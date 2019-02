Vi har besøkt den australske «gullrekka»: – Det skal litt til for å bomme på vær og strandliv.

Saken oppdateres.

– Sjekk de strendene – kan vi hoppe bølger...?

To melkehvite guttunger fra indre Østlandet skjuler ikke entusiasmen. Det er påske og etter 22 timers effektiv flytid, en kjapp oppkastsyke på 10.000 meter og et hetestopp i Singapore – er pågangsmotet imponerende. Jetlag forsvinner like fort som perfekte bølger klasker mot de gylne strendene på Gold Coast.

Og godt er det. Barna ble forespeilet en «gulrot» av dimensjoner i andre enden av den lange flyturen fra Norge.

– For å være helt ærlig, så skal det litt til for å bomme på vær og strandliv her på Gold Coast. Vi har 300 dager solskinn i året, snittemperaturer på 22 til 25 grader i vannet og et hav av aktiviteter og fornøyelsesparker, sier Jon Eddy.

Canadieren flyttet til Gold Coast som student, giftet seg lokalt og har i dag to små barn. Nå står han med surfebrettet under armen etter en padletur ved stranden på Coolangatta. Et av mange forskjellige forsteder langs den 54 kilometer lange kyststrekken som danner byen Gold Coast. Sentrum av den utstrakte kystbyen er verdenskjente Surfers Paradise, som ligger drøye syv mil sør fra storbyen Brisbane i delstaten Queensland.

Om reisen Når: Norsk høst og vår er de beste tidene å reise til Australias østkyst på. Mars til mai og september til november. Temperaturene ligger da i det mest behagelige sjiktet, været er fint og køene på severdigheter er mindre, bortsett fra i påsken og på nasjonale feriedager. Fly: Mange store flyselskaper flyr til Brisbane. Hovedsakelig med en mellomlanding i Europa og en i Asia. Qatar, Singapore Airlines i samarbeid med SAS og Virgin er noen. Billetter i april fra 9000 kroner for en voksen tur/retur. Bo: Avhengig av standarden familien krever, ligger prisene på et billig hotellrom på cirka 600 kroner døgnet. For en god standard, må man regne med 1500 kroner døgnet og oppover. Spise: En lunsj ligger fra 100 kroner og oppover for god mat pr. voksen. Middag det dobbelte. Transport: Det finnes gode utvalg av offentlig transport til og på Gold Coast. I Byron Bay og Noosa er det mer begrenset og leiebil anbefales for småbarnsfamilier. Leiebiler med litt størrelse fra Brisbane flyplass ligger på 1500 kroner og oppover for en uke.

Gull og gråstein

– Det er ikke noe problem å fylle et par uker med fantastiske aktiviteter på Gold Coast. Byen er laget for det. Mye av det beste er likevel gratis. Bare strendene her får de fleste barn til å føle seg i himmelen, sier Eddy.

Han legger vekt på at Gold Coast er en ganske variert by, eller kystlinje om du vil, og det er greit å ikke gå i de største turistfellene med barna. Ifølge de lokale turistmyndighetene kommer det ti millioner turister til Australias mest ikoniske turistby hvert år, og mengden med tilbud kan være overveldende.

– Det er verdt en titt inne i Surfers Paradise, hvor det skjer mye gøy på dagtid og det er gode restauranter å ta med barna på kvelden.

Men skal du ha litt mer plass rundt deg på stranden og vil oppleve den ekte «Goldy»-kulturen, må du reise sørover på kysten, forklarer Eddy.

– Steder som Mermaid Beach, Burleigh Heads, Currumbin og hit til Coolangatta. Alle med sin unike stemning, spisesteder, aktiviteter og kultur. Dessuten kan Surfers Paradise bli ganske bråkete på kveldstid med sin høye partyfaktor.

Etter en uke med surfekurs på Currumbin Ally, snorkling i Tallebudgera Creek, delfinshow og hai-titting i Sea World, ferske reker rett fra trålerne på Main Beach og solnedgang med utsikt til skyskraperne fra The Spit – er vi lyserøde i huden og klare for en ganske annerledes kystby noen timers kjøring nordover.

Luksus og krokodiller

På Sunshine Coast ligger den lille feriebyen Noosa Heads. Sammenlignet med Gold Coast sin travle og til tider litt «harry» turistfaktor – har Noosa en ganske annen atmosfære. Omgitt av subtropisk regnskog, nydelige strender, boutique-shopping og et moteriktig klientell, har Noosa vært en populær, men rolig turistdestinasjon for eliten i mange tiår.

Dagene er late for familien på fire. De begynner med bading, surfing og turer på gangstien ut i Noosa National Park. Ved Tea Tree Bay kan man kanskje se en levende Koala hengende i toppen av gammel urskog.

På kveldene er det italiensk, mexicansk og ikke minst australsk bordsetning. Lunsj på Noosa Heads Surf Lifesaving Club blir en favoritt i den tilbakelente livsstilen. Det endrer seg imidlertid raskt da vi besøker et velkjent sted i innlandet mot Glass House Mountains.

