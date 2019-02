Utforsk Gili-øyene: Den bitte lille øygruppen kalles Indonesias Maldivene.

Dette kan du oppleve på de tre øyene.

Trawangan: Den største øya. Ordet trawangan er indonesisk for tunnel. Den hule-aktige tunnelen ble bygget under andre verdenskrig, av motstandsfolk i forbindelse med Japans okkupasjon. Øya er tre kilometer langs øst- og vestsiden, og to langs nord og sør.

Trawangan overtok turist-hegemoniet fra Gili Air grunnet enklere tilkomst til korallrev, atoller og andre steder for dykking og snorkling. Mange operatører tilbyr kurs og opplevelser. Gode muligheter for å oppleve hai, og ikke minst svømmende skilpadder.

Det finnes mer enn nok av barer. Men her er også familie- og voksen-turisme, og dessuten opp-skala resorter og spisesteder. Fantastiske strender på begge langsider, men roligere på den mindre utbygde vestkysten.

Meno: Minst av størrelse – to kilometer lang og én bred. Minst utbygd for turisme. Meno betyr da også «mindre». Det er noe Robinson Crusoe-aktig over Meno, som tiltrekker kjærestepar og enslige eventyrere. Fantastiske strender. En del resorter og spisesteder, men lite natteliv. Det vil si, natt-dykking er populært. Ved den undersjøiske Meno-veggen kan du oppleve svære selvlysende ål, du kan granske de fargerike og underholdende nakensneglene kalt «spanish dancer», og her ser du mini-blekkspruter og alskens krepsdyr.

Og apropos natt: Stjernetitting er populært på Meno, fordi nattemørket ikke forstyrres i særlig grad av kunstig lys. På dagtid kan du påtreffe frittsvømmende skilpadder og bløtkoraller av alle størrelser og farger.

Air: Motsatt av hva man skulle tro, er «air» det indonesiske ordet for «vann». Air har nemlig, som den eneste av øyene, en underjordisk ferskvannskilde. Beliggende nærmest Lombok, omtales Air som en mellomting av Meno og Trawangan.

Hit kommer ryggsekkturister for å slappe av, gjerne på lavbudsjett, etter å ha festet fra seg på Trawangan. Hit kommer også par og enslige, som ønsker å være litt mer sosiale, etter å ha dyrket tosomhet/ensomhet på Meno.

Dykking og snorkling er viktig også på Air. Øya har beholdt en grasrot-følelse og en landlig atmosfære som virker tiltrekkende – ikke bare på turister, men også på lokalbefolkningen: Air har flere fastboende enn Trawangan, til tross for at mange har jobben sin på sistnevnte øy.