redaktør for nettsiden ruinpubs.com.

– Det siste tiåret er det derimot turistene som har drevet den økende etterspørselen.

Mange av Budapests ruin-puber finner man i det historiske distrikt 7, også kjent som det jødiske kvarteret, hvor store deler av bygningsmassen sto skadet og forlatt i tiårene etter andre verdenskrig. Noen stempler ruin-pubene som lurvete og tacky, andre hyller dem for å bringe etterlengtet inntekt til deler av byen som ellers ville ha forfalt.

– Noen er blitt beryktede for fyll og spetakkel, men unngår du de mest turistifiserte av dem kan du fremdeles få en smak av den opprinnelige kulturen, sier Atilla.

Uansett hvor du stiller deg, er det liten tvil om at ruin-pubenes suksessoppskrift ligger i evnen til å tiltrekke seg et bredt spekter av både lokale og internasjonale gjester.

Om du er ute etter et sted å lade batteriene, innta et godt måltid, å feste natten gjennom eller en kombinasjon av alle tre – finnes det en ruin-pub for nettopp deg.

Vi gir deg fem minneverdige (og veldig ulike) ruin-puber i Budapest:

1. Szimpla Kert

Ruin-pubenes stamfar er kanskje blitt en av hovedstadens mest populære attraksjoner, men er vel verdt et besøk eller tre takket være sitt surrealistiske og kaotiske interiør. Bak den nedslitte fasaden finner man en enda mer nedslitt labyrint av rom, trapper og korridorer – preget av femten år med daglig og intens pågang.

Til tross for sitt rykte passer Szimpla Kert for alle, enten du ønsker deg en rolig plass for lange samtaler eller et sted å feste natten gjennom. Blir en del av lokalet for bråkete (eller for stille) er det bare å bevege seg til neste bardisk. Szimpla Kert har hele åtte av dem.

Adresse: Budapest, Kazinczy u. 14

På nett: www.szimpla.hu

2. Mazel Tov

Om Szimpla Kert representerer den opprinnelige og kaotiske formen for ruin-puber i Budapest – finner vi Mazel Tov i den andre enden av skalaen.

Ved første øyekast er det lite her som lever opp til definisjonen «ruin-pub» (førsteinntrykket minner mer om en elegant restaurant) men ser du nøye nok etter er det flere detaljer som hinter om bygningens falleferdige fortid.

Gjester spiser og drikker under en hengende hage av eføy og lyslenker, mens behagelig jazzmusikk sildrer fra skjulte høyttalere. Enten du trenger en rolig start eller avslutning på ruin-pub-runden er Mazel Tov et svært godt valg. Den minneverdige menyen baserer seg på retter fra Israel og Midtøsten.

Adresse: Budapest, Akácfa u. 47

På nett: www.mazeltov.hu/en

3. Csendes Vintage Bar & Café

Stemningsrik og bohemsk pub med sentral beliggenhet. Under det østerriksk-ungarske keiserriket var det et staselig kaffehus her, som gjør overgangen til den kaotiske ruin-pub estetikken enda mer interessant og surrealistisk. Et virvar av dukker, leketøy og tegninger dekker de flassete veggene, hvor gjester har skriblet hilsener gjennom årene.

På dagtid opererer Csendes som en travel kafé, men om kveldene er lokalet smekkfullt av både lokale og turister. Et godt valg om du vil unngå rølpe-faktoren flere ruin-barer er blitt beryktede for.

Adresse: Budapest, Ferenczy István u. 5

På nett: www.csend.es/CsendesVintageBar

Budapest Ungarns største by og hovedstad Befolkning: 1,7 millioner (2015) Visum: nei Valuta: euro Tidsforskjell: Ingen

Reisen dit og overnatting: Reisen dit: Reisen til Budapest fra Norge er enkel, rimelig og tilgjengelig året rundt. Norwegian dekker ruten fra Oslo, mens Wizz Air flyr direkte fra Bergen og Stavanger. Overnatting: Budsjett: Brody House – Eksentrisk, men hjemmekoselig hotell like ved nasjonalmuseet. Hvert rom er designet og dekorert av en lokal kunstner. (www.brody.land/brody-house) Middels: Pest-Buda Hotel – Svært minneverdig hotell med 10 rom, knallgod restaurant, personlig preg og flere hundre år lang historie. (www.pest-buda.com) Luksus: Prestige Hotel Budapest – Klassisk luksus og elegante rom midt i smørøyet. Får mat levert fra Costes – byens første restaurant med Michelin-stjerne (www.prestigehotelbudapest.com)

4. Ellátó kert & Taqueria

Langt fra den mest kjente ruin-puben i Budapest, og vel verdt et besøk for sin fargerike og luftige layout. Både priser og pågang er lavere enn andre steder, blant annet på grunn den litt anonyme beliggenheten i enden av et smug.

Om været stemmer utgjør den åpne bakgården et perfekt sted å kjøle seg ned på en varm formiddag, og selv når det regner er det plenty med rom og aktiviteter innendørs. Om du planlegger en lang natt på byen er det dessuten godt å stålsette seg med litt tung og god mexicansk mat, som Ellátó kert er beryktet for.

Adresse: Budapest, Kazinczy u. 48

5. Anker't

Anker't er kanskje en av Budapests største ruin-puber, men mottar bare en brøkdel av turistmengdene som for eksempel Szimpla Kert eller Instant.

Interiøret er mer minimalistisk enn sine søsterpuber, med store og åpne rom, smakfull belysning og lite som distraherer deg fra de knallgode drinkene.

Den nesten 200 år gamle bygningen, derimot, lever utvilsomt opp til ruin-betegnelsen. Spør du en håndfull kjennere i Budapest om byens beste ruin-puber er det ikke usannsynlig at Anker't ville vært på toppen av mange lister. Anker't er særlig kjent for sine daglige kulturelle arrangementer, fra konserter til filmvisninger til poesikvelder.

Adresse: Budapest, Paulay Ede u. 33 På nett: www.facebook.com/ankertbar/