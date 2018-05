Trenger du gode pakketips? Her får du nyttige råd til reisen

Saken oppdateres.

Vi går inn i høysesongen for langhelger – og det betyr for mange at de pakker trillekofferten og begir seg på tur et eller annet sted.

Start gjerne med en liste over ting du vil ha med deg. Så kan du trekke fra eller legge til etter hvert som du fyller kofferten. Er det nødvendig med tre par sko i håndbagasjen? Neppe.

Rull, ikke brett

Dette tipset kan ikke gjentas for ofte. Du kan rulle massevis av klær, særlig T-skjorter, shortser, kjoler, sokker og undertøy egner seg godt. Du unngår krøllete klær og det er plassbesparende i kofferten.

Skjorter kan være smart å pakke sammen og legge oppå hverandre. For dressjakker – prøv dette trikset:

Passer antrekkene sammen?

Skal du på en langhelg til en storby et eller annet og ikke vil ha med deg altfor mye, sørg for at klærne du tar med matcher hverandre. En mørk bukse eller et skjørt med ulike overdeler fungerer fint fordelt over flere dager.

Penklær med i kofferten?

Kjoler til den store festen utenlands, om det er bryllup eller en annen stor anledning, har en tendens til å bli krøllete i kofferten. For å unngå det aller verste, ta to tynne papir (slike butikkene bruker når de pakker inn klær for eksempel) på hver siden av kjolen og rull den.

Lesernes pakketips:

Vi har mottatt flere tips etter diverse saker om å pakke kofferten smart. Her får du et lite knippe:

Snusboksen kan brukes til flere ting

Har du gamle snusbokser? En leser tipser om at den kan brukes til å oppbevare øredobber eller smykker, eller til vaskepulver om det trengs.

Unngå søl med sjampoflasker

En leser med lang fartstid innen luftfarten tipser om dette:

Plastikk rundt sjampoflasker eller annet flytende i kofferten, har vi tipset om flere ganger. Men en leser påpeker at en burde klemme litt luft ut av flasken eller tuben – det reduserer risikoen for at den «eksploderer» utover kofferten og alle klær og sko blir fulle av sjampo eller solkrem.

Husk kopi av dokumenter!

En annen leser minner om dette:

Ta en kopi av passet eller andre identifikasjonsdokumenter og andre verdifulle dokumenter til reisen og send dem på e-post til deg selv. Da har du en kopi i tilfelle du mister eller blir frastjålet vesken.

Trillekoffert + hattehylle

En leser sendte inn dette tipset han i sin tid fikk av en purser:

– Når en prøver å legge trillekofferten opp i hattehyllen med hjulene ut mot skroget og ned, så får du ikke lukket luken. Særlig gjelder det ved litt større kofferter. Men løsningen er enkel: Snu trillekofferten på hodet, altså med hjulene opp og pekende ut mot midtgangen, så smekker luken på plass med det samme. Det er nemlig større dybde og bedre plass oppe.