Tallinn er snublende nært – og verdt et besøk

Saken oppdateres.

Langflat på over 700 år gammel grunn gjør ganske vondt også i 2019. Men med gode sko og høye kneløft greide vi å holde oss på beina i Tallinn resten av helgen.

For gode sko er et must i Estlands hovedstad. Om du vil se gamlebyen i Tallinn, må nok du ta beina fatt i den bilfrie indre bydelen.

– Dette er jo selve Tallinn, sier den blide servitøren Anette på den navnløse restauranten i gamlebyen.

Og ja, restauranten er faktisk navnløs. Den har kun en gateadresse – Rataskaevu nr. 16.

50 ferske brød bakes hver dag hos lunsjrestauranten. Brødet serveres med lokale matretter. Det vanker tommel opp på Tripadvisor, så direkte anonym og «viggo-venneløs» er den langt ifra. Det merkes både på hva vi får servert på bordet og på trykket av antall folk som vil ha mat.

Gode råd fra servitøren

Med en ungdommelig stolthet over egen hovedstad krydrer servitøren måltidet, og vi noterer flittig både hva som skal spises og oppleves etter den tradisjonelle gåturen langs murene rundt gamlebyen.

Kartet brettes ut over tallerkener og pekefingre viser veien til et nedlagt industriområde som er gjort om til kule kafeer og butikker for salg av lokale varer og mat.

Gatenavn på P

Den gamle bydelen er preget av små butikker med salg av tradisjonelle souvenirer. Amber, smijern og treprodukter er noe man ikke kan unngå å få øye på i butikkvinduene på torv og i smug som ligger langs hovedgaten.

Tallinns hovedgate begynner på bokstaven P, resten av navnet har samme bokstavering som et norsk mannlig kjønnsorgan.

Dans i parken

Den grønne lungen Kadriorgparken strekker seg på østsiden av gamlebyen. Her tar vi en vandring i det som er Tallinns svar på Frognerparken. Med sitt Kadrioru-slott og kunstmuseum opprinnelig bygget for Peter den store, ligger parken som en oase for avslapning og et bedre underlag for såre brosteinsføtter.

Parken er en fin avveksling fra bykjernen. Når musikken spilles opp fra medbrakt lydanlegg, danser estlenderen seg gjerne inn i natten med sin utkårede under statuen av den estiske folkloristen Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Som student begynte Kreutzwald å skrive ned estiske viser og andre tradisjoner. Han har fått sin plass i parken og i estisk kultur og musikk. Nå danses det på grusen under hans solide posisjon på sokkel. Finn en benk å nyt medbrakt mat og drikke mens lysene tennes i skumringen.

Nytt og trendy

Skal du oppsøke det nye, moderne Tallinn, besøk industriområdet Rotermann. Her har man fylt det gamle industriområdet fra 1800-tallet med spisesteder, hoteller og trendy designbutikker. En helt annen verden enn gamlebyen, som fremdeles lever i middelalderen.

Her er har arkitekter virkelig hatt fest og boltret seg på kontoret. Gammelt og nytt om hverandre, og området er fremdeles under utvikling. Den nye delen av Tallinn ligger bare ti minutters gange fra den gamle delen. Her finner du de fleste vestlige merkebutikkene, og prisene er ikke særlig mye lavere enn i Norge. Men så drar du heller ikke til Tallinn for å handle klær.

Gunstig reisemål for shopping og mat

Men prisnivået i Tallinn er gjennomgående lavere enn i andre europeiske storbyer, noe som gjør byen til et gunstig alternativ for shopping. Det er et bra utvalg av internasjonale merkevarer til gode priser. Av lokale varer er Tallinn kjent for håndverkprodukter, glass, lær og souvenirer fra sovjettiden.

Som hovedregel er prisene i Gamlebyen høyere på grunn av turistene. I utkanten av gamlebyen og shoppingområdet får du derimot en bra middag for 100 kroner, en enkel lunsj for 30 kroner og en kopp kaffe for en tier!

