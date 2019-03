Dimitrij Bekker sto i passkø klokken 05. Her er tipsene for å få passet raskest mulig.

Elisabeth Lindberg brukte to minutter på å bevise at hun var den rette for jobben. Her er tipsene.

Vekkerklokken ringer klokken 04.30 torsdag. Dimitrij Bekker må rekke bussen for å komme seg så tidlig til politihuset på Grønland at han er sikret en av de ettertraktede drop-in timene for å få pass.

«Vi bor faktisk i Norge. Det burde være et bedre system for dette», tenker Bekker på veien ned til sentrum.

Han fikk den første plassen i køen. Klokken 07.30 sto nærmere 100 mennesker i passkøen bak Bekker.

– Først prøvde jeg å bestille time, men det var ikke noe ledig før i mai. Dagen etter møtte jeg opp klokken 07.00 og trodde jeg skulle være først i køen.

De andre i køen rundt ham ler høyt.

– Det er håpløst, sier han. Andre i køen er enig. Flere av dem har stått der gjentatte ganger uten hell.

– Vi snakket med en i går som hadde vært her fem ganger. Men hun har tydeligvis ikke lært at man må være her klokken fem, sier Kristine Barlow. Hun står som nummer to i køen med sin datter, Ella.

– Jeg sendte mannen min hit kvart over fem, så har vi hatt vaktskifte. Det har jeg sett flere har gjort, sier hun.

Ønsker å redusere passkøene

Etter enorm pågang har politiet nylig utvidet muligheten til å bestille time for nytt pass allerede 90 dager i forveien, i politidistriktene Oslo, Øst og Sør-Øst.

Politiet ønsker også innføre andre tiltak for å redusere passkøene og fordele utstedelsen av pass jevnt utover året. I løpet av 2020 vil man få SMS-varsling i god tid før man må fornye passet sitt, skriver politiet på sine nettsider.

Flere politidistrikter har lite eller ingen kø. Det er mulig å reise dit, dersom ditt lokale passkontor ikke har kapasitet.

Se oversikt over pågangen i de ulike politidistriktene nedover i saken.

Oslo politidistrikt

Timene går fort unna, forteller kommunikasjonsrådgiver Torill Frogner i Oslo politidistrikt.

Fredager, på ettermiddagen mellom 14 og 16, legges det ut ytterligere passtimer for påfølgende uke. I tillegg legges det ut drop-in timer klokken 08 for samme dag, dersom det er kapasitet.

Det er lørdagsåpent på Grønland 16. mars, politiet vurderer også lørdager i april. Det gjelder kun timebestilling – timene blir lagt ut i starten av samme uke

Rundt påsketider kan det løsne noe: Det er opprettet flere nye stillinger og vikarstillinger på passkontoret, og det blir lagt ut flere timer når de nyansatte er på plass rundt påske.

Frogner anbefaler at man har is i magen om man skal reise etter påske, så de som skal reise i påsken får seg pass. Skal du reise til sommeren, kan du vente.

Dette må du vite når du bestiller pass Sjekk politiet.no for informasjon om bestilling av pass i ditt distrikt. Ta med gyldig legitimasjon. Ta med ditt gamle pass. Det skal makuleres. Man er garantert pass ti virkedager etter bestilling, og kan velge om man skal hente passet eller få det hjem i postkassen. Pass til barn: Er man under 18 år må man ha med en av foreldrene. Den av foreldrene som møter opp må ha skriftlig samtykke og legitimasjon fra den som ikke møter. Fullmakt med underskrift, samt legitimasjon (gjelder for den foresatte/forelderen som ikke selv møter opp). Ha med barnets fødselsnummer. For barn under tre år må bilde medbringes. Alle andre tar passfoto hos politiet. Les mer på www.politi.no/tjenester/pass/

Sør-Øst politidistrikt

Her er det lang ventetid. Det er få eller ingen timer ledig de neste 90 dagene ved passkontorene som tilbyr timebestilling i distriktet.

Det vil legges ut timer fortløpende flere ganger i uken, påpeker Torill Sorte, leder av Felles enhet for utlending og forvaltning.