– Er du sikker på at det er sant? At han bodde her altså...?

Minstemann har vondt for å tro hvor han er, men det stemmer. Akkurat som på TV, er Australia Zoo en utrolig dyrepark som skaper fantastisk samspill mellom dyr og barn. Parken ble bygget av den avdøde TV-personligheten Steve Irwin, kjent som selveste krokodillejegeren. Vi forer kenguruer, ser krokodiller som angriper maten sin, hører flodhester prompe, klapper koalabjørner og løfter kvelerslanger.

Det hele tilspisser seg da en dyrepasser «nesten» blir spist av en fire meter lang saltvannskrokodille for hundrede gang den påsken – så vi rømmer til delstaten New South Wales og hippie-livet.

Aktiviteter Aktiviteter Gold Coast: Ved siden av strender har Gullkysten en stor variasjon i utflukter og aktiviteter som fenger en barnefamilie. En dag eller ti på stranden er åpenbart en aktivitet man reiser hit for. Husk solkrem og svøm kun mellom flaggene. For å lære å surfe er Currumbin Alley Surf School et godt alternativ i nybegynnerbølger. Prøv også en utflukt til Mount Tamborine. Her finnes en rekke muligheter for lette turer i regnskog og til fantastiske fossefall – og et litt mildere klima om kysten skulle bli for varm. Burleigh Heads National Park ligger i hjertet av GC og er perfekt for å se på surfere i vannet, spise lunsj og slappe av. Det er også to fine og korte gåturer over halvøya som danner nasjonalparken. På andre siden ligger Tallebudgera Creek. Et perfekt sted å plaske for småbarn og snorkle med småfisk vernet fra storhavets bølger. Hos Currumbin Wildlife Sanctuary kan barna lære om australske dyr og møte dem personlig. På Sea World kan man se mye av det som svømmer under havoverflaten rundt landet, samtidig som det er badeland, karuseller og en rekke spektakulære show på menyen. Isbjørner i fangenskap sees også, men vi syntes ikke det var noe hyggelig syn i varmen. Av fornøyelsesparker finnes det også en rekke rett utenfor Gold Coast. Warner Bros Movie World, Dream World og Wet N' Wild er alle store parker i god amerikansk stil. Noosa Heads: Ligger litt mer avskjermet fra storhavet og har litt mer barnevennlige strender enn GC. Atmosfæren er avslappet, men sørg for å ta med podene til Australia Zoo. En båttur på Noosa River er en fin måte å utforske kanalene rundt byen sammen med familien. Lei en grillbåt fra Jetty17 og nyt Australias nasjonalmåltid underveis. En surfetime eller to hos LearntoSurf er også fint om barna ikke nøyer seg med å leke med boogy boards, små skumgummibrett, i vannkanten. Sørg for å gå en tur langs kysten i Noosa National Park. Her ligger små skjulte strender som perler på en snor. Byron Bay: I Byron må man opp på Cape Byron Lighthouse – Australias østligste punkt – som ligger rett utenfor byen. Byron Bay Lighthouse Walk anbefales også. Her venter en flott utsikt og hold øynene åpne for hval, delfiner og kjemperokker. The Farm tilbyr en rekke kurs og aktiviteter som lærer barna om økologisk jordbruk, dyr, planter og insekter samtidig som det serveres god mat på gården. Vil du snorkle på Julian Rocks og se mengder med tropisk fisk, ligger klippene en liten båttur fra Byron med Byron Bay Dive Centre.

Byron Bay

Når man kjører inn i Byron Bay kan man lure på hvorfor så mange vil besøke den gamle hippie- og backpacker-byen? Trafikk og folk står i kø. Strendene her kan beskrives som de fleste andre steder langs den lange kysten – fantastiske, men prisen på overnatting har skutt i skyene det siste tiåret.

Arkitekturen er noe shabby, om ikke litt sjarmerende, og du vil fortsatt se unge backpackere og gamle barbeinte hippier henge på strandpromenaden. Restauranter og spisesteder er blitt i toppklasse, men passer ikke til en hippie-lommebok.

– Det er den spesielle auraen som henger i luften her, sier hotellresepsjonisten med et smil om munnen når vi spør om aktiviteter med barn.

– Spesielt på ettermiddagen. Nå er den årlige bluesfestivalen i gang, så det kommer ekstra mange hit. Dere må ta med barna inn og se solnedgangen på bystranden. Der er det nok underholdning i seg selv.

Det stemmer. For det er en bemerkelsesverdig ansamling som koser seg på plenen foran Byron Bay Beach Hotel. Flammeslukkere, gatemusikanter og turister i en slags snikende hippie-symbiose. Vennlig og avslappet. Piknik-teppene er fremme og folk nyter organisk øl, falafel-kebab og fettfri sorbet-is.

Barna sitter med store øyne og ser folk danse forbi i en av de spesielle solnedgangene stedet er så kjent for. Byron-vibbene lever.

Og Australia leverer.