Stjernekikking på toppen av Kanariøyene

TEIDE/TENERIFE: – Det kommer til å bli veldig kaldt, så husk å ta med varme klær og gode sko!

Påminnelsen kom igjen og igjen. I form av e-post, på hjemmesiden og på SMS. Det var ingen tvil, det kom til å bli kaldt. Ull, varmt, vindtett jakke og skikkelig tursko fra Norge – vi følte oss forberedt.

Sør på Tenerife er været stabilt. Det vil si varmt og godt nesten året rundt. I midten av januar, egentlig vinter, er det over 20 grader hver dag. Varme dager og kjølige kvelder. På toppen av Spanias høyeste fjell, Teide (3718 moh.) var det mer enn ti minusgrader. Men vi skal jo ikke fullt så høyt. Kanariøyene er langt mer enn bare strender, sol og fest.

Ledende forskning i astronomi

Tenerife og den mindre øya i vest, La Palma, er sentrum for ledende forskning på solen og verdensrommet. Stjerner, planeter og til og med utenomjordisk aktivitet forskes det på fra store observatorium høyt oppe på fjellet. En kommer knapt lenger bort fra den solrike og turistifiserte kysten en times tid unna.

Fra lavt skydekke til skyfri himmel

Det sies at «bak skyene er himmelen alltid blå», og det er en god beskrivelse for astroturen. I byen Los Cristianos i sør var det lavt skydekke, men solen tittet igjennom nå og da. Likevel – ingen av oss som skulle på stjernekikkerturen klarte fra Los Christianos å se fjellkjeden. Det lover vel ikke godt?

Men en halv times kjøretur på smale, men fine og nyasfalterte veier, i et landskap som blir rarere for hver meter, var vi gjennom skylaget. Knallblå himmel og sol strålte over de store furuene som stakk opp av den brune og svarte bakken. Det brune var riktignok enorme, tørre barnåler. Det svarte lavastein.

Stjernekikking Teide Det finnes et par selskaper som tilbyr turer til Teide og omegn. En del norske reisearrangører gjør også det. Astroturen er det Volcano Teide som arrangerer: Pris: ca. 60 euro Tidsbruk: 8 1/2 time Inkludert: Transport tur/retur hotellet, guide og stopp underveis hvor en kan kjøpe snacks og drikke. Les mer: https://www.volcanoteide.com/en

Steinene blir skarpere for hver sving, men plutselig er tregrensen passert og kun kaktusaktige vekster preger månelandskapet. Det blir en andektig stemning i turbussen når den karakteristiske Teide-toppen kommer til syne.

Men Jesús María Mesa Rodríguez, guiden fra Volcano Teide, sier at det ikke er lov å ta kabelbanen eller gå til fjellet etter mørkets frembrudd. Av sikkerhetsmessige årsaker. I løpet av turen forstår alle hvorfor.

Observatorio de Teide ligger femten minutter kjøretur videre fra Teides kabelbane. De kritthvite, runde observatoriene ligger spredt på et stort område med utsikt mot fjellet. Havet og La Palma ses så vidt det er gjennom det tunge skylaget. Skyene kommer ikke hit, og det sørger vinden for.

Vinden er god å ha, kanskje ikke så mye for turistene på stranden, men for forskerne. Skylaget blir forhindret i å stige opp mot toppen og skaper mindre lysforstyrrelser. Det er det minimalt av her oppe, og det er derfor området er et av verdens beste for å se stjerner, planeter og studere solen.

Jesús tegner og forklarer. Han er astrofysiker, men tar med folk på stjernekikking i ny og ne. Tyskere, mexicanere og Google er blant noen av dem som har forskere på området.

Fire små kupler lyser opp i terrenget. De er mye mindre enn de andre observatoriene. Det er fordi de er roboter.

– En av dem oppdaget et «big bang» i universet for kort tid siden. Det gjør at vi kan studere hvordan vår jordklode ble til, det er helt utrolig, sier Jesus og fekter med armene. Han er kanarier, og full av vitser og fakter. Slik de er her, ifølge Jesús selv.

Kulden kommer krypende

Observatoriene er kun åpne for grupper, det er ikke lov å ta seg inn på området uten guide og tillatelse. Det er ingen andre her denne kvelden i midten av januar. Kulden er sviende allerede en time før solnedgang, og vinden gjør den ikke mindre nådig.

Heldigvis får man et avbrekk innendørs i løpet av rundturen i observatoriene. Men flere i gruppen er så kalde at de hakker tenner. Småsko og boblejakke holder ikke. Har du glemt hansker? Da blir fingrene dine blå. Dessverre.

Rett før solnedgang tar Jesús oss med ut etter filmvisning og infrarødt lys-demonstrasjon:

– Dette er kontoret vårt. Vi klager ikke, sier han og peker mot Teide.

Solen kryper raskt ned og forsvinner bak det høye fjellet på få strakser. Men se der. Snur du deg så får du se det utrolige – Teide som reflekteres i skylaget. Det er vakkert og rent. Et nydelig naturfenonmen du må opp i høyden for å oppleve.

– Løp tilbake til bussen hvis dere er kalde, oppfordrer Jesús.

Solen er borte og gradestokken er nå minus tre. Det mørkner fort. Månen smiler et tynt smil rett ved toppen av Teide.

Tid for stjernehimmelen

Neste del av turen er «den romantiske delen» som guiden beskriver den som. Vel, romantisk er å ta hardt i. Det er ingen i gruppen som ikke fryser. Et par briter er så kalde at de ikke klarer å snakke om annet.

Ved foten av Teide får vi i oss varm drikke og en matbit, mens himmelen mørkner og stjernene er i ferd med å sprette opp på den ikke-lysforurensede himmelen. Det er sjelden en får se slik stjernehimmel i Norge. Kanskje mer i nord enn i sør, og selvsagt noen steder på fjellet.

Ser ut som Dart Vader

Jesús drar ut en lysende pekestokk – det ser ut som Dart Vaders sverd, men er ikke helt det. Likevel – effekten er skikkelig kul, selv om det blåser stikker og strå der ute.

Alle får pledd og står ute i den bekmørke natten mens guiden peker med «lyssabelen» og forteller om de første stjernene som ble oppdaget, Melkeveien og stjernetegnene.

De røde stjerner er «gamle» stjerner, de blå er «nye» – det enkleste er se på hvor skarpt de skinner. Nye skinner mer enn gamle. Slik er det på himmelen. Nådeløst. Vi må pugge konstellasjonene og stjernenavn, det blir prøve i bussen. Gruppen humrer og ler mens vi slår en god, gammeldags floke.

Dessverre er det ikke mulig å se i stjernekikkerten. Vinden er så kraftig at teleskopet føyk av gårde, det var ikke trygt, forklarer guiden. Det er greit. Kulde, vind og en kraftig stjernehimmel veier opp for det. Alle kom for å se det «au natural» likevel.

PLUSS

Transport – en trenger ikke tenke selv, men bare slappe av i minibussen.

Guide – massevis av kunnskap og interessant informasjon en ikke ellers ville fått.

En morsom og annerledes opplevelse.

MINUS

Det blir kaldt.

Det tar minst halve dagen.