Strandpromenaden er noe av det beste med Tenerife. Vi spaserte oss gjennom severdighetene på veien.

En time øst for Riga venter et uoppdaget eventyrland av skoger, slott og småbyer.

Reisepanelet: Her er 12 steder reiseekspertene mener du bør reise til i 2019

Lengter du etter en solfylt og varm jul? Her finner du de høyeste temperaturene i romjulen

36 timer i Vilnius: Her er tipsene

Florida Keys spås å ligge under vann før neste århundreskifte: – Vi må bare nyte så lenge det varer.

For ett år siden syntes Camilla (44) løping var et slit. Så knekte hun løpekoden

Saksøker Frankrike for klima-unnfallenhet

Må vi ha en mur mot fjorden for å skape liv i sentrum?

Saken oppdateres.

For de fleste holder det kanskje med en solseng og en god bok på stranden når de reiser på badeferie. Men på Tenerife er strandpromenaden godt brukt fra tidlige morgentimer.

Mange må ta beina fatt på ferien, de orker ikke å sitte stille. Og strandpromenaden er en perfekt start på dagen.

Tenerife Tenerife er den største av Kanariøyene. Øya har et areal på 2034 km². Det bor over 890.000 mennesker på Tenerife (2014). Tenerife tilhører provinsen «Santa Cruz de Tenerife» sammen med øyene La Palma, La Gomera og El Hierro. Hovedstaden heter det samme som provinsen: Santa Cruz de Tenerife. Adeje er en by og kommune som ligger sørvest på øya, bare noen få kilometer nord for feriebyen Los Cristianos. Næringslivet på Tenerife er i stor grad preget at turisme. I 2016 hadde Tenerife rundt 4,8 millioner turistbesøk fra utlandet – hvorav over 83.000 av disse var nordmenn. Kilder: Store Norske Leksikon, Canariajournalen

Delvis i tre og delvis i stein er den nesten ti kilometer lange promenaden noe av det aller beste med kysten langs den sørlige delen av Tenerife. Noen powerwalker, noen løper, skater og sykler, mens andre rusler. Rullestoler og små, elektriske biler, bikkjer og unger – her er det tilrettelagt for alle.

Målet med turen fra Los Cristianos og til Fañabé er en berømt hvitløkskylling servert med salte kanaripoteter og den berømte kanariske sausen mojo rojo. Appetitten vil være på topp innen den tid.

Storfamilien på stranden

På Playa de la Vistas i Los Cristianos begynner det å fylles opp av solslikkere.

– Det er så herlig! Vi storkoser oss.

Det skravles på Namsos-dialekt på stranden. Storfamilien reiste ned i midten av januar.

– Denne turen er fast én gang i året, men i år er det i tillegg jubileum, da feirer vi 60-årsdagen til mannen min, sier Guri Pedersen.

Ekteparet har tilbrakt noen uker her hvert år i femten år. Hun på grunn av sol og strand, han på grunn av bridge. I januar arrangerer Norsk Bridgeforbund turnering over tre uker på Tenerife.

To år gamle Vilde hviner av fryd i sanden. Hun graver og dekkes raskt av sand på armene og magen. Pappa Kristoffer Sandvåg smiler.

Vilde er allerede bereist, hun har vært på Tenerife to ganger, en gang på Gran Canaria og en gang i Italia. Familien er hyppige brukere av strandpromenaden.

– Det blir mange trilleturer frem og tilbake, det er utrolig godt tilrettelagt, sier han og nikker mot minstejenta Thea på mammas arm.

Barna har nesten alltid vært med, så sant det har passet sånt.

– Vi trekker nok ned alderssnittet en god del på denne årstiden, men det er så deilig å være her. Slappe av i solen, lese og henge med familie, sier Ingri Finanger.

Det er heller ikke tilfeldig at de tilbringer dagene på akkurat denne stranden.