– Vi har fortsatt drop-in noen steder. Om det haster, ordner vi pass for dem som fremviser bestilt reise, lover Sorte.

Øst politidistrikt

I Øst politidistrikt er pågangen så stor at de har lagt ut dobbelt så mange timer i mars som i februar. Det er lagt ut 11.000 timer denne måneden, det kommer ytterligere 2000 når flere ansatte er på plass, opplyser Heidi Vinsrud, seksjonssjef for forvaltningsseksjonen.

I distriktet er det Politiets publikumssenter i Lillestrøm, Follo politistasjon i Ski og Politiets publikumssenter i Grålum i Sarpsborg som utsteder pass. Disse tilbyr kun timebestilling.

Samtlige kontorer har ledige timer i mars, også på lørdager, men det forventes at timene forsvinner raskt.

– Beregn at det tar ti virkedager å få passet tilsendt. Skal man rekke å få passet før påske, må det bestilles før 29. mars, påpeker Vinsrud.

Agder politidistrikt

Her er det for tiden stor pågang ved passkontorene, og publikum tar raskt de timene som legges ut, ifølge Tom Eklund, seksjonssjef for forvaltning. De legger ut flere timer fortløpende når de har ledige ansatte.

I dag er det seks steder som utsteder pass i distriktet enten via timebestilling eller drop-in. Fra 1. april i år vil det kun være Farsund, Kristiansand og Arendal som håndterer passøknader.

Sør-Vest politidistrikt

Sør-Vest politidistrikt har for tiden god kapasitet på passkontorene.

De har heller ikke mottatt klager fra publikum når det gjelder utfordringer med lang ventetid på pass, ifølge Leif Ole Topnes, leder for Felles enhet for utlending og forvaltning.

Men snart er det høysesong for passbestilling. Da vil politidistriktet tilpasse seg pågangen.

I distriktet er det tolv stasjoner og lensmannskontorer hvor en kan få nytt pass enten via drop-in eller timebestilling.

Vest politidistrikt

I Vest politidistrikt har de ikke opplevd store utfordringer, men de merker likevel pågangen på denne tiden av året.

– Skal man forhåndsbestille time, er første ledige time hos oss i midten mars, forteller Kristi Fürstenberg, seksjonsleder ved forvaltningsseksjonen i Bergen.

I distriktet er det tyvetalls kontorer som tilbyr enten timebestilling eller drop-in, og det er fremdeles mulighet til å få time på dagen hos de mindre kontorene som tilbyr drop-in, anslår hun.

Fürstenberg forventer at pågangen vil bli større i mai og juni.

Møre og Romsdal politidistrikt

I Møre og Romsdal politidistrikt er det ikke like stor pågang som i Oslo og østlandsområdet. Men de har andre utfordringer som kan gjøre det vanskelig for publikum å få passet sitt fornyet: Flere av lensmannskontorene er nemlig stengt i forbindelse med ombygging av blant annet nye passkiosker.

– Sykkylven og Vanylven lensmannskontor vil derfor ha utvidede åpningstider, sier kommunikasjonsrådgiver Eli Anne Tvergrov.

Hun anbefaler at man sjekker nøye om kontoret man har tenkt seg til, faktisk utsteder pass, åpningstidene, og om det er mulighet for drop-in eller om man må bestille time på nett.

Trøndelag politidistrikt

I Trondheim sentrum er det stor pågang for bestilling av pass. De neste 60 dagene er alle timene bortbestilt.

– Timene går fort unna, men vi legger ut timer fortløpende og oppfordrer befolkningen til å følge med, sier Mona Gikling, Politioverbetjent ved Politihuset i Trondheim.

De tilbyr også drop-in i sentrum, og der er det bra kapasitet.

Skal du ut og reise i nærmeste fremtid, anbefales det at du kommer på drop-in.

Troms politidistrikt

I Tromsø er det mulig å få time i løpet av noen uker, forteller kommunikasjonsrådgiver Anders Aspaas.

Det er ingen drop-in, kun timebestillinger.

– Ved avbestilling kan man få time raskt, men man kan ikke regne med å få time samme uke som man bestiller. Det er ingen voldsom pågang, sier Aspaas.

Det er mulig å bestille pass flere andre steder i distriktet.