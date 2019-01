Tror på supersommer for norsk reiseliv: – Verden begynner å få øyene opp for alt det gode Norge har å by på

Kjører 16 timer med buss på ett døgn for å demonstrere

Færre planlegger å reise til utlandet i 2019, enn i 2018. Det viser en ny undersøkelse fra Virke Reiseliv. Samtidig forventer reiselivsbransjen i Norge et godt år.

– Jeg tror verden begynner å få øyene opp for alt det gode Norge har å by på. Vi får flere omtaler, og folk blir inspirert av familie, venner, nett og film, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

Undersøkelsen viser også endringer i nordmenns ferieplaner.

Spania er fortsatt det mest populære reisemålet, men fem prosent færre sier de skal dra dit, sammenlignet med 2018. Samtidig sier flere at de skal dra til Sverige og Danmark. Økningen fra i fjor er på henholdsvis fire og fem prosent.

– Mye tyder på at fjorårets tropevarme har påvirket ferieplanene, sier Bergmål.

Her er noen av funnene i undersøkelsen: 68 prosent skal ha ferie i 2019. 60 prosent planlegger sommerferie i utlandet i år. Planlagt feriebudsjett øker fra 39.250 kroner til 39.500 kroner. 29 prosent planlegger å reise til Spania. Det er fem prosent mindre enn i fjor. Henholdsvis fire og fem prosent flere enn i fjor skal reise til Sverige og Danmark. 78 prosent oppgir at de vil ta minst én helgetur i 2019. 45 prosent planlegger minst én helgetur til utlandet. 98 prosent av innkommende reiseoperatører forventer positiv omsetningsutvikling i 2019, sammenlignet med 2018. Samme tall for hoteller er 75 prosent. 99 prosent av arrangører for utgående reiser forventer en negativ omsetningsutvikling i 2019.

Valutakurs, renteøkninger og strømpriser

Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1, er ikke overrasket over utviklingen.

– Den norske kronen er blitt svakere mot euro og amerikanske dollar. Dermed får vi mindre for pengene i utlandet, sier han.

Samtidig mener han at Skandinavia er lettreist og enkelt å forholde seg til.

– Språket er ingen utfordring, det er lett å finne seg steder å bo og maten er stort sett billigere, sier den erfarne forbrukerøkonomen.

Gundersen tror tendensene i undersøkelsen kan bli enda større enn antatt. Pessimismen blant aktører for utgående reiser tyder på dette, samt mulige endringer i kroneverdi, høye strømpriser og renteøkninger.

– Den gode nyheten er at reiselivsaktørene i Norge har gode tider i vente, avslutter han.

– En global megatrend

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) bekrefter at norsk reiseliv har hatt en oppsving. Veksten innenfor reiselivet har sørget for en 30 prosent økning i antall jobber, ifølge Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv.

– Aktivitetsbasert opplevelsesturisme er en global megatrend som vokser. Denne trenden treffer Norge godt på, sier hun.

Hun legger til at det er om lag 3200 opplevelsesbedrifter i Norge, som hadde en samlet verdiskapning på ti milliarder kroner i 2017.

Likevel er det rom for forbedringer. Hun etterlyser muligheter for å gjøre det mulig for flere bedrifter å drive året rundt, fremfor basert på sesong.

– Skal reiselivet vokse, er det helt nødvendig med forutsigbare rammebetingelser både lokalt og nasjonalt, sier Habberstad.

Reiselivsnæringen sysselsetter i dag 170 000 ansatte. Det er flere enn alle som jobber med oljeutvinning, landbruk og sjømatnæring tilsammen, ifølge henne.

– Folk vil imponere på sosiale medier

Folk vil reise «andre» steder, og Norge er en slik plass, mener reiseekspert Gunnar Garfors.

– De vil ha nye opplevelser som imponerer på sosiale medier. Da gjelder det å skille seg ut. Sånn sett kan en reise til Norge være unik, sier den erfarne globetrotteren.

Han er ikke overrasket over at også nordmenn begynner å få øynene opp for Norge.

– Det er en trend å være kortreist. Det gjelder ikke bare mat og klær. En større bevissthet om klima og miljø kan også påvirke mye, sier han.

Han tror Tromsø, Svalbard og Sunnmøre blir populære reisemål i 2019.

Vårt reisepanel har også anbefalt Grimstad som en sørlandsperle man bør besøke i 2019.