– Været er bedre og mer stabilt akkurat her på Playa de la Vistas enn «rundt hjørnet», sier Kristoffer og peker sørvestover.

– Mot Adeje og Fañabé er det mer vind.

Fra sol til surfere

Vi vinker adjø, må promenere videre. I det vi runder sørspissen skjer nettopp det Kristoffer påpekte – her blåser det godt.

Svarte klipper og mørkere sand preger landskapet. Sol- og badeturistene er byttet ut med surfere.

Langs promenaden står det opplysningsskilter med bilder av hvaler, delfiner og andre sjødyr en kan ha flaks å få øye. Små og strender dukker opp når Las Americas nærmer seg.

Dette er en litt mer partyplass enn Los Cristianos får vi opplyst av lokale. Bygget utelukkende for turistene, med alt fra luksushoteller til enklere leiligheter. Irske og engelske puber med frokost hele dagen, billig halvlitere og fotball på TV.

Gå på strandklubb

Det er tid for en pause og noe kaldt å drikke. Strandklubben Las Rocas ligger i tilknytning til luksushotellet Jardin i Costa Adeje. Det kritthvite hotellet er et landemerke, og beach cluben det samme – den ligger på en klippe ut i havgapet. En leier solsenger og dupper i det soloppvarmede bassenget. Det er fortsatt kjølig, men godt for kroppen etter nesten tre timer på promenaden.

Turen går videre, innkastere gjør sitt ytterste for å friste med lunsj. Og selv om sulten kjennes, så er det ennå et stykke til Fañabé.

Nam – for en kylling!

En times tid senere er vi endelig ved fremme ved målet. Hvitløkskyllingen blir ekstra god nå. Matlyst og forventning er på topp.

Vi hilses velkommen av stedets eier, britiske Andrea Kay. Hun er gift med mannen hvis familie eier de to berømte restaurantene Otelo og Otelo II. Førstnevnte ligger i en fjellside med fossedfallutsikt et stykke over Fañabé.

Restauranten legger ikke skjul på at kyllingen er berømt – den er avbildet på reklameplakater utenfor restauranten og er godt kjent. Retten har de laget siden 1988.

Kay er hyggelig og røper hemmeligheten bak familieoppskriften: Kyllingen ligger lenge og marinerer, det er her hvitløken kommer inn, deretter snus den mange ganger i en stor gryte med fett. Det gjør at skinnet blir ekstremt crispy, mens kjøttet forblir mørt.

Servert i de tradisjonelle brune, runde terrakottaskålene sammen med salte kanaripoteter og sausen mojo rojo er måltidet toppet. Det er like godt som lovet. Men – det er store porsjoner, så det lønner seg å ta beina fatt igjen etterpå eller kanskje unne dem litt fotpleie?

Såre føtter etter gåturen? Prøv fiskespa!

Ved flere av strendene tilbys det fiskespa. Små tannløse garra rufa-fisker, også kjent som «doktorfisk», svømmer rundt i store kar.

– Noen av dem er like store som sardiner, ler Laila Røed fra Stavern.

Italienske Simone vasker føttene med såpe og skyller godt av før en få sette seg ved fiskekaret. En må putte føttene forsiktig oppi, slik at fiskene ikke blir skremt. De svømmer raskt på føttene. Det kiler lett og føles rart til å begynne med – de spiser tross alt hudrester på føttene.

Røed unner seg fiskespa en gang i uken i Costa Adeje. Føttene føles som silke etterpå, lover hun.

Fiskene kommer fra Tyrkia og lever i rundt fem år, de trives best i varmt vann, så det er behagelig temperatur i karet.

Men får fiskene mat annet enn å spise død hud på føtter? Jo da, de får fiskemat to ganger om dagen. Dessuten skiftes vannet ut ofte av hygieniske årsaker, sier Simone.

Føttene kjennes ut som nye og ikke lenger så såre etter en lang tur langs strandpromenaden.