Stor prisoversikt: – Koster det virkelig 1800 kroner å ta taxi fra flyplassen?

Saken oppdateres.

Filippo Mastrogiacomo var på forretningsreise til Oslo i vinter. Han og en kollega hadde hastverk og kastet seg i en taxi ved 18.30-tiden. De brukte 37 minutter på å komme seg til Radisson Blu Plaza i Oslo sentrum.

Turen kom på 1780 kroner.

– Jeg tenkte ikke på det da jeg betalte, men jeg sjekket priser etterpå og fikk det ikke til å stemme. Selv i en kostbar by som Oslo bør det vel ikke koste nesten 200 euro for en taxitur på under 40 minutter? sier Mastrogiacomo.

Han tok kontakt med taxiselskapet Bytaxi som svarte at de ikke er et av selskapene som tilbyr fastpriser til og fra lufthavnen, men kjører på taksameter. Da brukes tid og kilometer til å fastsette prisen.

Mastrogiacomo fikk en beklagelse for sin misnøye av taxiselskapet, men de bekreftet at prisen er korrekt.

Daglig leder Jarle Kanaris i Bytaxi skriver i en e-post at selskapet følger norske regler om prissetting og at denne turen ble kjørt på kveldstakst som er 25 prosent høyere enn dagtakst.

– Alle drosjesjåfører i Norge har provisjonslønn noe som medfører at alle drosjeselskaper har høyere priser om kveld/natt enn dagtid. Moms, flyplassavgift og kredittkortgebyr kommer i tillegg, sier Kanaris.

Se hele prissjekken lenger ned i saken. (Se faktaboks for hvordan vi utførte testen).

– Det er kundenes ansvar å orientere seg i markedet av ulike priser, men det er foreslått endringer i prisopplysningsforskriften hvor sjåfør uoppfordret skal informere kunde hva det vil koste fra A til B. Inntil nytt regelverk er på plass gjelder dagens regler, sier han og viser til et høringsnotat fra i fjor sommer.

Han viser også til at det på Oslo Lufthavn er fem bestillingsautomater med prisopplysning fra de 13 taxiselskapene.

– Det sitter også en ansatt inne i taxiskranken som ofte er ute ved holdeplassen og som kan bistå publikum ved behov, legger han til.

Taxi fra Gardermoen til Oslo sentrum

Vår prissjekk viser at taxituren på dagtid fra flyplassen til Oslo sentrum (en tur på ca. 40 min) kommer på mellom 600 kroner og opp til 1400 kroner, avhengig av taxiselskap.

Slik testet vi: Vi har benyttet Taxikalkulatoren – en tjeneste fra Norges Taxiforbund, i tillegg til flyplassenes hjemmeside og taxienes hjemmesider til å finne informasjon om priser. Prisene i denne oversikten er hentet på dagtid en ukedag. Prissjekken ble foretatt i mars. Det tas forbehold om prisene – de kan avvike fra estimatet.

Flere av taxiselskapene som kjører til og fra flyplassen har fastpriser. For å få best pris, kreves det at turen er forhåndsbestilt på nett, via app eller på telefonen.

Kjører taxien på taksameter er det fra 200 til 400 kroner dyrere. Kveld-, natt- og helgetakster gir også høyere pris. Oslopakke 3 kommer i tillegg til prisen.

Taxi fra Oslo Lufthavn til Oslo S.

Taxiselskap Priser - inkludert fastpris Priser uten fastpris Oslo Taxi 759 kroner (fastpris) 1076 kroner Asker og Bærum Taxi 750 kroner (fastpris) 1172 kroner O-Taxi 598 kroner (fastpris) 945 kroner By Taxi 1360 kroner 1360 kroner Christiania Taxi 699 kroner (fastpris) 985 kroner Ski Taxi 520 kroner (fastpris) 1074 kroner Follo Taxi 800 kroner (fastpris) 1201 kroner Nedre Romerike Taxi 830 kroner (fastpris) 1065 kroner Norgestaxi 670 kroner (fastpris) 1126 kroner Scandinavian Taxi 1379 kroner 1379 kroner Taxi 2 650 kroner (fastpris) 1338 kroner Taxi 3 Romerike 990 kroner (fastpris) 1296 kroner Taxi Romerike 1310 kroner 1310 kroner

Oversikt over kollektivpriser mellom Oslo Lufthavn og Oslo sentrum

I tillegg til å se på taxiprisene har vi sjekket hva det koster å reise mellom lufthavnen og hovedstaden med kollektive transportmidler.

