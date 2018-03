Vet du hvorfor det er små hull i flyvinduene?

Verdens største mathall har åpnet i Italia – et Disneyland for matelskere

Saken oppdateres.

Det er bitte lite og synes kanskje aller best når det er kaldt – da kan det danne seg frost rundt minihullet i bunnen av flyvinduet.

Ofte kalles det «luftehull» og har en viktig funksjon for flyet, ifølge den amerikanske nettavisen Huffington Post som igjen siterer nettstedet Slate.

Vi spurte SAS om hjelp til å forklare nærmere.

– Et flyvindu ved passasjersetet består av to glass, hvorav hvert av disse glassene tåler halvannen gang kabintrykket. Innerst inne mot kabinen er det en såkalt akustikkplate i tillegg, forklarer informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Det lille hullet er drillet inn i det midterste vinduet.

Regulerer lufttrykket

Når flyet tar av faller lufttrykket i og utenfor kabinen. De to ytterste vinduene hjelper med å regulere lufttrykket i kabinen. Luftehullet sørger for at lufttrykket mellom det ytre og det indre panelet opprettholdes.

Det ytterste vinduspanelet skal klare mest lufttrykk, og også her sørger det bitte lille hullet for at om noe skulle skje med det – så vil det fremdeles være mulig å puste inne i kabinen.

– Dette hullet har den funksjon at det skal det bidra til å utligne trykk, samtidig som at det reduserer kondens som naturlig oppstår med temperatursvingninger som er gjeldende, sier Johansen.

Det vil si at luftehullet hjelper til med at vinduene er fri for tåke og kondensering. Varm luft kan virvle mellom de tre panelet, og dermed er flyet klart for alle typer klima.