Tallinn Tallin Tallinn er hovedstaden i Estland. Byen har ca. 450.000 innbyggere. Språket er estisk, men mange snakker fremdeles russisk. Euro er landets valuta. Visum er ikke påkrevd for norske statsborgere. Oslo-Tallinn ca. en time og 30 minutter med direkte fly. Flyplassen ligger fire kilometer fra sentrum. Taxi er et godt alternativ for transport inn til byen.

Hotell og overnatting Du kan egentlig bo hvor som helst i Tallinn. De fleste hoteller ligger i gangavstand fra severdigheter og byens sentrum. De største kjedehotellene ligger rett i ytterkant av bymuren. De mindre men kanskje litt mer ærverdige, finner du inne i gamlebyen. Disse er også hakket dyrere. Vi valgte å bo på Hotel Telegraaf med gode senger og fine rom, men med den dyreste frokosten i byen. Det ombygde gamle telegrafbygget fra 1878 i gamlebyen er med sine fem stjerner et stilfullt valg. Frokosten koster hele 250 kroner pr. hode og er på en av Tallinns mest eksklusive restauranter. Vi synes prisen ble litt i dyreste laget for hva vi fikk – en enkel buffetfrokost. Et steinkast fra hotellet fant vi flere gode kafeer som mettet sultne morgenmager, for en brøkdel av prisen i et litt mindre stivt miljø.

Hitler på boks

Det er mye gammel historie i byen som ligger nært Finland og Russland. Ulike kirkesamfunn har nesten alle hvert sitt store kirkebygg her. Det er et kirkespir eller tårn i sikte uansett hvor du snur deg.

Skandinavene satte sitt preg etter at danskene erobret byen i 1219. St. Olavskirken var å regne som verdens høyeste bygg fra 1549 til 1625 med sine 123 meter. Kirken ble brukt som sjømerke der den ruvet på toppen av høydedraget i Tallinn.

Byen har sin historie og tidsepoke. En russisk hjelm fra krigens dager samt andre etterlatenskaper fra andre verdenskrig, finner du lett i antikvariater som har dette som spesialfelt. Bilder av Stalin eller Hitler på fyrstikkeskene kan du sikre deg for en tikrone. Østeuropeisk nips og samleobjekter fyller hyllene.

Føtter, fly og taxi

Korte avstander gjør beina til beste fremkomstmiddel. Det advares mot lommetyver på de klassiske hot spots for turister, men dette en trygg by å ferdes i. Lite kriminalitet og ingen synlig tigging i gatene. Raskeste vei til Tallinn er med fly. Fra Oslo flyr LOT og Norwegian til Tallinn året rundt. Prisene varierer med sesongtopper som jul og påske, men resten av året kommer man frem og tilbake for en tusenlapp. Taxi bruker 15 minutter fra flyplass til sentrum. Hotellene er variable i pris, men regn med norske hotellpriser fra 1000 kroner og oppover på de mest populære. De dyreste hotellene har ofte kampanjepriser på de klassiske bestillingskanalene som hotels.com og booking.com.

La deg fange i turistfellen

Turistfellene står i kø, men det finnes én du bare må ramle i frivillig. Rett ved torget i gamlebyen på Vana Turg 1 ligger spisestedet Olde Hansa. Her serveres middelaldermat som villsvin og hare på keramikk. Øl drikkes i seidler av samme sort.

Servitørene er småfrekke, der de går kledd som i eventyrene og slenger maten til deg i farten. Til og med doen er en opplevelse for dem som ikke har vært på en toseters utedo før. Det hele kulminerer med middelaldermusikk som gnager seg vei inn til indre klangrom du ikke trodde eksistere.

Men det er gøy, godt og helt innafor. Pass bare på å bestill bord på forhånd, for dette er et populært spisested i gamlebyen.