Transport Voksen én vei Tid NSB-tog med sonekort 66 kroner 23 minutter NSB-tog 101 kroner 23 minutter Flybussen 169 kroner 46 minutter Nor-Way bussekspress 169 kroner 46 minutter Flytoget 190 kroner 19 minutter

Flyplasser Norge rundt

Vi har også sjekket taxipriser på et knippe flyplasser rundt om i landet. (Se faktaboks for hvordan vi utførte testen).

For oversikt over priser på reiser til din lokale lufthavn, sjekk Avinors hjemmesider, NSB, Taxikalkulatoren eller hjemmesidene til det lokale busselskapet.

Taxi fra Sola flyplass til Stavanger/Sandnes sentrum

Det er ca. 14 kilometer til Stavanger sentrum og 13 km til Sandnes sentrum, turen tar rundt 15 minutter. Prisene er like for begge reisemål.

Taxiselskap Prisoverslag Stavanger taxi 377 kroner Sandnes Taxi 395 kroner Miljøtaxi Stavanger 377 kroner Norgestaxi 399 kroner Sola Taxi 405 kroner Randaberg taxi 367 kroner Jærtaxi 505 kroner

Taxi fra Kjevik flyplass til Kristiansand sentrum

Det er 16 kilometer fra Kjevik flyplass til sentrum.

Taxi Sørs priser starter på 340 kroner fastpris på dagtid, i kveld og helg øker beløpet med hundre kroner.

Agder Taxi har priser fra 340 kroner.

Det går lokalbuss mellom Kjevik og Kristiansand, og flybuss mellom flyplassen og Arendal, Grimstad og Lillesand.

Taxi fra Værnes lufthavn til Trondheim sentrum

Turen er ca. 32 km og tar 30 minutter.

Trøndertaxi/Flytaxi: 429 kroner.

Stjørdal taxi: 695 kroner.

Norgestaxi: 700 kroner.

Taxi fra Tromsø lufthavn til Tromsø sentrum

Det er ca. fire kilometer fra flyplassen til sentrum. Turen tar ca. seks minutter.

Din Taxi: 165 kroner.

Tromsø taxi: 165 kroner.

Taxi fra Ålesund lufthavn til Ålesund sentrum

Det er ca. 17 kilometer mellom flyplassen og sentrum. Turen tar rundt 20 minutter.

Ålesund taxi: 576 kroner.

Ring taxi: 576 kroner.

Taxi fra Flesland flyplass til Bergen sentrum

Det er ca. 16 km mellom flyplassen og sentrum og turen tar rundt 20 minutter.

Christiania taxi: 378 kroner

Bergen Airport Taxi: 422 kroner

Bergen taxi: 426 kroner

Norgestaxi Bergen: 453 kroner

A-taxi: 461 kroner

Taxi 1: 360 kroner (fastpris)

Forbrukerrådet: Du kan klage på taxituren

Kjører taxien feil eller er forsinket, kan du klage. Forbrukerrådet har fått 150 spørsmål om drosje hittil i år og mange av dem handler om pris.

– Om du har vært uheldig, bør du klage skriftlig til taxisentralen så kort tid som mulig etter reisen, sier leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst.

Slik klager du på taxituren Forbrukerrådet har laget en oversikt over hvordan en går frem for å klage på taxituren. Du kan klage på forsinket taxi eller hvis den kjører feil. Dersom drosjesjåføren kjører feil, kan du be ham om å stoppe taksameteret. Viser det seg at sjåføren ikke har valgt den raskeste veien, vil du kunne kreve prisavslag. Dette bør du aller helst gjøre på stedet. Dersom du ikke når frem, bør du så snart som mulig ta dette opp skriftlig med taxisentralen. 1. Klag først skriftlig til taxien eller taxisentralen. Ta vare på alle opplysninger og dokumenter. 2. Fører ikke det frem til enighet, kan du klage videre til Forbrukerrådet. NB: Husk at det er fritt taxivalg her i landet og du kan velge hvilket selskap du vil – også i en drosjekø. Les mer på Forbrukerrådets sider: forbruker.no/forside/reise/taxi

– Det er viktig å sette seg inn i prisen på forhånd. På drosjene skal det stå en sammenligningspris, slik at du kan se hvilket selskap som er billigst. Det skal også være oppslag om det ved taxiholdeplassen, sier hun og legger til at du står fritt til å velge hvilken drosje du vil kjøre med.

– Det kan være upopulært, men forbrukeren er sjefen. Du kan også foreslå fastpris, om det ikke allerede er et tilbud om det.